Παρασκήνιο

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΚΙΩΔΗΣ
- Η τελευταία πράξη. Το Υπουργικό του Τροόδους μετακινήθηκε φέτος για τον μήνα Σεπτέμβριο, οπότε με τον απολογισμό και τους στόχους που θα παρουσιάσει ο κάθε υπουργός φαίνεται ότι θα κλείνει ο κύκλος για κάποιους στο κυβερνητικό σχήμα.
- Ήδη γίνονται με πλήρη μυστικότητα κάποιες βολιδοσκοπήσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς ωστόσο να διαρρέουν πολλές πληροφορίες για τις προθέσεις ως προς τη νέα σύνθεση. Το Προεδρικό πάντως κρατεί ερμητικά κλειστά τα χαρτιά του για τη χρονική στιγμή του ανασχηματισμού, για τον οποίον η λαϊκή απαίτηση εντείνεται και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν.
- Από την άλλη, μη ανασχηματισμός, ούτε στοιχειώδεις παραιτήσεις,που να ρίχνουν έστω στάχτη στα μάτια, καταδεικνύουν αδυναμία της κεντρικής εξουσίας, στην αντίληψη ότι επίλεκτοι αξιωματούχοι δεν ανταποκρίνονται στην αποστολή τους επαρκώς και κατά τρόπο που δεν εμπνέουν πια ασφάλεια στα σοβαρά ζητήματα.
- Μια ανανέωση θα δημιουργήσει νέες προσδοκίες για αποτελέσματα, μεγαλύτερη όρεξη και προσοχή από τα νέα πρόσωπα, τα οποία δεν θα έχουν πολύ χρόνο προσαρμογής και θα πρέπει να αποδείξουν έργο τάχιστα. Αυτό το στοίχημα θα κρίνει και τυχόν αποτελέσματα του '28.
- Πριν το Υπουργικό του Τροόδους, θα προηγηθεί στις 29 Αυγούστου, στη Βουλή, κοινή συνεδρίαση Επιτροπών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, για τις συνέπειες των πυρκαγιών, για μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης. Καλεσμένοι θα είναι υπουργοί και όλοι οι ιθύνοντες, που είχαν το πρόσταγμα εκείνες τις τραγικές ώρες.
- Εκτός του ότι θα σημάνει και επίσημα η έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας για τις Βουλευτικές του 26’, ακονίζονται ήδη μαχαίρια και θα δούμε μια συνεδρίαση απείρου κάλλους με τους υπουργούς και άλλους αρμόδιους να στήνονται στον τοίχο για όσα έπραξαν ή δεν έπραξαν. Για τα επικοινωνιακά λάθη και τα μοιραία λάθη.
- Αυτή τη συνεδρίαση, αν την κάνατε σε ένα από τα χωριά, στα οποία σήμερα κυριεύει το μαύρο, σίγουρα πολλά κεφάλια θα ήταν σκυθρωπά και οι λέξεις δύσκολα θα εκστομίζονταν. Στη Βουλή όμως η αρένα έχει στηθεί προ καιρού.
- Ο μήνας Αύγουστος κάθε άλλο από μήνας χαλάρωσης είναιαφού τα μέτωπα είναι πολλά και οι διεργασίες περισσότερες ενόψει εκλογών. Λίγοι ήταν οι αξιωματούχοι που δεν θυσίασαν τις μακρινές διακοπές τους, αφήνοντας πολλούς να διερωτώνται αν το μήνυμα είναι ότι έτσι κι αλλιώς τα προβλήματα θα υπάρχουν.
- Η παραχώρηση της προεδρικής σύνταξης για δυόμισι χρόνια συζητήθηκε ποικιλοτρόπως. Δεν ήταν αποποίηση αλλά παραχώρηση για δυόμισι χρόνια και πρόκειται για συμβολική ενέργεια, για την οποία θα αναμέναμε κάποιους μιμητές πολυσυνταξιούχους. Ωστόσο είναι καθαρά προσωπική υπόθεση κάτι τέτοιο και δεν χρειάζεται τόσος κανιβαλισμός.
- Λίγο άτοπη η παρέμβαση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους ο οποίος απάντησε στην κριτική του ΔΗΣΥ για την προεδρική σύνταξη, συγκρίνοντας τον χρόνο που δεν βρέθηκε να απαντήσει το κόμμα στην ομιλία Καζαμία στην Αμμόχωστο.
- Όλοι γνωρίζουμε ότι τα ιδρύματα ηλικιωμένων χρειάζονται πολλά περισσότερα από δύο συντάξεις ετησίως ως εισφορά και αυτό που θα έπρεπε να απαιτούσαμε, εκτός από ψίχουλα αγάπης, είνα ινα ικανοποιηθούν οι ανάγκες σε μόνιμες πολιτικές πρόνοιας, ώστε να μην είναι αναγκαία αυτά τα χρήματα.
- Επάρκεια/ανεπάρκεια, δύο όροι συχνοί και εναλλασσόμενοι στη ζωή μας τον τελευταίο καιρό, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Όλο τον Αύγουστο παίζουμε με τις λέξεις, οριακή η επάρκεια ρεύματος, αποκοπές νερού, μειωμένη παροχή νερού σε συγκεκριμένες περιοχές και εκκλήσεις για εξοικονομήσεις.
- Στις διακοπές, οι οποίες προσφέρονταν για ξεκούραση και ανέμελες στιγμές, ο κόσμος έτρεχε να βάλει έγκαιρα πλυντήρια, μήπως κοπεί το ρεύμα ή το νερό, να μαγειρέψει έγκαιρα μήπως κοπεί το ρεύμα ή το νερό, να φιλοξενήσει κόσμο με κομμένη την ανάσα μήπως κοπεί το ρεύμα και αν θα αντέξουν στις πόλεις τον καύσωνα χωρίς κλιματισμό.
- Οι πυρκαγιές, οι συνέπειες των πυρκαγιών, η διαχείριση από την αρχή, οι απαντήσεις και τα επιχειρήματα, που ακολούθησαν, έδειχναν στους πολίτες το απόλυτο χάος. Μην κατονομάσουμε τις παρεμβάσεις και περιοδείες με χρονοκαθυστέρηση, οι οποίες μιλούσαν όλες για αποζημιώσεις. Δεν έχουν όλα την τιμή τους.
- Η ενέργεια και όλες οι διεργασίες για αποθήκευση ενέργειας στο Βασιλικό, οι οποίες ολοένα και αναβάλλονται, πλέον προκαλούν οργή από τους πολίτες, το κόστος ζωής των οποίων εκτοξεύεται, και οι ίδιοι εγκλωβίζονται στα μονοπώλια που δημιουργούν οι εμπλεκόμενοι βραχυκυκλώνοντας κάθε διαδικασία που θα φέρει φυσικό αέριο ή άλλες επιλογές που θα διασφαλίζουν φθηνότερο ρεύμα.
- Παρακολουθήσαμε το αξεπέραστο «Δώστε μας την ευκαιρία, να αποδείξουμε ότι μπορούμε» στο «Χ» από τον υπουργό Ενέργειας. Μα, υπουργέ μου, εν σας έχουμε φυλακισμένο, δεν θυμόμαστε να σας αφαίρεσε κανένας την ευκαιρία και κυρίως δεν κάνουμε προεκλογικό. Ή μήπως κάνουμε;
- Αυτοβούλως ανακοινώνετε κάθε βδομάδα χρονικά ορόσημα, δίνοντας την αίσθηση ότι τελειώνουν τα βάσανά μας με την ακρίβεια στην ενέργεια. Επίσης, στα μισά της θητείας σας, αναφέρεστε σε λανθασμένες αποφάσεις του παρελθόντος, ενώ εδώ και δυόμισι χρόνια είχατε άπλετο χρόνο να διορθώσετε πράγματα.
- Τους υπευθύνους του παρελθόντος τους κρίναμε και τους ρωτήσαμε, από εσάς αναμένει ο πολίτης λύσεις για τις οποίες εμφανίζεστε με την απόλυτη αυτοπεποίθηση ότι τις έχετε στο τσεπάκι. Καταγράφουμε δηλώσεις σας με τις οποίες αυτοδιαψεύδεστε.
- Τη μια δίνετε εγγυήσεις για έργα στο Βασιλικό, την άλλη διαλαλείτε με στόμφο ότι είναι ακατάλληλα κάποια υλικά, για να δικαιολογήσετε τα χρήματα που φορτώνετε στους φορολογούμενους με τις μελέτες και τους εμπειρογνώμονες. Μα σας προειδοποίησαν για φθορές οι εμπλεκόμενοι και υπάρχουν καταγεγραμμένα.
