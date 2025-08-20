Η Κύπρος μπορεί να γίνει το μαλλί της γριάς του Τραμπ

Λεζάντα: Η φωτογραφία είναι προϊόν ΑΙ.

Άρχισε πολύ φουριόζος τη δεύτερη προεδρική θητεία του ο Τραμπ. Από την αρχή κιόλας της υπόθεσης παρουσίασε τον εαυτό του στον κόσμο ως έναν αυταρχικό ηγέτη. Ανακήρυξε τον εαυτό του βασιλιά σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στις ΗΠΑ. Έκανε όλους τόσο υπάκουους και υποτακτικούς που με μια κουβέντα του μπορεί και να αρχίσει έναν πόλεμο και να τον σταματήσει. Τα λόγια του γίνονται δεχτά παντού ως διαταγές. Ταυτοχρόνως, θέλει να βάλει στην καριέρα του τη σφραγίδα του «μεγάλου ειρηνιστή». Δεν είναι χωρίς λόγο που τώρα τον προτείνουν ως υποψήφιο για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Απόλαυσε τη διευθέτηση των πάντων με μια διαταγή του. Σταμάτησε με μια διαταγή τον μικρής διαρκείας πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, λέγοντας «μην πλακώνεστε πλέον παιδιά». Εμπόδισε την περαιτέρω εξάπλωση της σύγκρουσης που άρχισε ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν. Διασφάλισε τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία επιλαμβανόμενος της 9ης χρονιάς του Διαδρόμου Ζανγκεζούρ. Και τώρα κάνει κινήσεις για να τελειώσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, κάλεσε ενώπιόν του στην Ουάσινγκτον τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι. Αυτή τη φορά δεν τον κατσάδιασε σαν παιδί στον Λευκό Οίκο, όμως του υπέβαλε προτάσεις που δεν είναι εύκολο να γίνουν αποδεχτές. Ξέχνα την Κριμαία, εγκατάλειψε την ένταξη στο ΝΑΤΟ, του είπε. Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Πούτιν. Αν ο Ζελένσκι τις εφαρμόσει θα τελειώσει και ο πόλεμος. Τι θα γίνει μόλις τελειώσει; Η Ρωσία θα σωθεί από τη διεθνή απομόνωση. Τι θα πει άραγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχασε για τα καλά την ψυχραιμία της με την εχθρότητά της για τη Ρωσία;

Ο Τραμπ μήπως είναι «άνθρωπος της ειρήνης» ή ένας εφιάλτης του κόσμου για πάρα πολλούς; Ετοίμασε ένα μπλουζάκι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τον οποίο θαυμάζουμε. Στο μπλουζάκι γράφει «I have a dream». «Έχω ένα όνειρο». Αυτή είναι μια ρήση του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ που χαράχθηκε στη μνήμη όλων. Από τις αξέχαστες ρήσεις. Τι είναι το όνειρο του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, λέει; Να περάσει χειροπέδες η Αστυνομία στον Τραμπ και να τον συλλάβει. Ο Τραμπ από τη μια κάνει αυτό το σόου ειρήνης στον κόσμο και από την άλλη διαπράττει μεγάλα κακά. Δεν σταματά το Ισραήλ που διαπράττει απίστευτη γενοκτονία στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι μπορεί να το σταματήσει. Κλείνει τα μάτια σε αυτή τη βαρβαρότητα, ονειρεύεται την εκκαθάριση της Γάζας από τους Παλαιστίνιους και την ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων εκεί. Και από την άλλη βάζει τον πιο γνωστό τρομοκράτη του κόσμου Τζολάνι να καθήσει επικεφαλής της Συρίας. Βάζει μπελά στο κεφάλι του λαού μια βάρβαρη τρομοκρατική οργάνωση, όπως το Ισλαμικό Κράτος, που κόβει κεφάλια. Όμως, δεν παραλείπει να πει ότι διεξάγει αντιτρομοκρατικό αγώνα κατά των συμμοριών του Ισλαμικού Κράτους. Όμως, Τζολάνι σημαίνει Ισλαμικό Κράτος. Η Δαμασκός είναι στα χέρια των τρομοκρατών του Ισλαμικού Κράτους. Και ακόμα διαπράττουν ένα τρομερό έγκλημα κατά των αλεβιτών. Υπάρχει και άλλο. Οι ΗΠΑ αύξησαν στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της επικήρυξης που καθόρισαν για σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας Μαδούρο. Η Βενεζουέλα είναι μια πολύ πλούσια χώρα σε πετρέλαιο. Ο Τραμπ έβαλε στο μάτι αυτό το πετρέλαιο. Ήταν εχθροί με τον Τσάβεζ. Είναι εχθρός και με τον Μαδούρο! Δεν θέλουν να δουν πουθενά στον κόσμο μια αριστερή κυβέρνηση, η οποία δεν δίνει πεσκέσι στα διεθνή μονοπώλια τους φυσικούς πόρους και τους εθνικοποιεί. Έτσι εξαφάνισαν τον σοσιαλιστή Σαλβαδόρ Αλιέντε στη Χιλή το 1973. Έτσι εξουδετέρωσαν τους αριστερούς στην Τουρκία με δύο φασιστικά πραξικοπήματα. Δεν πήγε καθόλου προς το καλύτερο ο κόσμος τον 21ο αιώνα. Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν μεγάλη νίκη του ιμπεριαλισμού. Και όταν η ανθρωπότητα έγινε όμηρος της τεχνολογίας, το πεδίο έμεινε εντελώς στα χέρια των νονών του χρήματος.

Αυτά είναι θέμα ενός άλλου άρθρου. Ας δούμε τώρα τον Τραμπ, ο οποίος ανακήρυξε το βασίλειό του στον κόσμο. Αφού επιλαμβάνεται καυτών προβλημάτων, μπορεί να επιληφθεί και της Κύπρου. Είναι αλήθεια πως αυτή τη στιγμή δεν τον πονοκεφαλιάζει η Κύπρος. Εδώ και 51 χρόνια το στάτους κβο συνεχίζεται «με ηρεμία». Και κανένας δεν πονοκεφαλιάζει και πολύ. Όμως, μπορεί να θυμηθεί ξαφνικά και την Κύπρο ο Τραμπ, ο οποίος φιλοδοξεί να γίνει «περιστέρι ειρήνης». Στο κάτω-κάτω είναι ένα πρόβλημα που συνεχίζεται από το 1963, εδώ και 62 χρόνια. Μπορεί να θελήσει να γίνει «ήρωας» βάζοντας τέλος και σε αυτό το πρόβλημα. Όπως κάλεσε στον Λευκό Οίκο τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν και τους είπε «υπογράψτε το», μπορεί να καλέσει και τους Τούρκους και τους Έλληνες ηγέτες και να κάνει το ίδιο. Αν ακούσει ότι το Βαρώσι προσφέρεται στα φίδια και στις σαρανταποδαρούσες εδώ και 51 χρόνια, μπορεί να πει «επιλαμβάνομαι και αυτού του μέρους». Μπορεί να πει και στην Τουρκία «απέσυρε τα στρατεύματά σου», μπορεί να πει και στους Ελληνοκύπριους «ξέχασε τον βορρά». Ποιος μπορεί να αντιταχθεί στον βασιλιά;