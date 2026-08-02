Έφοδος της ΥΔΑΠ σε διαμέρισμα - Εντοπίστηκαν ναρκωτικά, ζυγαριά και μετρητά

Δύο άντρες συνελήφθησαν για παράνομη κατοχή ναρκωτικών, κατόπιν έρευνας που διενήργησαν μέλη της ΥΔΑΠ σε οικία στη Λευκωσία την Κυριακή, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, εντός του διαμερίσματος εντοπίστηκαν δύο πρόσωπα ηλικίας 29 και 24 ετών, οι οποίοι, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των στοιχείων τους, διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνελήφθησαν.

Από περαιτέρω έρευνα, εντοπίστηκαν εντός του διαμερίσματος ξηρή φυτική ύλη συνολικού μικτού βάρους 112 γραμμαρίων, ξηρή φυτική ύλη κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 12 γραμμαρίων, μαύρη σκόνη συνολικού μικτού βάρους 33 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβείας με ίχνη ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης και το χρηματικό ποσό των €840.

Οι δύο άντρες επανασυνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησής τους.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΚΥΠΕ