Πρώτη αλλά όχι τελευταία επαφή… κλίματος

Η πρώτη συνάντηση σήμερα είναι σημαδιακή. Νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης προσέρχεται στο ραντεβού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για να γνωριστούν ασφαλώς.

Χωρίς ραντεβού γνωριμίας δεν μπορεί να κτιστεί καμιά σχέση. Ο δικός μας πάει με καλή διάθεση, είμαι σίγουρος πως και ο Τουφάν με καλή διάθεση θα προσέλθει.

Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι από αυτό το ραντεβού γνωριμίας, αν γινόταν χθες μια έκτακτη δημοσκόπηση, «τι περιμένετε από την αυριανή πρώτη συνάντηση των δυο ηγετών;»

Προσωπικά βλέπω τα πιο κάτω νούμερα:

Α) Μια από τα ίδια- 25 τοις εκατό

Β) Τίποτα απολύτως- 50 τοις εκατό

Γ) Δεν ξέρω, δεν απαντώ -25 τοις εκατό

Τα ποσοστά είναι βγαλμένα από κάποια προσωπική διαίσθηση. Είναι πιστεύω αντιπροσωπευτικά του κλίματος που επικρατεί μέχρι σήμερα. Σωστά το είπε ο Έρχιουρμαν: «Να βρεθούμε για να γνωριστούμε πρώτα από όλα και να είναι τέτοια η ατμόσφαιρα αναμεταξύ μας, που να προδιαγράφει ένα καινούργιο κλίμα που θα ανοίξει τον δρόμο για τις ουσιαστικές συνομιλίες προς την επίλυση του Κυπριακού.»

Βέβαια ο δικός μας του τα χάλασε λίγο λέγοντας: «Η πρώτη μας επαφή θα αποκαλύψει και τις πραγματικές προθέσεις της άλλης πλευράς» Μάλιστα. Και για να μη χαλάσω την προσδοκία για το καλό κλίμα, υπογραμμίζω πως και οι δύο άνδρες έχουν δίκαιο στις τοποθετήσεις τους.

Αν φτιαχτεί καλό κλίμα θα είναι ένα πρώτο βήμα για τα παρακάτω. Ποια είναι τα παρακάτω δεν ξέρουμε αφού το σενάριο θέλει άλλα να λέει ο Ερντογάν και ο Φιντάν κι άλλα να υποστηρίζει ο Έρχιουμαν.

Αν κρατούσε κάποιος λογαριασμό από την πρώτη δικοινοτική συνάντηση (ναι πριν από τα γεγονότα του 1963), σήμερα η πρώτη συνάντηση θα είχε σίγουρα τετραψήφιο αύξοντα αριθμό! Ίσως και να είναι η 1043η συνάντηση των δύο πλευρών που αν θυμάστε τότε αποκαλούνταν δικοινοτικές…

Δικοινοτικές είναι και τώρα αλλά δεν αποκαλούνται πλέον έτσι αφού από την εισβολή και μετά για κάποιο μεταφυσικό λόγο αυτός ο χαρακτηρισμός αποσύρθηκε και ειδικά μετά την ανακήρυξη της ΤΔΒΚ εξορίστηκε στο πυρ το εξώτερον. Τώρα οι δυο ηγέτες προσέρχονται με λιμουζίνες που έχουν τις σημαίες εκάστου, φοράνε καρφίτσες με τα εμβλήματα των κρατών τους και δεν τρέχει τίποτα. Ήδη ένα πρώτο «κλίμα» φτιάχτηκε από τότε…

Εγώ περιμένω να δω μόνον, αν έγινε αποδεκτή η επιθυμία του Έρχιουμαν να μην παρευρίσκεται στη συνάντηση ο νέος αντιπρόσωπος των ΗΕ στην Κύπρο…Το καλό κλίμα, δεν θέλει πολλούς να ανακατεύοντα. Τώρα, γιατί έχει τέτοια επιθυμία ο Έρχιουρμαν, μένει να το μάθουμε λίγο πριν την…1044η συνάντηση…

Σ.Σ. Απορία: Θα δεχόταν ο Έρχιουρμαν να φωτογραφηθεί μπροστά από αυτήν τη σημαία;