Η επιμονή Γκουτέρες σε μιαν ακόμα προσπάθεια

Σημειώνεται εν είδει εκτίμησης ότι η παρουσία στα τέλη του μηνός του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη Λευκωσία, έχει ως στόχο να διατηρήσει το περιθώριο ανοικτό ώστε να πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, το περιεχόμενο της οποίας θα θέσει ο ίδιος ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Το τελευταίο διάστημα στις διάφορες επαφές, τόσο του ιδίου όσο και της απεσταλμένης του, στέλνουν το μήνυμα ότι οι προϋποθέσεις για ουσιαστική πρόοδο παραμένουν περιορισμένες. Οι θέσεις των δύο πλευρών εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά, ενώ ούτε η Τουρκία δείχνει μέχρι στιγμής διάθεση μεταβολής της στρατηγικής της. Ωστόσο, η απουσία ευνοϊκών συνθηκών δεν σημαίνει κατ' ανάγκην και εγκατάλειψη της προσπάθειας. Αυτό ακριβώς φαίνεται να επιδιώκει ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Η προσωπική του παρουσία στην Κύπρο εκπέμπει το μήνυμα ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν προτίθενται να αφήσουν το Κυπριακό να χαθεί από τη διεθνή ατζέντα. Πρόκειται για μιαν υπενθύμιση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές ότι η διαδικασία παραμένει ανοικτή, αλλά και ότι η ευθύνη για τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων βαραίνει πρωτίστως τους ίδιους τους πρωταγωνιστές.

Την ίδια στιγμή, οι επαφές που θα πραγματοποιήσει στη Λευκωσία ο ΓΓ των ΗΕ αποτελεί μια τελευταία ίσως προσπάθεια καταγραφής του πραγματικού πολιτικού χώρου που υπάρχει, για κινήσεις ευελιξίας πριν ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα. Δεν αρκεί πλέον η επανάληψη γνωστών θέσεων. Εκείνο που αναζητείται είναι κατά πόσο υφίστανται στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε μια διαδικασία με πραγματικό περιεχόμενο και όχι σε ακόμη μία συνάντηση χωρίς προοπτική.

Δεν πρέπει, επίσης, να υποτιμάται η σημασία της επιλογής του Γενικού Γραμματέα να διατηρήσει προσωπική εμπλοκή. Σε μια περίοδο έντονων διεθνών κρίσεων, όπου η προσοχή της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένη αλλού, η συνέχιση της ενασχόλησης του ΟΗΕ με το Κυπριακό δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

Η επιμονή Γκουτέρες να διατηρεί ζωντανή την προοπτική της λύσης δεν αρκεί από μόνη της. Δηλαδή, το βασικό ερώτημα δεν είναι τι προτίθεται να κάνει ο ΟΗΕ. Είναι κατά πόσο οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν το πολιτικό κεφάλαιο που εξακολουθεί να επενδύει ο Γενικός Γραμματέας. Γιατί όσο η πρωτοβουλία παραμένει ζωντανή, άλλο τόσο παραμένει ζωντανή και η ευθύνη όλων να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πιστεύουν σε μια διαπραγμάτευση με προοπτική.