Εκείνος ξέρει καλύτερα τις εκλογές με νοθεία, λέει

Δεν άργησαν να αρχίσουν το τροπάρι ότι «τώρα είναι η σειρά της ΤΔΒΚ» κάποιοι αδαείς που εμπνέονται από την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης. Διότι δεν το αντιλαμβάνονται. Η Παλαιστίνη δεν είναι καν κράτος. Δεν έχει σύνορα. Δεν έχει τελωνεία. Δεν έχει δική της νομισματική μονάδα. Δεν έχει αεροδρόμιο. Δεν έχει στρατό. Δεν έχει καν πρωτεύουσα. Γίνεται τέτοιο κράτος; Δεν πρόκειται για τίποτε άλλο από διπλοπροσωπία των δυτικών χωρών η δήλωση ότι την αναγνώρισαν. Σαν να εξομολογούνται τις αμαρτίες τους επειδή έμειναν σιωπηλοί μπροστά στη γενοκτονία στηΓάζα. Ή προσπαθούν να παραπλανήσουν τους λαούς, οι οποίοι επαναστάτησαν για τη γενοκτονία και ξεχύθηκαν στους δρόμους σε πάρα πολλές χώρες. Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα αυτή η αναγνώριση. Είναι κενό το περιεχόμενό της! Τον Τζολάνι να κοιτάτε εσείς, τον Τζολάνι. Δηλαδή, τον Αχμέτ Σάρα, όπως ονομάζεται τώρα που φοράει γραβάτα. Πώς εμφανίστηκε στην αίθουσα των Ηνωμένων Εθνών, και στο βήμα; Ακόμα βρίσκεται στον κατάλογο των τρομοκρατών των ΗΕ ο Τζολάνι. Τώρα ανέβηκε στο βήμα των ΗΕ και προσφωνεί τη Γενική Συνέλευση. Ως γνωστόν, ο κ. Γκουτέρρες είχε πει πως «ο κόσμος βαίνει προς κατάρρευση». Ιδού, αυτή πρέπει να είναι η στιγμή που κατέρρευσαν τα ΗΕ. Προσφωνεί τον κόσμο μαζί με τους άλλους παγκόσμιους ηγέτες στο βήμα των ΗΕ τώρα, ο άνδρας, που μόλις πριν μερικά χρόνια ήταν επικηρυγμένος για 10 εκατομμύρια δολάρια, διενήργησε σφαγές και έκαψε ανθρώπους ζωντανούς! Αυτά είναι τα ΗΕ, που κάθε τόσο αναφερόμαστε στα ψηφίσματά τους σε σχέση με την Κύπρο και προσπαθούμε να μην βγούμε εκτός του πλαισίου που έχουν χαράξει για εμάς; Τα ΗΕ που έκαναν Θεό τον πιο στυγνό τρομοκράτη. Εσείς που ικετεύετε για αναγνώριση της ΤΔΒΚ μπορείτε να διαφωτιστείτε ακόμα και από αυτό. Χτυπήστε το χέρι σας στο τραπέζι. Φωνάξτε, ουρλιάξτε. Γιατί να μην σας αναγνωρίσουν οι σεβαστοί που αναγνώρισαν έναν σφαγέα, όπως τον Τζολάνι; Μήπως δεν είστε και εσείς πειρατές τελικά; Εγκολπούνται έναν κοτζάμ τρομοκράτη και δεν θα φροντίσουν εσάς;

Αν δεν τα πήγαινε τόσο καλά ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Τζολάνι, θα το έλεγε και αυτό οπωσδήποτε σε εκείνο το ευλογημένο βήμα των ΗΕ: «Αναγνώρισες τον Τζολάνι, αναγνώρισε και την ΤΔΒΚ»! Όμως, ούτως ή άλλως μήπως θέλει καθόλου την αναγνώριση της ΤΔΒΚ ο Ερντογάν; Μήπως τρελάθηκε; Αν θα αναγνωριστεί η ΤΔΒΚ, ο πρώτος που θα αντιταχθεί σε αυτό είναι ο Ερντογάν. Μην κοιτάτε που κομπάζει μιλώντας για δύο κράτη. Και αυτό δεν το θέλει. Η Τουρκία δεν ήθελε καθόλου λύση από την αρχή κιόλας. Όλο ψέματα έλεγαν όλοι οι ηγέτες μας που πέρασαν και παρουσίαζαν την Τουρκία ότι επιθυμεί λύση και την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι δεν επιθυμεί. Κολάκευαν την Τουρκία. Μου είχε πει το εξής μια μέρα στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ο μακαρίτης Ασίλ Ναδίρ: «Αν κουνήσω το δαχτυλάκι μου, είναι έτοιμα να μας αναγνωρίσουν τουλάχιστον δέκα κράτη! Όμως, η Τουρκία το εμποδίζει αυτό». Η Τουρκία κερδίζει χρόνο. Χρόνο για να ριζώσει τη μετατροπή μας σε επαρχία, όπως είπε ο Ακιντζί.

Κανείς στην κοινότητά μας δεν απάντησε στην ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα των ΗΕ και στο τέλος έμεινε και αυτό να το κάνει ο Χριστοδουλίδης. Απάντησε εκείνος. Τον αποκάλεσε κατοχική δύναμη. Σφετεριστήκατε τα εδάφη μας, είπε. Καταστρέψατε την πολιτιστική και θρησκευτική μας κληρονομιά. Τι άλλο να πει; Όμως, κουβέντα δεν είπε για το Ισραήλ. Αλλά, ό,τι έκανε το Ισραήλ στην Παλαιστίνη, αυτό έκανε και η Τουρκία στην Κύπρο. Ο Νίκος δεν μπορεί να βρει απάντηση να δώσει σε εκείνους που του υπενθυμίζουν το Ισραήλ. Δεν υπάρχει άλλωστε. Την ώρα που αγκαλιάζεσαι με έναν κατακτητή, δεν μπορείς να λες λόγια σε έναν άλλον κατακτητή. Και αυτό είναι το πιο αδύνατο σημείο του Χριστοδουλίδη. Κοιτάξτε πώς χαράσσουν τον χάρτη της Κύπρου πλέον. Στον νότο μια ισραηλινή σημαία. Στον βορρά μια τουρκική σημεία.

Αφήστε τα αυτά και κοιτάξτε και τον Τραμπ. Έκανε ό,τι ήταν να κάνει στον Ταγίπ Ερντογάν. Καθώς αναφερόταν στις εκλογές που έχασε στην προηγούμενη περίοδο, είπε πως «ούτως ή άλλως ήταν εκλογές με νοθεία». Και ύστερα, δείχνοντας τον Ερντογάν στους ευρισκόμενους δίπλα του είπε: «Καλύτερα απ’ όλους, αυτός γνωρίζει τις εκλογές με νοθεία», και έσκασε στα γέλια. Αστείο είναι; Μην ξεχνάτε. Σε κάθε αστείο υπάρχει ένα μικρό μερίδιο αστείου!