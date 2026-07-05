Το στάτους Αναστασιάδη στον ΔΗΣΥ

Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με το «Κράτος Μαφία» παρ' όλο ότι δεν έχω την παραμικρή επιφύλαξη ότι η Αρχή κατά της Διαφθορά, με ηγέτιδα την Αυστραλέζα δικηγόρο, η οποία χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης σε παρόμοια θέματα, θα δικαιωθεί παντοιοτρόπως. Βεβαίως το θέμα μας σήμερα αφορά το στάτους του τέως Προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος μετά τη συνέντευξη Τύπου με δύο λεβέντες δικηγόρους στο πλάι του, δεν μας διαφώτισε ποσώς σχετικά με τα «ανδραγαθήματά του», τουτέστιν, άνθρακας ο θησαυρός.

Ο τέως Πρόεδρος που ό,τι και να σκαρφιστεί και να αραδιάσει για τα κατορθώματά του, όσο γλυκύτατος και να παρουσιάζεται, ο λαός τον θεωρεί τον χειρότερο Πρόεδρο της ΚΔ για τα τόσα αμαρτήματα και ανομήματά του κατά τη διάρκεια της δεκαετούς θητείας του, άφησε και την πατρίδα μας με το μελανό στίγμα της μπανανίας, ένα ουσιαστικά κουτσουρεμένο ελληνοκυπριακό ψευδοκράτος. Και όμως, το κυριότερο αμάρτημα του τέως Προέδρου είναι η συμπεριφορά του προς το κόμμα που τον «ανάγιωσε» και τον ανέβασε στο ύψιστο αξίωμα.

Αποστασία

Δυστυχώς ο κ. Αναστασιάδης, μαζί με τον άλλο «αναγιωτό» και υιοθετημένο του, ουσιαστικά πρόδωσαν και έγιναν αποστάτες. Νομίζετε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα είχε τα «κότσια» να πλέκει το πέπλο της αποστασίας προ πολλού χωρίς τις ευλογίες του Αναστασιάδη, ο οποίος τον ανέβασε στο ΥΠΕΞ για να κτίζει το πολιτικό του μέλλον, τουτέστιν, την αποστασία και προδοσία του κόμματός του; Και η υποστήριξη του Προέδρου προς τον Χριστοδουλίδη δεν ξεγέλασε κανέναν όσο και αν, σε πολύ λίγες περιπτώσεις, δήλωνε υποκριτικά υποστήριξη στον δημοκρατικά εκλελεγμένο του κόμματος.

Τόση υποκρισία και φαρισαϊσμός δεν έχει ξαναπαρουσιασθεί στο πολιτικό στερέωμα, μια προδοσία και αποστασία που θα παραμείνει στην πολιτική ιστορία του τόπου μας. Ο γράφων, ανήκει στον χώρο της ευρύτερης Αριστεράς αλλά τέτοιες προδοσίες και αποστασίες σε όποιο χώρο συμβαίνουν είναι «δυσκολοχώνευτες» και τολμώ να πω αχώνευτες. Είναι για αυτό που οι αποστάτες πρέπει να τιμωρούνται όπως γίνεται με τους προδότες σε άλλες περιπτώσεις.

Διάσπαση

Ο Πρόεδρος έπαιξε το παιχνίδι του για να είναι μέσα στο παιχνίδι και μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα το οποίο δεν τίμησε. Το μόνο που κατάφερε ήταν η διάσπαση του κόμματος που τον ανέθρεψε. Ντροπή ξανά και ξανά! Και είναι σε αυτό το σημείο που ο κάθε νούσιμος πολίτης ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης απορεί και εξίσταται γιατί αυτός που ουσιαστικά στέρησε το κόμμα του από μια πιθανή εκλογική νίκη, λιποτάκτησε, ανέβασε τον επίσης λιποτάκτη μικρό Νίκο στον «Λόφο» και διέσπασε το κόμμα του, να έχει την τιμή να είναι επίτιμος πρόεδρος του κόμματος και μαζί με τα άλλα «σαλιγκάρια» που προσχώρησαν στο στρατόπεδο της προδοσίας των Αναστασιάδη και μικρού Νίκου να είναι ακόμη μέλη του ΔΗΣΥ. Έλεος, τίποτε άλλο, ξανά ντροπή!

* ΒΑ, ΜΑ, PhD, πρώην επιθεωρητή και πρώτου λειτουργού Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού