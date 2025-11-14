Από το Μπατακλάν στη γραβάτα Τζολάνι

Δέκα ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από το μακελειό στο θέατρο Μπατακλάν στο Παρίσι.

Δέκα χρόνια μετά, η Γαλλία θυμάται τις τζιχαντιστικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015, που άφησαν πίσω 132 νεκρούς και πάνω από 350 τραυματίες στο Παρίσι και προάστιά του, με μια μέρα τελετών και τα εγκαίνια κήπου αφιερωμένου στα θύματα, εν αναμονή μουσείου-μνημείου της τρομοκρατίας.

Σύντομο ιστορικό: Πολλοί Γάλλοι θυμούνται με φρίκη εκείνη τη φθινοπωρινή βραδιά. Περί τις 21:30 της 13ης Νοεμβρίου 2015, τρεις βομβιστές-καμικάζι πυροδοτούσαν τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένοι κοντά στο Stade de France, στο Σεν Ντενί, βόρειο προάστιο της πρωτεύουσας, όπου διεξαγόταν αγώνας των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου Γαλλίας-Γερμανίας, αφού δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο καθώς δεν είχαν εισιτήρια. Συνταξιούχος οδηγός σκοτώθηκε. Λίγο αργότερα, ένοπλοι άρχισαν να πολυβολούν εναντίον μπαρ και εστιατορίων σε πολυσύχναστες συνοικίες της γαλλικής πρωτεύουσας. Στις 21:40, ομάδα τζιχαντιστών καταφτάνει στο Μπατακλάν, παρισινό θέατρο και χώρο θεαμάτων όπου έπαιζε καλιφορνέζικο συγκρότημα της χαρντ ροκ, γνωστό με το - χιουμοριστικό – όνομα Eagles of Death Metal. Τα πρώτα θύματα πέφτουν στο πεζοδρόμιο, κατόπιν οι οπλοφόροι εισέβαλαν κι άρχισαν να ρίχνουν μέσα στον χώρο της συναυλίας. Ο εφιάλτης διαρκεί σχεδόν τρεις ώρες, ώς την επέμβαση ειδικών δυνάμεων.Οι επιθέσεις, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), στοίχισαν τη ζωή σε 130 ανθρώπους –ανάμεσά τους 90 στο Μπατακλάν – και τραυμάτισαν άλλους 350 και πλέον. Δύο άνθρωποι που επέζησαν στο Μπατακλάν αυτοκτόνησαν αργότερα, αυξάνοντας τον επίσημο απολογισμό στους 132 νεκρούς.Η ζωή και ο θάνατος μπορεί να καταγράφουν αριθμούς νεκρών κι επετείους. Θεωρώ πως η ανάμνηση γεγονότων τραγικών, όπως τα πιο πάνω, μειώνει τη σημασία της ιστορικής μνήμης. Και το χειρότερο, στέλνει στη λήθη την αξία της ανθρώπινης ύπαρξης μηδενίζοντάς την.Υπάρχει όμως κάτι άλλο να κάνουμε; Κάτι άλλο που να μην «θάβει» για μια ακόμα φορά τους νεκρούς των τρομοκρατικών επιθέσεων, όχι μόνο στο Μπατακλάν, στους Δίδυμους Πύργους, στο Σουδάν και οπουδήποτε αλλού αθώοι άνθρωποι κάθε φυλής και εθνότητας ξεψυχούν από τις σφαίρες ανώμαλων φανατικών. Κι όμως, η Ιστορία αποδεικνύει πως μπορεί να συμβούν πιο αναπάντεχα γεγονότα. Ένας από τους (πρώην) υπαρχηγούς του ISIS είναι σήμερα νόμιμος Πρόεδρος της Συρίας. Ο περιβόητος Τζολάνι μπήκε από την πίσω πόρτα του Λευκού Οίκου, είδε τον Τραμπ, πήρε οδηγίες για από δω και πέρα και γύρισε στη Συρία, για ποιο λόγο νομίζετε; Για να τα βάλει με τους τζιχαντιστές που πριν λίγα χρόνια διοικούσε και καθοδηγούσε!... Φόρεσε γραβάτα, σβήστηκε το τρομοκρατικό του παρελθόν και ό,τι και να συμβεί από δω και πέρα στην περιοχή θα έχει την έμμεση σφραγίδα του. Αναμείνατε στους δέκτες σας. Ο Τραμπ δεν του φόρεσε τυχαία τη γραβάτα…Ούτε και ο εκνευρισμός του Ταγίπ Ερντογάν είναι τυχαίος…