- Δεν χρειαζόμασταν την Technip να μας τα υποδείξει. Δεν ακούσαμε κάτι νέο ακόμα. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να δοθεί ένας απολογισμός στους φορολογούμενους για το πόσα πληρώνουν σε μελέτες, έρευνες και ανακριτές για να μας πουν τα λάθη μας.
- Η αλλαγή πλεύσης είναι που μας τρομάζει μεταξύ άλλων και με ποιο θαλάσσιο μέσο μεταφοράς. Τον Προμηθέα πάντως δεν τον είδαμε παρά μόνο σε χάρτες πού βρίσκεται.
- Σε μαραθώνιο για την ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων τους εισέρχονται τα κόμματα για να μπουν στην αρένα του προεκλογικού. Στον ΔΗΣΥ επικρατεί αναβρασμός για το ποιοι τελικά θα είναι οι αριστίνδην για να αποφασίσουν κάποιοι ενδιαφερόμενοι αν θα δώσουν τη μάχη της εκλογικής διαδικασίας.
- Προσπάθειες και βολιδοσκοπήσεις που γίνονται για πιθανή συνέργεια ΔΗΚΟ/ΕΔΕΚ, από μεμονωμένα πρόσωπα και όχι κομματικές ηγεσίες, φαίνεται να πέφτουν στο κενό.
- Αξιοσημείωτο το φλερτ από πολιτικά σχήματα αλλά και πρόσωπα τα οποία αισθάνονται ότι είναι περιζήτητα και ταιριάζουν σε όλους.
- Ούτε δεξιά ούτε πιο δεξιά ο Μιχάλης Γιωργάλλας, ο οποίος, μετά από κρούσεις από τα κόμματα ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ, αποφάσισε ότι δεν θα κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής. Ο άνθρωπος ο οποίος και στο παρελθόν αρνήθηκε να υπουργοποιηθεί και τώρα αρνήθηκε προτάσεις, παραμένοντας ωστόσο πιστός σε πιστεύω, τα οποία ίσως του κόστισαν την ολοκλήρωση της θητείας του ως υπουργός Άμυνας.
- Προβληματισμό προκαλεί στην ΕΔΕΚ η δράση/στάση του Ανδρέα Αποστόλου, ο οποίος εμφανίζεται ως ανεξάρτητος βουλευτής, λειτουργεί αυτόνομα στη Λάρνακα και συνδυάζει τις βουλευτικές του υποχρεώσεις με το κοινωνικό προφίλ του Ιδρύματος Χριστίνα Αποστόλου. Μάλιστα τελευταίες μέρες παρουσιάζεται και σαν περιζήτητος γαμπρός από διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις.
- Αναρτήσεις του, πάντως, αναφέρονται σε σόλο προσπάθειές του που έφεραν λύσεις σε μεγάλα ζητήματα ή υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση, προκαλώντας εκνευρισμό σε κόσμο της ΕΔΕΚ, ο οποίος παρακολουθεί πολύμηνες μελέτες του κόμματος, που έγιναν προτάσεις, να τυγχάνουν οικειοποίησης για προσωπικό όφελος. Τρανταχτό παράδειγμα η πρόταση για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, την οποία η ΕΔΕΚ έκανε πολύ πριν τη μεταγραφή στο κόμμα του Ανδρέα Αποστόλου.
- Διεργασίες καταγράφονται σε όλα τα κομματικά γραφεία, με τις πληροφορίες να παίρνουν φωτιά. Ειδικότερα σε νεοεμφανιζόμενα σχήματα τα οποία αναζητούν ταυτότητα, όπως αυτή καθορίζεται από τον όχλο, την οργή και την παρόρμηση.
- Την έριξε και την πάτησε την μπανανόφλουδα του ο νεαρός ευρωβουλευτής μας. Άγγιξε ιερό ζήτημα της Ιστορίας με τον ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου. Να παρακαλέσουμε τον Αντρέα Καουρή και τους ιστορικούς μας να του στείλουν μερικά βιβλία και συγγράμματα, μήπως και βοηθήσουν την κατάσταση που ολοένα και χειροτερεύει.