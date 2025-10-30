Γιατί δεν συζητά η Βουλή τα ισόβια και τον ευνουχισμό των παιδοβιαστών;

Σύμφωνα με το αρχείο της Βουλής, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αμμοχώστου, Μιχάλης Γιακουμή, κατέθεσε ενώπιον της ολομέλειας του Σώματος, στις 27 Μαρτίου 2025, μια σημαντική πρόταση νόμου για τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας με σκοπό, αφενός, να τιμωρούνται οι παιδοβιαστές με διά βίου φυλάκιση –που μεταφράζεται σε 20 χρόνια και άνω– και, αφετέρου, να παρέχεται η δυνατότητα του χημικού ευνουχισμού σε όσους επιθυμούν να αποφυλακιστούν ενωρίτερα νοουμένου ότι έχουν εκτίσει το ήμισυ της ποινής τους ή τουλάχιστον 12 έτη σε περίπτωση καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη.

Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανησυχητική αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στη χώρα μας. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2025 επιβεβαιώνουν την τάση αυτή. Συγκεκριμένα:

Από τις αρχές του 2025 μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν στον Κλάδο Διερεύνησης Υποθέσεων Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων της Αστυνομίας συνολικά 290 καταγγελίες για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Κατά το τρέχον έτος, τα μέλη του Κλάδου προχώρησαν στη σύλληψη 35 προσώπων ως υπόπτων για το αδίκημα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Εντός του 2025, εκδόθηκαν 54 ποινικές καταδίκες για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και παιδικής πορνογραφίας. Η πιο πρόσφατη ποινή επιβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν το Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου καταδίκασε σε 11 χρόνια φυλάκιση έναν 39χρονο για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού που διαπράχθηκε μεταξύ των ετών 2019 – 2022.

Σήμερα κυκλοφορούν ανάμεσά μας 75 παιδόφιλοι-παιδοβιαστές, οι οποίοι έχουν αποφυλακιστεί και βρίσκονται υπό την εποπτεία του κράτους. Ο αριθμός των παιδόφιλων που θα αποφυλακιστούν αναμένεται να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς στις φυλακές βρίσκονται σήμερα περίπου 100 ακόμη πρόσωπα για τα ίδια αδικήματα.

Γιατί δεν συζητείται η πρόταση νόμου;

Η πρόταση νόμου του Μιχάλη Γιακουμή παραπέμφθηκε για συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής. Ωστόσο, η πρόταση νόμου παραμένει εδώ και επτά μήνες στα συρτάρια της Επιτροπής χωρίς να συζητηθεί. Γιατί;

Η αύξηση των ποινών για τους παιδοβιαστές θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τους βουλευτές, όπως και η εφαρμογή του μέτρου του χημικού ευνουχισμού, το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προϋποθέτει τη συναίνεση του καταδικασθέντα. Οι χώρες αυτές είναι η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Σλοβακία, η Σουηδία, η Τσεχία και η Φινλανδία. Αντίθετα, στην Πολωνία ο χημικός ευνουχισμός είναι υποχρεωτικός, κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Τσεχία και τη Γερμανία επιτρέπεται, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, και ο χειρουργικός ευνουχισμός (ορχεκτομή), ο οποίος είναι μη αναστρέψιμος εφόσον ο καταδικασθείς συναινέσει ρητά στη διαδικασία.

