Τελικά, ο Κούμας είναι θύμα πλεκτάνης ή λαμόγιο; Σε πόσα χρόνια θα μάθουμε;

Άκρα του τάφου σιωπή επικρατεί γύρω από την υπόθεση του τέως προέδρου της ΚΟΠ, Γιώργου Κούμα. Εδώ και δυο χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα εναντίον του για ενδεχόμενο επαγγελματικό ασυμβίβαστο, δηλαδή για σύγκρουση συμφερόντων. Στα δυο χρόνια που μεσολάβησαν, τι δεν ακούσαμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση: μέχρι και για χειραγώγηση του κυπριακού ποδοσφαίρου και για στημένα πρωταθλήματα. Αλήθεια, όλα αυτά ευσταθούν; Αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης;

Η μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση της ποινικής έρευνας δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά. Oι πιο καχύποπτοι βλέπουν σκοπιμότητες. Η ποινική ανακρίτρια και πρώην ανώτερη επαρχιακή δικαστής, Αλεξάνδρα Λυκούργου, παρέδωσε το πόρισμά της στον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, πριν από πέντε μήνες. Γιατί δεν έχουμε, μέχρι σήμερα, απόφαση για δίωξη ή μη του Γιώργου Κούμα; Γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση; Μήπως κάποιοι θέλουν να «κοιμίσουν» την υπόθεση ώστε να ξεχαστεί ή επειδή τους βολεύει;

Η ποινική έρευνα εναντίον του Γιώργου Κούμα αποφασίστηκε κατόπιν μελέτης του πορίσματος που διαβιβάστηκε στον Γενικό Εισαγγελέα από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού στις 10/10/2023. Το πόρισμα ετοίμασαν οι δικηγόροι Ηλίας Στεφάνου και Ευθύμιος Θ. Ευθυμίου. Από τότε έχουν περάσει δύο χρόνια και μία εβδομάδα.

Το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο που διερευνάται αφορά την ιδιότητα του κ. Κούμα ως στελέχους της ΚΟΠ, σε συνάρτηση με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ανέπτυξε τα τελευταία 20 χρόνια ως επιχειρηματίας στον τομέα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, της παραγωγής αθλητικού τηλεοπτικού προϊόντος και της προώθησης (agent) αθλητών και σωματείων.

Τρία σημαντικά σημεία που αφορούν την υπόθεση, τα οποία καταγράφει σε σημείωμά της προς τη Βουλή η Ελεγκτική Υπηρεσία:

1 Ο Γιώργος Κούμας ενεπλάκη για πρώτη φορά στα διοικητικά της ΚΟΠ το 2003, όταν εξελέγη στο διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας και συγκεκριμένα στη θέση του βοηθού γενικού γραμματέα. Το 2007 εξασφάλισε τη θέση του αναπληρωτή προέδρου της ΚΟΠ και παρέμεινε σ’ αυτή μέχρι τις εκλογές του 2018, οπότε ανακηρύχθηκε πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Παρέμεινε στη θέση του μέχρι τον περασμένο Ιούνιο, οπότε και παραιτήθηκε υπό το βάρος της ποινικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον του.

2 Η ΚΟΠ έχει συνάψει, από το 2015, οικονομικές συμφωνίες με την ΑΤΗΚ για την παραχώρηση δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης αγώνων συγκεκριμένων ομάδων του κυπριακού ποδοσφαίρου. Την ίδια περίοδο, ο Κούμας, ενώ κατείχε τη θέση του αναπληρωτή προέδρου της ΚΟΠ, σύναψε συμφωνίες με την ΑΤΗΚ και με την προσωπική του ιδιότητα για τηλεοπτικά δικαιώματα που αφορούσαν ξένο ποδόσφαιρο.

3 Για την περίοδο 2013 - 2019, ο κ. Κούμας παρείχε μέσω εταιρειών του και υπηρεσίες που σχετίζονταν με το κυπριακό ποδόσφαιρο, όπως η παραγωγή τηλεοπτικών αγώνων και η σύνθεση - ροή καναλιών της Cytavision. Συνεπώς, για την περίοδο 2015 - 2019, υπήρχε ταυτόχρονα συμφωνία της ΑΤΗΚ με την ΚΟΠ για την παραχώρηση δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης αγώνων συγκεκριμένων ομάδων και συμφωνία της ΑΤΗΚ με τον κ. Κούμα για υπηρεσίες που αφορούσαν το κυπριακό ποδόσφαιρο.

Άραγε, ακόμη πόσα χρόνια χρειάζονται για να ερευνηθούν τα πιο πάνω;

Όπως επιβεβαίωσε στο πρόσφατο παρελθόν ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Χρίστος Ανδρέου, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Κούμα και οι συμφωνίες που σύναψε με την ΑΤΗΚ αποτέλεσαν αντικείμενο ποινικής έρευνας από την Αστυνομία δυο φορές στο παρελθόν, χωρίς, ωστόσο, να προκύψει οτιδήποτε μεμπτό.

Πρόκειται για την τρίτη ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον του, η οποία έχει ξεπεράσει σε διάρκεια ακόμη και την έρευνα για την κατάρρευση της οικονομίας του τόπου.

Η δράση του πανίσχυρου άνδρα της ΚΟΠ – που ακόμη και σήμερα κινεί τα νήματα – έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές την επικαιρότητα, ενώ το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης σε Επιτροπές της Βουλής. Συνεπώς, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, καλούμε τον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, να ενημερώσει τους πολίτες για τους λόγους που η διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης εναντίον του Γιώργου Κούμα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

michalis.h@politis.com.cy