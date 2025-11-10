Μισό μίλι…

Πριν ακόμα ο Κύπριος Έρχιουρμαν μιλήσει, οι διχοτόμοι εθνικιστές του «ένα μικροσκοπικό ελληνικό κρατίδιο και ας τρώμε πέτρες» άρχισαν τα γελοία αρλουμπίστικα επιχειρήματά τους ταυτίζοντας τον Έρχιουρμαν με τον Τατάρ. Τα ανόητα άρθρα και αναλύσεις τους πραγματικά μας αφήνουν άναυδους αφού προδικάζουν τη στάση του ηγέτη των Τ/Κ. Αλλά τι να περιμένεις από εντολοδόχους δημοσιο-γραφικούς κυρίως τον «επιτήδειο ουδέτερο», στο «πατριωτικό κανάλι» και τον «πάνσοφο πατριώτη» δημοσιο-γραφικό από την Ουάσινγκτον που κυριολεκτικά «τα έχασε» με την εκλογή του Έρχιουρμαν. Μια ανθολογία με μερικά από τα γραφόμενά τους ας τα κρίνει ο λαός «Ο Έρχιουρμαν σαμποτάρει τον ΓΓ του ΟΗΕ αλλάζοντας την ημερομηνία άφιξης της Ολγκίν», «Ένας νέος Ντενκτάς εκκολάπτεται», «Εκτέθηκαν από τον Έρχιουρμαν οι Ελληνικύπριοι οπαδοί του», «Θα παρουσιάσει τη συνταγή Ερντογάν», «Θα συναντήσει τον Ερντογάν για οδηγίες», «Ετοιμάζεται να αξιοποιήσει Έρχιουρμαν η Τουρκία», «Ένας νέος Ντενκτάς γεννιέται» και όλες οι πιο πάνω γελοιότητες πριν την παραμικρή κίνηση Έρχιουρμαν. Τι άλλο να πούμε. Τους λυπόμαστε κυριολεκτικά και ελπίζουμε αυτή τη φορά να νικήσει η λογική και ο ρεαλισμός όπως τους έριξε κατάμουτρα ο Μητσοτάκης. Όπως και άλλες φορές τονίσαμε οι χειρότερες τραγωδίες στη νεοελληνική ιστορία αφορούν τη Μικρά Ασία και την Κύπρο. Και ένα μέγιστο «γιατί» υψώνεται μπροστά μας σαν Ερινύα επειδή και οι δύο ανείπωτες καταστροφές θα μπορούσαν να αποφευχθούν με συνετή θεώρηση των καταστάσεων. Μήπως να το θεωρήσουμε ως την αδυσώπητη μοίρα του ελληνισμού;

Όμως ας παραμείνουμε σήμερα στην τραγωδία μας. Πραγματικά μετά τις τόσες άστοχες αποφάσεις από το 1963 μέχρι σήμερα που οδήγησαν στο πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974, δυστυχώς «δεν βάλαμε μυαλό» και απτόητοι συνεχίσαμε να πράττουμε ασυγχώρητα λάθη με σκάνδαλα, ανηθικότητες, παράνομο πλουτισμό εις βάρος της πατρίδας μας. Και το κυριότερο δεν πιστέψαμε ποτέ ότι υπάρχει και μια άλλη κοινότητα στο νησί ακόμη και μετά την κατάκτηση του 40% από την Τουρκία απορρίπτοντας όλα τα σχέδια λύσης με αποκορύφωμα το 2004 όταν οι Τουρκοκύπριοι, και οι συγκυρίες για τον Ερντογάν, ψήφισαν «Ναι» για μια επανενωμένη Κύπρο. Εμείς μέσα στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα που δημιούργησε με κροκοδείλια δάκρυα ο Παπαδόπουλος, παραπλανηθήκαμε και χάσαμε την καλύτερη ευκαιρία για λύση υπό τις περιστάσεις. Και όμως, αφού ξεγελάσαμε την ΕΕ και εισήλθαμε «μετά ακανθωδών κλάδων», συνεχίσαμε το ανόητο και γελοίο σχέδιό μας για μια Κύπρο ελληνική και ας είναι και μισή με τις ευχές του ενταφιαστή της επανένωσης με το Δούντειο Δόγμα. Ακολουθήσαμε τον «μίτο της Αριάδνης του κουτουρού» μέχρι που φτάσαμε στη δεύτερη καλύτερη ευκαιρία στο Κραν Μοντανά όπου ο ταξιδιώτης των Σεϋχελλών, των παράνομων διαβατηρίων και σκανδάλων λιποτάκτησε μαζί με τον Χριστοδουλίδη του οποίου το πολιτικό κεφάλαιο ετίθετο σε κίνδυνο. Έτσι χάθηκε και αυτή η ευκαιρία για επανένωση, μόνο μισό μίλι είμαστε από τη λύση και όχι μόνο αυτό αλλά ο Πρόεδρος συζητούσε και για δύο κράτη δίνοντας «πάσα» στον Τατάρ να ανοίξει το Βαρώσι. Λυπούμαι που με λίγα λόγια πιο πάνω, πιστεύω, έχω δώσει στον απλό πολίτη τα ανίερα έργα μας και να τονίσω ότι τα προαναφερθέντα έχουν πολλάκις αποδειχθεί με αδιάψευστα και ατράνταχτα επιχειρήματα τα οποία είναι πλεονασμός να σας κουράσω ξανά με αναφορές που γνωρίζει ο καθένας.

Ας ελπίσουμε ότι ο διάλογος που επίκειται υπό την αιγίδα του ΓΓ των ΗΕ θα φέρει το τέλος της τραγωδίας που ζούμε εδώ και μισό αιώνα και το μισό μίλι από τη λύση να γίνει πραγματικότητα για μια ομοσπονδιακή Κύπρο.

*ΒΑ, ΜΑ, PhD πρώην επιθεωρητή και πρώτου λειτουργού Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού