Αρχίζει η δεύτερη περίοδος Ανάν

Έστειλε το μήνυμά της προς τον Χριστοδουλίδη η τουρκική πλευρά: «Μπορείς να ετοιμαστείς από τώρα για διαπραγματεύσεις με τον Τουφάν Ερχουρμάν». Ο Τουφάν ανακήρυξε νωρίς την εκλογική του νίκη από τηλεοράσεως. «Θα είμαι Πρόεδρος της δημοκρατίας μετά τις 19 Οκτωβρίου», είπε. Δεν έχει απολύτως καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Είναι απολύτως βέβαιος. Μάλιστα, είπε ότι «αυτές οι εκλογές θα τελειώσουν από τον πρώτο γύρο». Έχει πίσω του τον άνεμο. Ο λαός τον στηρίζει. Η Άγκυρα τον στηρίζει. Ήρθε η ώρα να μαζέψει τους καρπούς του γεγονότος ότι δεν είπε έστω και μία κουβέντα που θα θίξει την Άγκυρα μέχρι σήμερα. Είχε μόνο ένα κουσούρι. Δεν πήγε στην ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν στη Βουλή. Όμως, ο Ερντογάν ξέρει ότι δεν φταίει ο Τουφάν γι’ αυτό. Αν εξαρτάτο από αυτόν, θα πήγαινε ευχαρίστως τρέχοντας. Όμως, η κομματική επιτροπή του CTP τού είπε «δεν μπορείς να πας». Και αυτό συγχωρείται. Λέγεται ότι ο Τουφάν συναντήθηκε και με τον Τούρκο αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος ήρθε στο νησί μας τις προάλλες και λέγεται ότι ήρθε για να στηρίξει τον Τατάρ. Ήταν και εκείνος, λέει, ένας από τους προσκληθέντες στην πρεσβεία για συνάντηση, όμως αυτή η είδηση δεν διέρρευσε προς τα έξω. Έτσι λέει μια πηγή που θεωρώ ότι είναι αξιόπιστη. Αν είναι ψέμα, να το διαψεύσει ο Τουφάν. Η Άγκυρα είχε μόνο μια ανησυχία, λέει, όμως την ξεπέρασε και αυτήν. Τι ήταν αυτή; Οι φατρίες εντός του CTP. Ο Τουφάν τούς παρείχε διαβεβαιώσεις και σε αυτό το θέμα. Γι’ αυτό τώρα λέει «θα είμαι ένας αμερόληπτος Πρόεδρος».

Τέσσερις νέοι δημοσιογράφοι κάθισαν απέναντί του στην τηλεόραση. ΤοΥ υπέβαλαν ερωτήσεις. Υποβλήθηκε και μία από τις ερωτήσεις για τις οποίες είναι πιο πολύ περίεργη η κοινότητα. Και αυτή είναι η εξής: «Η Τουρκία επιμένει σε δύο ίσα κυρίαρχα κράτη, ενώ εσύ μιλάς συνεχώς για ομοσπονδία. Πώς θα πείσεις την Τουρκία γι’ αυτό;» Απέφυγε να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτή την ερώτηση ο Τουφάν, ο οποίος ανακήρυξε τον εαυτό του Πρόεδρο της δημοκρατίας από τώρα. Όμως, αναφερόμενος στον Ταγίπ Ερντογάν υπενθύμισε το εξής που είχε πει: «Δεν παίρνεις μέτρα για ρούχα ενός αγέννητου παιδιού»! Ουσιαστικά δεν χρειαζόταν να αναφερθεί στον Ερντογάν. Διότι δεν θεωρείται ρήση του Ερντογάν. Αυτό είναι ένα ρητό. Όμως, μήπως είναι κακό να μνημονεύει τον Ερντογάν με ένα τόσο αθώο παράδειγμα εδώ; Μήπως σε κάποια ομιλία σας λέτε ποτέ «όπως είπε και ο Χίτλερ»;

Είναι πολύ φυσιολογικό η Τουρκία να προτιμά τον Τουφάν Ερχουρμάν ανάμεσα στους δύο υποτακτικούς υποψηφίους. Είναι μια περίοδος σαν εκείνη του Ανάν. Ποιο ήταν το καθήκον του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση του Ραούφ Ντενκτάς; Να ανοίξει τον δρόμο της Τουρκίας. Και το πέτυχε. Άνοιξε τον δρόμο αυτό όσο μπορούσε. Σήκωσε την Τουρκία από το εδώλιο του κατηγορούμενου. Ποια είναι η αποστολή του Τουφάν τώρα; Η συγκάλυψη. Τι να συγκαλύψει; Αυτά που κάνει η Τουρκία εδώ. Θα είναι η περίοδος της συγκάλυψης αυτή. Όπως όλοι έγιναν υποστηρικτές της Τουρκίας κατά την περίοδο του Ανάν, το ίδιο θα γίνουν και κατά την προσεχή περίοδο. Μάλιστα έγιναν κιόλας. Μετά τον Ταλάτ οι Τουρκοκύπριοι θα υποστηρίξουν για πρώτη φορά με τόση θέρμη τον υποψήφιο της Άγκυρας. Αφότου γίνει Πρόεδρος της δημοκρατίας ο Τουφάν Ερχουρμάν εδώ, θα σωπάσουν όλες οι οργανώσεις και οι συντεχνίες που τώρα υψώνουν την φωνή τους έστω και λίγο. Θα κατηγορείται πολύ περισσότερο από τώρα η ελληνοκυπριακή πλευρά ότι δεν θέλει λύση και ότι αποφεύγει τη λύση και θα έρθει πίσω το κλίμα της περιόδου του Ανάν. Θα κλιμακωθεί πιο πολύ ο εθνικισμός και ο ρατσισμός. Θα μείνουν πιο ανυπεράσπιστοι όσοι δέχονται διάφορες πιέσεις στην κοινότητά μας επειδή κατηγορούν την Τουρκία ως κατοχική δύναμη. Εκείνοι που λένε «να φύγει ο Τατάρ και ό,τι θέλει ας γίνει», μοιάζουν με εκείνους που έλεγαν «να φύγει ο Ντενκτάς και ό,τι θέλει ας γίνει». Τότε ετοιμαστείτε. Αρχίζει η δεύτερη περίοδος Ανάν.