Το στοίχημα του Ερχιουρμάν

Τα πράγματα δεν κινούνται γρήγορα στο Κυπριακό αφού ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης οφείλει πρώτον να ενημερωθεί πλήρως και δεύτερον να συναντηθεί με την Άγκυρα για να συμφωνηθεί μια νέα πορεία στο Κυπριακό.

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο Ερσίν Τατάρ σε συνεργασία με την Άγκυρα επιχείρησε να αλλάξει τη βάση συζήτησης του προβλήματος βάζοντας στο τραπέζι την κυριαρχική ισότητα η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε ίδρυση δύο κρατών στην Κύπρο. Τη θέση αυτή δεν υιοθέτησε ποτέ και κανένας διεθνώς.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν απεναντίας στήριξε την προεκλογική του εκστρατεία στην επιστροφή στη λύση ομοσπονδίας, όπως προνοούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Υποσχέθηκε ακόμα στους Τ/Κ πολίτες περισσότερη Ευρώπη και ευημερία. Υποσχέθηκε σε πρώτη φάση περισσότερα και ουσιαστικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης τα οποία θα διευκόλυναν τις ζωές των Τουρκοκυπρίων αλλά και των Ελληνοκυπρίων.

Μπορεί ο Τουφάν Ερχιουρμάν να αλλάξει την πορεία των συζητήσεων χωρίς τη συγκατάθεση της Τουρκίας και του Ταγίπ Ερντογάν; Κανένας δεν πρέπει να έχει αυταπάτες και γι' αυτό ας είμαστε ειλικρινείς, δεν φταίει ο κ. Ερχιουρμάν, οπότε όποιοι προσπαθούν να του φορτώσουν αυτή την ευθύνη, μάλλον δεν είναι καλοπροαίρετοι.

Όλοι αντιλαμβανόμαστε αυτές τις μέρες ότι η τ/κ διαπραγματευτική ομάδα ετοιμάζει τα σχέδιά της ενόψει της συνάντησης Ερχιουρμάν - Ερντογάν στην Τουρκία όπου αναμένεται να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο καθυστερεί η συνάντηση Ερχιουρμάν - Χριστοδουλίδη, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο μετατέθηκε και η επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο της κ. Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Το στοίχημα του κ. Ερχιουρμάν εν ολίγοις είναι να καταφέρει να πείσει την Άγκυρα ότι θα πρέπει να επανέλθουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με αντικείμενο την εξεύρεση λύσης ομοσπονδίας.

Από την άλλη είμαστε σίγουροι ότι για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να συζητηθούν οι δύο βασικές προϋποθέσεις που θέτει, δηλαδή της αναγνώρισης της πολιτικής ισότητας των Τ/Κ και της υιοθέτησης χρονοδιαγράμματος για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Το πρώτο έχουμε την εντύπωση ότι είναι δεδομένο και αποτελεί κεκτημένο των συνομιλιών, το δεύτερο σίγουρα χρειάζεται να συζητηθεί και να συμφωνηθεί και με την ε/κ πλευρά. Αν ισχύει αυτό που λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε απ' εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά, τότε ο χρόνος δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερο πρόβλημα, αφού βρισκόμαστε ένα μίλι πριν από τη λύση.