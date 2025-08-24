Η απόφαση είναι δική σου

Πρόεδρε Χριστοδουλίδη, αν υπήρχε και μια πιθανότητα για ανάνηψη από τον Καιάδα που σε έχουν ρίξει οι πολίτες για την ανικανότητά σου εδώ και δυόμισι χρόνια να κρατάς τα ηνία αυτού του κράτους σταθερά και αταλάντευτα, τώρα κάηκες και εσύ με τη φονική πυρκαγιά, που προκάλεσε τον θάνατο σε δύο ανθρώπους, έκαψε περιουσίες, σπίτια, ζώα, αυτοκίνητα, γεωργικές καλλιέργειες και επιχειρήσεις αφήνοντας πίσω μαυρίλα, στάχτες, πόνο, άστεγους που έχασαν τα πάντα και τους κόπους μια ολόκληρης ζωής. Δυστυχώς, μια ολόκληρη περιοχή που έσφυζε από ζωή έγινε κρανίου τόπος και το χειρότερο, μέσα στην πύρινη λαίλαπα που έκαιγε τα πάντα κινδύνευσαν άνθρωποι οι οποίοι αβοήθητοι ζητούσαν απελπισμένα βοήθεια να απεγκλωβιστούν συγκλονίζοντάς μας μέσω της ζωντανής μετάδοσης του Σίγμα με φωνές τρόμου και οδύνης «Δεν αναπνέουμε, η φωτιά είναι σχεδόν δίπλα μας». Ευτυχώς γλύτωσαν την τελευταία στιγμή από τύχη γιατί τίποτα δεν έγινε με σχέδιο αφού όλη η επιχείρηση απέτυχε παταγωδώς και εξελίχτηκε σε ένα αλαλούμ ασυνεννοησίας. Τα σχέδια που παρουσίασε η κυβέρνησή σου με την αφέλεια του νεαρού κυβερνητικού εκπροσώπου πρόσφατα, μας διαβεβαίωναν ότι το κράτος είναι πανέτοιμο να ανταποκριθεί με επιτυχία αφού όλα θα «δούλευαν ρολόι» σε περίπτωση πυρκαγιάς. Για ακόμη μια φορά τα επικοινωνιακά παιχνίδια σου, που μόνο λόγια και κούφιες υποσχέσεις είσαι ικανός να προσφέρεις στον λαό, δημιούργησαν αυτή την τραγωδία και σε άφησαν στον πάτο του Καιάδα. Και όμως, υπάρχει πεδίον δόξης λαμπρόν για σένα αν θέλεις να αλλάξεις πορεία αλλά χωρίς το ΕΛΑΜ - Χρυσή Αυγή - την ηττημένη σπορά των ναζιστών - οι οποίοι κοροϊδεύουν τον λαό για απελευθέρωση και ενιαία κράτη. Και μακριά από ΔΗΚΟ - ΕΔΕΚ του «τζείνοι ποτζεί τζαι εμείς ποδά». Το χειρότερο όμως Πρόεδρε, είναι η ψυχοεμμονική σου τάση για δεύτερη θητεία. Εμείς με τα όσα ζήσαμε και ζούμε σε παρακινούμε να προσπαθήσεις για win-win λύση αν θέλουμε η νέα γενιά να ζήσει σε αυτό τον τόπο. Ζούσαμε με ψευδαισθήσεις για συμμαχίες με στρατικοποίηση του νησιού για δήθεν ασφάλεια μέχρι που η Τουρκία μας εγκλώβισε και στη θάλασσα και μας ξύπνησε από τον λήθαργό μας.

Απεδείχθη ότι ούτε μια σφαίρα δεν θα τολμήσουν οι «σύμμαχοι» να ρίξουν κατά του ισχυρότερου στρατού στο ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ. Και σε 30-40 χρόνια όταν οι έποικοι πλέον θα αριθμούν 3-4 εκατομμύρια και εμείς λόγω υπογεννητικότητας 650.000, σβήσε την Κύπρο από τα κατάστιχα. Τα εγγόνια μας θα ψάχνουν για νέα Κύπρο. Είναι για αυτό που χρειάζονται κότσια για να δημιουργήσουμε την Ομοσπονδιακή Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι και η μόνη μας ελπίδα. Πέρασαν 51 χρόνια και το κουτσουρεμένο νησί μας έχει καταντήσει ψευδοκράτος των κλεφταράδων και ψευδοπατριωτών. Για «τους μεγάλους» η Κυπριακή Δημοκρατία στην ουσία θα γίνει κράτος με την επανένωση που θα περιλαμβάνει και τις δύο κοινότητες. Είναι καιρός ο λαός να πιστέψει στη διζωνική, δικοινοτική, ομόσπονδη Κύπρο που θα καταργήσει τα συρματοπλέγματα της ντροπής και θα φέρει την ευημερία στην Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία όπου Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι θα διαβιούν ειρηνικά μετατρέποντας το νησί μας σε επίγειο παράδεισο. Είναι καιρός ο λαός να γελοιοποιήσει τους αιθεροβάμονες ψευδοπατριώτες που υψώνουν λάβαρα εθνικισμού με ηλίθιες στρατηγικές για να προκαλέσουμε κόστος στην Τουρκία. Είναι γι' αυτό που πρέπει να προχωρήσεις με τη ΔΔΟ -άλλωστε η Ολγκίν σας το είπε σταράτα «εσύ κρατάς το κλειδί για συνέχιση του διαλόγου και λύση του Κυπριακού- με πολιτική ισότητα αγνοώντας τους υπερπατριώτες εθνικιστικοσοβινιστές που σε ανέβασαν στην εξουσία και οι οποίοι τόση ζημιά προκάλεσαν και προκαλούν σε αυτή την ταλαίπωρη και μίζερη πατρίδα και τον ελληνισμό γενικότερα. 1821 - Διχασμός, 1897 - «Ατυχής Πόλεμος», 1922 - Μικρασιατική καταστροφή, 1945 - Εμφύλιος, 1963 - Επέμβαση στο σύνταγμα, Σχέδιο Ακρίτας, Δικοινοτικές ταραχές, 1974 - Πραξικόπημα, εισβολή, 2004 - Απόρριψη σχεδίου Ανάν, Κραν Μοντανά και πόσες ακόμα κατραπατσιές και άλλες τόσες θα υποστεί ο ελληνισμός λόγω λανθασμένων αποφάσεων τη δεδομένη κρίσιμη στιγμή. Όλες οι δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των πολιτών σε αυτή την κουτσουρεμένη δημοκρατία θα σταθεί στο πλευρό του Προέδρου όταν σταράτα θα τους αναλύσει χωρίς κατινοκοτζιακαρίστικα κλάματα τα υπέρ και τα κατά του σχεδίου ΔΔΟ που θα επανενώνει την Κύπρο μας. Αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία και είμαστε σίγουροι ότι αυτή τη φορά το «ναι» για ΔΔΟ θα υπερισχύσει και εσύ θα είσαι ο πρώτος Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Κύπρου με το όνομά σου να καταγραφεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της πατρίδας μας. Η απόφαση είναι δική σου.

*ΒΑ, ΜΑ, PhD πρώην επιθεωρητή και πρώτου λειτουργού Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού