Έχασες την έξωθεν καλή μαρτυρία κύριε Παπαναστασίου

Με τέτοιο εμφύλιο, τους εχθρούς τι να τους κάνουμε; Την τελευταία βδομάδα έσκασαν όλα τα γεωστρατηγικά ατέλειωτα έργα, που μοιάζουν με της Άρτας το γεφύρι. Εκείνο που αποδεικνύουμε περίτρανα είναι ότι δεν καταφέρνουμε να αποπερατώσουμε ένα έργο γεωπολιτικής σημασίας που θα φέρει οριζόντια οφέλη και σε βάθος χρόνου .

** Καταφέρνουμε όμως να βγάζουμε τα μαχαίρια να διαπληκτιζόμαστε σε όλα τα επίπεδα και περίπου να κανονικοποιούμε τη διαφθορά. Βλέπουμε λογαριασμούς στο X να πανηγυρίζουν και να επαναλαμβάνουν ονόματα ωσάν να κέρδισαν τον πρώτο λαχνό. Να αφορίζουν, να παραθέτουν ως δεδομένα τα δικά τους προσωπικά συμπεράσματα.

** Ο συμπαθέστατος Οδυσσέας θυμάται πόσες φορές κατήγγειλε την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία καμώνεται πως θέλει να υπηρετήσει από το ανώτατο αξίωμα ως αδιάφθορος; Μόλις την περασμένη Δευτέρα αποκάλυψε στο Πρωτοσέλιδο του Σίγμα, με περισσό θράσος ότι, ο στόχος του είναι η Εκτελεστική Εξουσία.

** Χωρίς θέσεις, χωρίς καταστατικό, στα νηπιακά βήματα ως πολιτική οντότητα, χωρίς να έχει εκλεγεί στη Βουλή, έφθασε να βλέπει στο 2028 και να ορέγεται τον προεδρικό θώκο.

** Εύκολα ξαναγράφουμε την Οδύσσεια για τούτο τον τόπο, με πρωταγωνιστή τον τέως Γενικό Ελεγκτή, νυν κομματάρχη και πιθανόν μελλοντικό βουλευτή. Φίλα προσκείμενοι λογαριασμοί στα ΜΚΔ, εξέλιξαν τη δημιουργικότητά τους κυκλώνοντας σε φωτογραφίες ενόχους και αναγράφοντας πηχυαίους τίτλους χειραγωγώντας το κοινό, δίνοντας τροφή σε αγρίμια και δημιουργώντας εντυπώσεις, με αφορισμούς και δολοφονία χαρακτήρων.

** Στην ίδια ρότα ο Φαίδωνας Φαίδωνος και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Ο πρώτος να καλεί περίπου σε απολογία πρώην αξιωματούχους και η δεύτερη πανηγυρίζει ότι, δικαιώθηκε ο Οδυσσέας που κατήγγειλε τον τόπο του και κινητοποίησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

** Διότι, άλλο να είσαι Γενικός Ελεγκτής και άλλο να είσαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

** Μα αγαπητέ Οδυσσέα, οι εγκρίσεις για το τερματικό στο Βασιλικό, και συγκεκριμένα η κατασκευή προβλήτας, φέρουν και τη δική σου υπογραφή. Όταν αποφασίστηκε η διαδικασία fast track, ως η πιο συμφέρουσα για την οικονομία και τον τόπο, μετά το ναυάγιο με τους Κινέζους, συμμετείχες κι εσύ.

** Μετά, πώς προέκυψαν η διαφθορά και οι μίζες; Γιατί δεν μας λένε τι στράβωσε και ακολούθησε η επιλογή του διαγωνισμού και ό,τι ακολούθησε;

** Με τη διείσδυση στις δαπάνες και χειρισμούς ΔΕΦΑ και ΕΤΥΦΑ μην εκπλαγείτε σε διαφορετικές αποκαλύψεις.

** Είναι και οι, οι πιο υπομονετικοί, οι οποίοι ως καταδικασθέντες και διασυρθέντες, αναμένουν τους σύγχρονους Πόντιους Πιλάτους να διαψευσθούν και βεβαίως να ψάχνουν να κρυφτούν. Διότι και η λάσπη επιστρέφει με τη μορφή χιονοστιβάδας.

** Στο τέλος, ευτυχώς που κινητοποιήσαμε την EPPO, να διερευνά κάθε ευρώ που μας έδωσε η Κομισιόν και να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο μέλλον για τα έργα που θα διεκδικούμε.

** Πολλές οι αποκαλύψεις ωστόσο για το τι διερευνά η EPPO (Ευρωπαϊκή Εισαγγελία), η οποία κρατεί επτασφράγιστα τα χαρτιά της για τις λεπτομέρειες μεν, διαρρέουν δε κάποια στοιχεία που είναι πιασάρικα ως προς το «Follow the Money» πρώην και νυν αξιωματούχων. Απομένει να δούμε και γραπτώς τα πορίσματα, εκθέσεις, συμπεράσματα.

** Στο θέμα του GSI έχουμε δύο υπουργούς με εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις, έχουμε μια Ελλάδα που περιμένει την εκταμίευση των 25 εκατ. ευρώ και μια Κομισιόν που μας ορίζει κάνετε το έργο γιατί είναι στρατηγικής σημασίας. Η σπαζοκεφαλιά είναι για γερούς λύτες.

** Και σε όλο αυτό τον συρφετό, προέκυψε και μια ανακοίνωση, ως καλή είδηση, για το τεμάχιο Κρόνος και την παραγωγή φυσικού αερίου εντός του 2027. Εξέλιξη, η οποία μπαίνει σε στοιχηματική δραστηριότητα.

** Μακάρι να τα καταφέρουμε. Ο Κρόνος να εξέλθει πιο δυνατός από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και να ζήσουμε επιτέλους να πούμε ότι έχουμε φυσικό αέριο και φθηνότερο ρεύμα. Κάποιος βεβαίως να εξηγήσει στον κ. Κόμπο ότι το φυσικό αέριο το μεταφέρουν εταιρείες και οι όχι κράτη. Τα κράτη διαμορφώνουν το νομικό πλαίσιο. Ώς εκεί.

** Το κράτος θα επωφεληθεί από το αυτονόητο. Από το φθηνότερο ρεύμα και την απρόσκοπτη παροχή ρεύματος. Ζούμε ακόμη διακοπές ρεύματος, μπορείτε να εγγυηθείτε οι εμπλεκόμενοι ότι δεν έρχεται black out;

** Κάτι σαν το μετεωρολογικό δελτίο κατάντησαν τα χρονικά ορόσημα του υπουργού της Ενέργειας, Γιώργου Παπαναστασίου, ο οποίος απτόητος και με πεποίθηση προχώρησε στη νέα εξαγγελία. Μόνο που τα καιρικά, μπορεί να πέσουν μέσα, μπορεί να πέσουν έξω, με τις συνέπειες περίπου ανώδυνες, ενώ τα χρονοδιαγράμματα Παπαναστασίου συνεπάγονται απώλειες εκατομμυρίων.

** Έχασες την έξωθεν καλή μαρτυρία κύριε Παπαναστασίου και έπρεπε να γνωρίζεις ότι η αξιοπιστία, η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός κερδίζονται.

** Στις προεκλογικές ζυμώσεις δεν είναι λίγοι που προμηθεύτηκαν ποπ κορν και παρακολουθούν με ενδιαφέρον.

** Με τον Οδυσσέα πάντως δεν φαίνεται να τα βρίσκει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου για συμπόρευση, αφού και οι δύο θεωρούν ότι δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Τουλάχιστον η Ειρήνη δοκιμάστηκε και ήταν πρώτη βουλεύτρια σε σταυρούς προτίμησης. Ο Οδυσσέας, σε τι δοκιμάστηκε εκτός από την εμμονή του να καταγγέλλει σε ευρωπαϊκά φόρα τον τόπο;

** Επίσης, η Ειρήνη ήρθε πιο κοντά με την ηγεσία του ΑΚΕΛ και πριν εκπνεύσει ο Σεπτέμβρης θα συζητήσουν με τον Στέφανο Στεφάνου και η βουλεύτρια θα πάρει τις αποφάσεις της για το μέλλον της. Είναι σχεδόν βέβαιο πως η ίδια δεν θα χαριστεί ως όχημα του Οδυσσέα για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

** Και πάνω που σκεφτόμασταν ποιοι θα μπορούσαν να σταθούν απέναντι στον Οδυσσέα στη Βουλή, σε περίπτωση εκλογής του, ανασκουμπώθηκε ο ΔΗΣΥ. Παλιοί και νέοι θορυβήθηκαν από δημοσκοπήσεις που βλέπουν και δεν βλέπουν το φως.

** Η Αννίτα Δημητρίου πάντως τόλμησε να προσεγγίσει δυνατά ονόματα και φαίνεται ότι τα κατάφερε διαψεύδοντας Κασσάνδρες, οι οποίες προεξοφλούσαν ακόμα και τον ΔΗΣΥ για τις επικείμενες εκλογές. Από τις ζυμώσεις στις οποίες συμμετείχαν παλιοί και νέοι προέκυψε η επιστροφή των Γιώργου Παμπορίδη και Αναστασίας Ανθούση στην πρώτη γραμμή.

** Η συνέντευξη της Αναστασίας Ανθούση στον «Π», λέει πολλά για την αλλαγή τρόπου σκέψης, και προκαλεί ήδη άγχος σε αυτούς που ροκανίζουν καρέκλες, περιμένουν την πτώση του ΔΗΣΥ στις βουλευτικές και ορέγονται την επόμενη μέρα των βουλευτικών, μια νέα τάξη πραγμάτων με τον εαυτό τους στο τιμόνι. Πάντως, πολλοί οι διεκδικητές.

** Ό Φαίδωνας σε πρόσφατη εκδήλωση στην Πάφο, κάνοντας ηγετική εμφάνιση, ανακοίνωσε κι αυτός πιθανή κάθοδό του στις προεδρικές. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι η υποψηφιότητά του θα υπερβεί τις διαδικασίες που προνοεί το καταστατικό του ΔΗΣΥ. Δηλαδή εννοούν ότι θα τρέξουν η Αννίτα και ο Αβέρωφ να εκλεγούν από τη βάση του κόμματος και ο Φαίδωνας θα εξαγγείλει ως ανεξάρτητος; Αυτό δεν αποκλείεται να γίνει, αλλά υπό προυποθέσεις. Δηλαδή, αν ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ δείξει ότι δεν τραβά, τότε θα παικτεί και το χαρτί του ανεξάρτητου, με τον Φαίδωνα σίγουρα να μπορεί να το παίξει.

** Εκτός κι αν θεωρεί ότι μία ακόμη ανεξάρτητη υποψηφιότητα θα αποδομήσει κόμματα και υποψηφίους. Μάλλον θα συσπειρώσει, αλλά ας μη βιαζόμαστε.

** Μιλώντας για συσπείρωση, ο Αντρέας Αποστόλου κατάφερε να εξοργίσει τον κόσμο της ΕΔΕΚ που συσπειρώνεται για να του αποδείξει ότι καμιά ψήφος είναι δεδομένη, πόσω μάλλον όταν τους τσουβαλιάζει στον αριθμό των 8 χιλιάδων που έλαβε στις προηγούμενες εκλογές.

** Στο ΔΗΚΟ τώρα ξεδιπλώνονται μπαίνοντας δυναμικά σε προεκλογικές διεργασίες και συμπληρώνοντας ονόματα για το ψηφοδέλτιο, που θα φέρουν τα επιθυμητά ποσοστά και θα διατηρήσουν τον ρυθμιστικό ρόλο.

** Καλός ο αποπροσανατολισμός, αλλά δεν έχουμε ξεχάσει τον ανασχηματισμό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την καθυστέρηση και δεν είναι άλλοι από τις συνέργειες που δυνατό να προκύψουν με φόντο το 2028.

** Κλείνω με τον Εθνικό Ύμνο. Και ο νοών νοείτω.

ΣΚΙΩΔΗΣ