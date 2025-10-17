Κυπριακό και εκλογές στα Κατεχόμενα

Οι εκλογές της Κυριακής στα κατεχόμενα για ανάδειξη ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας θα επηρεάσουν αναπόφευκτα -και ανεξαρτήτως αποτελέσματος- τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, για αυτό και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με αδιαφορία ή απαξίωση από κανέναν μας.

Και αυτό γιατί ο εκάστοτε ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, παρά τη μικρή ή μεγάλη εξάρτηση που μπορεί να έχει από την Άγκυρα, είναι ο επίσημος συνομιλητής μας, ο άνθρωπος που διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την κοινή γνώμη εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας και ο άνθρωπος που, αν δεν θέλει και ο ίδιος, δεν μπορεί να τον αγνοήσει η Άγκυρα, ούτε και να τον παραγκωνίσει. Το παράδειγμα του Μουσταφά Ακιντζί είναι χαρακτηριστικό, που όσο και αν ήθελε και προσπάθησε, η Άγκυρα, δεν μπόρεσε να τον καθυποτάξει στο Κυπριακό.

Υπό αυτή την έννοια, έχει μεγάλη σημασία αν μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα ηγέτης των Τουρκοκυπρίων αναδειχθεί ο Ερσίν Τατάρ ή ο Τουφάν Ερχιουρμάν.

Αν εκλεγεί ο Τατάρ, το Κυπριακό όχι απλά θα παραμείνει βυθισμένο στη σημερινή αδιέξοδή του κατάσταση αλλά και η παρούσα προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών θα οδηγηθεί στον πλήρη εκφυλισμό και με μαθηματική ακρίβεια την εγκατάλειψή της και από αυτά τα ίδια τα ΗΕ. Επιπρόσθετα μία νίκη του Τατάρ θα σημαίνει ουσιαστικά ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα επιλέγει πλέον ως μορφή λύσης τα δύο κράτη, κάτι που καθιστά ανέφικτη την οποιαδήποτε συνέχιση, είτε από εμάς είτε από τα ΗΕ και τη διεθνή κοινότητα, αναζήτησης λύσης στο πλαίσιο της ομοσπονδίας.

Αντίθετα, τυχόν νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν θα δώσει, αν μη τι άλλο, άλλη μία ευκαιρία στο Κυπριακό και την Κύπρο. Δεν λέμε ότι ο νυν ηγέτης της τουρκοκυπριακής αντιπολίτευσης, αν εκλεγεί, θα λύσει το Κυπριακό αλλά ότι μπορεί, υπό κάποιες προϋποθέσεις, να αλλάξει τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων.

Βασική προϋπόθεση είναι να τηρήσει αυτά που λέει σήμερα και να μην φορέσει, αν εκλεγεί, «τα ρούχα του αλλιώς». Να παραμείνει πιστός στην αναζήτηση λύσης στο πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, να επανέλθει στις διαπραγματεύσεις και να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια και καλή πρόθεση, μία λύση που να κατοχυρώνει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων αλλά και των Ελληνοκυπρίων, μέσα από μία επανενωμένη Κύπρο. Ως ηγέτης της τουρκοκυπριακής αντιπολίτευσης έδειξε ότι πιστεύει σε αυτό και θα το επιδιώξει και δεν έχουμε κανέναν λόγο να το αμφισβητούμε. Όμως πρέπει, αν εκλεγεί, να το αποδείξει και στην πράξη.

Την ίδια ώρα θα πρέπει όμως να αποδείξουμε και εμείς, δηλαδή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ότι όλα αυτά που λέει ότι είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή για μία έντιμη, ειλικρινή και ρεαλιστική διαπραγμάτευση στο Κυπριακό δεν ήταν «έπεα πτερόεντα» λόγω της δεδομένης αδιαλλαξίας και αρνητικότητας του Τατάρ και ότι έχει την απαραίτητη θέληση για να φτάσει σε μία δίκαιη λύση του Κυπριακού.

Αν οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας καταφέρουν τελικά να απομακρύνουν από την ηγεσία τους τον θιασώτη της λύσης δύο κρατών Ερσίν Τατάρ, τότε Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Ερχιουρμάν, αν φανούν συνεπείς στα όσα διακηρύσσουν, μπορούν να γίνουν οι ηγέτες της επανένωσης. Αν αντίθετα αποδειχθούν αφερέγγυοι και ασυνεπείς, τότε, θα συνυπογράψουν αναπόφευκτα και την οριστική διχοτόμηση της Κύπρου.