Η σημασία της ειρήνης στη Μέση Ανατολή

Η προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, εφόσον υπογραφεί επισήμως στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία και εφαρμοστεί στην πράξη, θα μπορούσε να αποτελέσει μιαν από τις σημαντικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στη Μέση Ανατολή. Η περιοχή, η οποία για χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο πολέμων, συγκρούσεων δι' αντιπροσώπων, θρησκευτικών και γεωπολιτικών ανταγωνισμών, ενδέχεται να εισέλθει σε μια νέα περίοδο σταθερότητας με επιπτώσεις που θα ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορά της.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, η συμφωνία προβλέπει άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου. Η ανακοίνωση δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση σε μια περιοχή που τους τελευταίους μήνες βρέθηκε αρκετές φορές στο χείλος μιας γενικευμένης σύρραξης.

Η επίτευξη ειρήνης θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τον κίνδυνο νέων στρατιωτικών συγκρούσεων, να περιορίσει την ένταση στον Λίβανο, τη Συρία, το Ιράκ και τον Περσικό Κόλπο και να δημιουργήσει συνθήκες για πολιτικό διάλογο εκεί όπου μέχρι σήμερα κυριαρχούσε η λογική της στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Παράλληλα, θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά τις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, οδηγώντας σε μεγαλύτερη σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Οι συνέπειες δεν θα περιορίζονταν μόνο στη Μέση Ανατολή. Η ασφάλεια των θαλάσσιων εμπορικών οδών, η λειτουργία των λιμανιών και η ομαλή διακίνηση αγαθών θα ενισχύονταν σημαντικά. Δεν είναι τυχαία η αναφορά του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι «τα πλοία όλου του κόσμου μπορούν να βάλουν μπροστά τις μηχανές τους», υποδηλώνοντας τις προσδοκίες για επιστροφή σε συνθήκες ομαλότητας στο παγκόσμιο εμπόριο.

Η πραγματική δοκιμασία ωστόσο, δεν θα είναι η ανακοίνωση μιας συμφωνίας, αλλά η εφαρμογή της. Η Μέση Ανατολή έχει γνωρίσει στο παρελθόν πολλές εκεχειρίες και συμφωνίες που κατέρρευσαν υπό το βάρος αμοιβαίας καχυποψίας και αντικρουόμενων συμφερόντων. Αν αυτή τη φορά η ειρήνη αποδειχθεί βιώσιμη, τότε θα πρόκειται για μιαν εξέλιξη με ιστορικές διαστάσεις, ικανή να αναδιαμορφώσει τον γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής και να επηρεάσει ολόκληρο τον κόσμο.