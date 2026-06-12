Θα του στήσουμε και άγαλμα εδώ

Ανησυχεί πολύ, λέει, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο ΓΓ του ΟΗΕ, ο οποίος κάνει μια τελευταία κίνηση στο Κυπριακό. Αναζωπυρώθηκαν ξανά οι συγκρούσεις. Ο Τραμπ απειλεί λέγοντας «θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν». Ο Γκουτέρες δεν ανησυχεί μόνο γι' αυτό, αλλά και για την κατάσταση στη Γάζα που επιδεινώνεται καθημερινά. Το Ισραήλ κατέλαβε το εβδομήντα τοις εκατό των εδαφών της περιοχής. Ο Γκουτέρες λέει πως «η πιο ρεαλιστική λύση είναι ο τερματισμός της κατοχής και η λύση δύο κρατών».

Άραγε τι εύχεται για εμάς στην Κύπρο; Μπορεί να υποβάλει κάτι τέτοιο και σε εμάς; Τερματισμό της κατοχής και λύση δύο κρατών! Αν βάλει στο τραπέζι μια τέτοια πρόταση στη διευρυμένη σύνοδο κορυφής, που προγραμματίζεται κατά τους προσεχείς μήνες πώς θα αντιδράσουν οι πλευρές; Θα δεχτούν; Θα φύγει ο τουρκικός στρατός, αλλά σε αντάλλαγμα θα υπάρχουν δύο κράτη! Δεν θα δεχτούν. Ούτε η μία, ούτε η άλλη. Η τουρκική πλευρά θα το απορρίψει στο πρώτο κιόλας βήμα. Η συντριπτική πλειοψηφία στον βορρά δεν αποδέχεται καμία λύση με την οποία θα φύγει από το νησί ο τουρκικός στρατός! Ούτε οι δεξιοί την αποδέχονται, ούτε οι αριστεροί. Ο τουρκικός στρατός είναι κόκκινη γραμμή. Και η Τουρκία, άλλωστε, δεν αποδέχεται τα δύο κράτη. Μην κοιτάτε που μιλάει συνεχώς για δύο κράτη. Το έριξε στο τραπέζι αυτό, επειδή πιστεύει ότι δεν θα γίνει ποτέ αποδεχτό. Για να οδηγήσει τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο. Και τις οδήγησε άλλωστε. Μήπως θέλει ποτέ να γίνει επίσημο κράτος το έδαφος το οποίο χρησιμοποιεί τόσα χρόνια ως αποικία της; Είναι αλήθεια πως αν γίνει επίσημο κράτος πάλι εκείνη θα το διοικεί, όμως είναι πιο κερδοφόρα η παρούσα κατάσταση. Επιπλέον, μην ξεχνάτε. Η βόρεια Κύπρος είναι μια βάση μαύρου χρήματος. Δεν θα κόψει το νερό αυτής της βάσης από την οποία ρέουν δισεκατομμύρια! Και καθόλου δεν θέλει να αποκτήσουν οι Τουρκοκύπριοι βούληση στον κόσμο.

Όσον αφορά την ελληνοκυπριακή πλευρά, ναι, ο τερματισμός της κατοχής είναι ωραίο πράγμα, όμως τα δύο κράτη είναι κακό. Επιπλέον, ένα σημαντικό κομμάτι στον νότο δεν βλέπει την τουρκική κατοχή ως το πρώτο πρόβλημα στο νησί. Πιο σημαντικό από αυτήν είναι η ενότητα και η ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η μία κυριαρχία. Δεν θα εγκρίνουν καμία λύση, η οποία απειλεί την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή θέλει να μετατρέψει αυτή τη δημοκρατία σε ένα άλλο κράτος.

Ο Γκουτέρες αναφέρεται στην κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ, λέει ότι το Ισραήλ κατέχει το εβδομήντα τοις εκατό της Γάζας, αλλά δεν αναφέρεται στην κατοχή του 37% του εδάφους της Κύπρου από την Τουρκία. Το Ισραήλ διώχνει τους Παλαιστινίους από τα παλαιστινιακά εδάφη τα οποία κατέκτησε και εγκαθιστά τους δικούς του πολίτες εκεί. Το ίδιο πράγμα κάνει και η Τουρκία στην Κύπρο. Το Ισραήλ κτίζει νέους οικισμούς στα εδάφη που κατέκτησε. Κτίζει και η Τουρκία στην Κύπρο. Ο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση για τερματισμό της κατοχής της Παλαιστίνης από το Ισραήλ. Δεν απευθύνει έκκληση για τερματισμό της κατοχής της Τουρκίας στην Κύπρο. Τους προτείνει δύο κράτη. Ευτυχώς που δεν επιχειρεί να προτείνει το ίδιο και σε εμάς…

Το παλαιστινιακό πρόβλημα συνεχίζεται εδώ και 78 χρόνια. Από την ημέρα ίδρυσης του Ισραήλ. Το δικό μας πρόβλημα πόσων χρονών είναι; Από πού να μετρήσουμε τα χρόνια; Από το 1963 ή από το 1974; Ή μήπως από πολύ πιο πίσω; Λέμε ότι η Κύπρος βρίσκεται υπό κατοχή εδώ και 52 χρόνια, αλλά ουσιαστικά αυτό το νησί βρίσκεται υπό κατοχή εδώ και αιώνες. Το 1974 υπήρξε απλώς κομβικό σημείο αυτών των κατοχών. Το νησί μοιράστηκε. Χωρίστηκε στα δυο. Τώρα μήπως ήρθε επιφοίτηση στον Γκουτέρρες και ετοιμάστηκε για μια νέα σύνοδο κορυφής; Μήπως είδε κάποιο φως στο τούνελ, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να δούμε ακόμα; Αν είδε, πολύ ωραία! Μπορεί να περάσει στην Ιστορία ως ο ΓΓ του ΟΗΕ που έλυσε το Κυπριακό. Θα του στήσουμε και άγαλμα εδώ. Ένα στην Πλατεία Ελευθερίας. Και ένα στο Σαράι.