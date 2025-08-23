ΡΙΚ, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα… Κατήχησης!

Γράφει ο Γιαννάκης Ηρακλέους

• Η κριτική των κομμάτων ΑΚΕΛ και VOLT στην αναφορά της προέδρου της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, σε «διχόνοια με τους απέναντι» προκάλεσε την αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριου Κουλλά, ο οποίος δήλωσε ότι «το ΑΚΕΛ και το VOLT μάς ζητούν να κάνουμε ομόνοια με τους δολοφόνους του Ισαάκ και του Σολωμού». Μα πίννει ο Αναστασιάδης τζαι μεθκιά ο Κουλλάς; Διότι, για να αμολήσει τούν' την απείρου κάλλους κλανιά, είτε μεθυσμένος πρέπει να ήταν είτε θωρεί φαντάσματα…

• Πρώτη είδηση στα ΜΜΕ όλων των χωρών του κόσμου την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου ήταν η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν. Μοναδική εξαίρεση το ΡΙΚ, αφού πρώτη είδηση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεών του ήταν… οι εορτασμοί της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην ιερά μονή Κύκκου! Και να ‘ταν μόνο πρώτη είδηση; Δεκαεφτά (17) ολόκληρα λεπτά αφιέρωσε το κρατικό κανάλι στην Πλατυτέρα των Ουρανών! Σεβαστό πέρα για πέρα το θρησκευτικό συναίσθημα όσων μετέβησαν στο μοναστήρι, και άξιο το προσκύνημά τους, αλλά αποτελεί αυτό «είδηση»; Από πότε παρακαλώ το κρατικό κανάλι μεταλλάχθηκε σε Ραδιοφωνικό Ίδρυμα… Κατήχησης; Κατά τα άλλα, το καθεστώς που επικρατεί στα κατεχόμενα είναι θεοκρατικό!

• Δεν τον κανεί να σιωπήσει για τις ματσαράγκες της διακυβέρνησής του, ο πιο τίμιος Πρόεδρος που είχε η Κύπρος (σύμφωνα με το 1% των Κυπρίων πολιτών) έχει το θράσος να φκαίννει τζαι πουπάνω. Άσε που αν ήμασταν κανονικό κράτος, μετά που ασπάστηκε το όραμα του Ραούφ Ντενκτάς για λύση δύο κρατών, θα τον περνούσαν από στρατοδικείο. Αλλά ποιος θα τον παρέπεμπε σε δίκη; Οι υπ’ αυτού ευεργετηθέντες αχυράνθρωποί του στη Γενική Εισαγγελία ή θα ζητούσαν την παραπομπή του τα κόμματα; Μα τα μισά κόμματα συμφωνούν με τη διχοτόμηση και όσα διαφωνούν δεν τολμούν…

• Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά στα κρασοχώρια Λεμεσού, οι άνεμοι φυσούσαν με τόση ένταση που θύμιζαν την επίτροπο Νομοθεσίας την ώρα που εποφύσαν για να δώσει δείγμα για το αλκοτέστ!

• Κατ’ αναλογία με το «φιλοσόφημα» της υπουργού Γεωργίας για την πρόσφατη πυρκαγιά, ο μόνος τρόπος να προλαβαίναμε τις διακοπές ηλεκτρισμού ήταν…να μην χρησιμοποιούμε ρεύμα!

• Είναι πλέον ολοφάνερο ότι η έγνοια του Χριστοδουλίδη για επανεκλογή τού έχει γίνει ψύχωση. Αν είχε το γνώθι σαυτόν και συνειδητοποιούσε πως «τόσος είναι», αντί να τριβιτζιάζεται για δεύτερη θητεία, έπρεπε να τον προβληματίζει πώς θα ξορτώσει, κουτσά στραβά, να φκάλει την πρώτη…

• Νικόλας Προδρόμου, πρόεδρος κυνηγών: «Το λάθος που έκανα είναι ότι πίστεψα τον Χριστοδουλίδη γιατί είχε πνευματικό πατέρα τον ιερέα Παΐσιο στην ιερά μονή Τιμίου Προδρόμου». Bayramdansonra, αγαπητέ κ. Προδρόμου, βάρ' του ρίγανη! Αν εκρώννεσουν του πρώην εξ απορρήτων του Προέδρου, Μανώλη Κυριάκου, ή του παγκυπρίως γνωστού ποδοσφαιρόφιλου Χρήστου Τσιουπή, τωρά εν θα του εφύσας τζαι να μεν κρυώννει. Τι είπαν οι πιο πάνω συμπολίτες μας; Ο μεν πρώτος μάς είχε προειδοποιήσει πως ο Χριστοδουλίδης «δεν έχει κανένα όραμα, είναι κενός περιεχομένου, μια πασαρέλα όλο φρου-φρου και αρώματα» και ότι «αυτή που κάνει κουμάντο είναι η Φιλίππα», ο δε συμπαθής Τσιουπής ούτε ψυχολόγος να ήταν, αφού μια φορά τον είδε στην τηλεόραση-στο πρώτο debate και του ήταν αρκετή για να του σκιαγραφήσει το ψυχογράφημα: «Ολάν τούτον πρέπει να τον βαστούν που το σhιέριν για να διασταυρώσει τον δρόμο»! Και μια και αποφάσισες, αγαπητέ κ. Προδρόμου, να γυρίσεις σελίδα, ώρα να αλλάξεις και…τον πνευματικό σου αφού, όπως φαίνεται, ούτε τζείνος τον εκατάλαβε!

• Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συμμετείχε πρόσφατα στην τηλεδιάσκεψη του «Συνασπισμού των Προθύμων» -μια συμμαχία χωρών έτοιμων, κατά τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, «να υποστηρίξουν την Ουκρανία με στρατεύματα στο έδαφος και αεροπλάνα στον αέρα». Μην παραξενευτείτε λοιπόν να μας πουν ότι η συμμετοχή του Χριστοδουλίδη προσέδωσε στον πιο πάνω Συνασπισμό… προστιθέμενη αξία! Εμένα πάντως, για να είμαι ειλικρινής, μου θύμισε την κυπριακή παροιμία του γαδάρου «που εσήκωνε το πόι του όταν εκαλλικώναν τους αππάρους»!

