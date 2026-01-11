Κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την παραίτηση και του διευθυντή του Γραφείου του ΠτΔ

Την παραίτηση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπου Χαραλάμπους ζητούν ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την ανακοίνωση της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά ότι αποχωρεί από την Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης λόγω ανελέητων επιθέσεων που δέχεται η ίδια και η οικογένεια της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

ΔΗΣΥ: Αλλαγές και στη σύνθεση του Συμβουλίου του φορέα

Επιβαλλόμενη χαρακτήρισε την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά, τονίζοντας ότι μετά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί το ελάχιστο που έπρεπε να γίνει.

Υπογράμμισε δε την ανάγκη για θεσμική ευθύνη και διαφάνεια, αναφέροντας ότι στο πλαίσιο νέας πρότασης νόμου που επεξεργάζεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός, θα υπάρξουν αλλαγές και στη σύνθεση του Συμβουλίου του φορέα, ενώ ξεκαθάρισε πως στο εξής οι εισφορές θα δημοσιοποιούνται, ενισχύοντας τον έλεγχο και τη λογοδοσία

ΑΚΕΛ: Ο ΠτΔ με τη στάση του επιβεβαιώνει ότι ήταν συμμέτοχος

«H παραίτηση της συζύγου του κ. Χριστοδουλίδη από τον Φορέα θα έπρεπε να ήταν αυτονόητη, ωστόσο χρειάστηκαν τρεις ημέρες», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ, προσθέτοντας ότι «ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου που πρωταγωνιστεί στο βίντεο παραμένει στη θέση του».

«Ακόμα και τώρα», συμπληρώνει, «η κυβέρνηση αρνείται τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των δωρητών στον περιβόητο Φορέα και την οριστική κατάργησή του. Όσοι δεν είχαν αντιληφθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, τώρα αντιλαμβάνονται γιατί η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη με νύχια και με δόντια εμπόδιζε τη δημοσιοποίηση των ονομάτων».

Ακολούθως τονίζει ότι «η ουσία όμως αυτού του πελώριου θεσμικού, πολιτικού, ηθικού αλλά και ποινικού ζητήματος βρίσκεται βαθύτερα: στον μηχανισμό διαπλοκής και παράνομων χρηματοδοτήσεων που στήθηκε στο Προεδρικό και προς εξυπηρέτηση του ίδιου του κ. Χριστοδουλίδη. Αυτό αφορά κατ’ εξοχήν τον Νίκο Χριστοδουλίδη ο οποίος με τη στάση του επιβεβαιώνει ότι ήταν κοινωνός και συμμέτοχος στον μηχανισμό. Αυτό κι αν είναι πλήγμα στη χώρα».

Διαβάστε επίσης:

Κίνημα Οικολόγων: Να προβεί σε ανάλογη ενέργεια και ο Χαραλάμπους

«Η απόφαση της Πρώτης Κυρίας κ. Φιλίππας Καρσερά να αποχωρήσει από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης αποτελεί εξέλιξη που αναδεικνύει την ανάγκη για ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα, ανεξαρτήτως προθέσεων ή προσωπικών κινήτρων», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

«Δεν είναι τυχαίο», προσθέτει, «ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων επιχείρησε να ενισχύσει το πλαίσιο διαφάνειας και ελέγχου του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Η προσπάθεια αυτή κρίθηκε τελικά αντισυνταγματική μετά από προσφυγή του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ωστόσο, οι λόγοι που οδήγησαν τη Βουλή σε αυτή την πρωτοβουλία παραμένουν απολύτως επίκαιροι: η ανάγκη για καθαρούς κανόνες, θεσμικές δικλίδες ασφαλείας και ουσιαστική λογοδοσία σε έναν φορέα που διαχειρίζεται πόρους κοινωνικής στήριξης και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας».

Συνεχίζοντας, αναφέρει τα εξής:

«Η κοινωνική προσφορά δεν μπορεί να στηρίζεται σε γκρίζες ζώνες ούτε να εξαρτάται από πρόσωπα ή άτυπες πρακτικές. Οφείλει να θωρακίζεται θεσμικά, ώστε να προστατεύεται τόσο το κοινωνικό έργο όσο και η αξιοπιστία των θεσμών. Την ίδια στιγμή, είναι αυτονόητο ότι η δημόσια συζήτηση δεν μπορεί να εκτρέπεται σε στοχοποίηση, συκοφαντία ή διαδικτυακή ανθρωποφαγία. Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια και στην οικογενειακή ζωή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση δημοκρατικού διαλόγου.

Η παρούσα συγκυρία πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές που να διασφαλίζουν, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς σκιές, διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία στη λειτουργία του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και κάθε αντίστοιχου μηχανισμού κοινωνικής πολιτικής. Η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν οικοδομείται με υπεκφυγές ή προσωποκεντρικές αντιπαραθέσεις, αλλά με καθαρές απαντήσεις, ισχυρούς θεσμούς και σεβασμό στους δημοκρατικούς κανόνες.

Εκφράζουμε σεβασμό και εκτίμηση στην ενέργεια της κ. Καρσερά η οποία εφαρμόζει το ρητό "η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια, αλλά και να φαίνεται τίμια". Είναι τιμητική η ευαισθησία και η ευθιξία που επέδειξε. Περιμένουμε από τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Χαράλαμπο Χαραλάμπους, να προβεί σε ανάλογη ενέργεια επιδεικνύοντας την ίδια ευαισθησία και ευθιξία».

Άλμα: Ανεπαρκής η παραίτηση της Πρώτης Κυρίας, παραμένουν τα ερωτήματα

Ανεπαρκές βήμα χαρακτηρίζει το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας, Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, από τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, υποστηρίζοντας ότι τα σοβαρά ερωτήματα και οι πολιτικές και θεσμικές ευθύνες που έχουν ανακύψει παραμένουν αναπάντητα. Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα κάνει λόγο για μείζον σκάνδαλο «μαύρων δωρεών», υποστηρίζοντας ότι αντί ανάληψης ευθύνης, η Πρώτη Κυρία και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιχειρούν να εμφανιστούν ως θύματα πολιτικής επίθεσης. Το Άλμα υποστηρίζει ότι το Προεδρικό λειτουργεί ως άτυπος μηχανισμός διαμεσολάβησης επενδυτικών συμφερόντων, με εμπλοκή συγγενών και προσώπων του στενού περιβάλλοντος του Προέδρου, χωρίς θεσμική αρμοδιότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Γιώργο Λακκοτρύπη, ο οποίος, σύμφωνα με το Κίνημα, παραδέχθηκε ότι ενεργούσε επί πληρωμή ως μεσάζων επενδυτών, ενώ προβαλλόταν από το Προεδρικό ως πρόσωπο με δυνατότητα διευκόλυνσης επενδύσεων. Παράλληλα, επισημαίνονται διασυνδέσεις με κρίσιμα ενεργειακά έργα, όπως το Βασιλικό και η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Κρήτης, τα οποία, όπως σημειώνεται, τελούν υπό διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το Άλμα θέτει επίσης ερωτήματα για τις σχέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον επιχειρηματία Γιώργο Χρυσοχό, επικεφαλής της Cyfield, επικαλούμενο πρόσφατο δημοσίευμα για συνάντηση στο Προεδρικό, παρά προηγούμενες διαβεβαιώσεις περί απουσίας επαφών. Στο πλαίσιο αυτό, το Κίνημα επαναλαμβάνει τα αιτήματά του για κατάργηση ή μεταφορά του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, πλήρη διερεύνηση από την Αρχή κατά της Διαφθοράς και παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τονίζοντας ότι η παραίτηση της Πρώτης Κυρίας δεν κλείνει την υπόθεση αλλά αναδεικνύει, όπως υποστηρίζει, βαθύτερα θεσμικά προβλήματα στον τρόπο άσκησης της εξουσίας.