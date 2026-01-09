Πώς να προστατέψεις το αυτοκίνητο σου από κλοπή

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στη χώρα μας σημειώνονται 228 κλοπές αυτοκινήτων ανά 100.000 κατοίκους, με τον αριθμό να είναι σαφώς αυξημένος σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Ενδεικτικά, στη Γαλλία σημειώνονται 19 κλοπές κάθε ώρα, με τα premium SUV να αποτελούν τον κύριο στόχο.

Βασικός σύμμαχος στη προστασία του αυτοκινήτου είναι το ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης. Το immobilizer, ενεργοποιείται αυτόματα μόλις απενεργοποιήσετε την ανάφλεξη και διακόπτει την παροχή καυσίμου, εμποδίζοντας έτσι την εκκίνηση του οχήματος.

Σύστημα συναγερμού

Τα συστήματα συναγερμού συνιστούν μια αποδεδειγμένη μορφή προστασίας. Η πλειοψηφία αυτών των συστημάτων διαθέτουν αισθητήρες κίνησης εσωτερικού χώρου, παραβίασης του καπό και προστασία κατά της ρυμούλκησης. Τα νεότερα μάλιστα μοντέλα, δύναται να ενημερώσουν σε πραγματικό χρόνο τον οδηγό, μέσω ειδοποιήσεων στο κινητό.

Πρόσθετα μέτρα προστασίας

Ένα μπαστούνι τιμονιού λειτουργεί αποτρεπτικά για τους κλέφτες, ωστόσο δεν εγγυάται πως μπορεί να καταστήσει το αυτοκίνητό σας άτρωτο. Σαφώς όμως προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο δυσκολίας, το οποίο δεν παρακάμπτεται με ηλεκτρονικά μέσα, αλλά απαιτεί ουσιαστική επέμβαση σε αυτό, με τρόπο που δύσκολα χαρακτηρίζεται δυσδιάκριτο.

Εντοπισμός μέσω GPS

Τα συστήματα γεωεντοπισμού παρακολουθούν τη τοποθεσία του αυτοκινήτου σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, θα πρέπει να έχετε υπόψιν πως ένα τέτοιο σύστημα δε λειτουργεί αποτρεπτικά, ωστόσο μπορεί να σας βοηθήσει σε ένα ατυχές συμβάν.

Προσέξτε που παρκάρετε

Μια ασφαλής θέση στάθμευσης, όπως είναι ένα γκαράζ που κλειδώνει, ενδέχεται να αποτρέψει τη κλοπή, και σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει θετική επίδραση στο ασφάλιστρό σας. Το παρκάρισμα από την άλλη σε κακόφημες γειτονιές μπορεί να αποβεί κακή επιλογή, ακόμη και αν το σημείο που σταθμεύσετε δείχνει ασφαλές.

Αποφύγετε τα τιμαλφή

Πέραν των τεχνικών μέσων, θα πρέπει επίσης να φροντίσετε να κλειδώνετε πάντοτε το όχημά σας, και να μην αφήνετε τιμαλφή ή άλλα αντικείμενα αξίας στο εσωτερικό. Η παρουσία μιας επώνυμης τσάντας στο σαλόνι του αυτοκινήτου, είναι σε κάθε περίπτωση προκλητική, ανεξαρτήτως του περιεχομένου της.

Αποθήκευση των κλειδιών

Να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί με τα κλειδιά του αυτοκινήτου σας. Αποφύγετε να τα αφήνετε εκτεθειμένα σε εμφανή μέρη, ή σε εύκολα προσβάσιμα σημεία, όπου κάποιος θα μπορούσε να τα αποσπάσει από εσάς, δίχως να το αντιληφθείτε.

Συνεπώς, ο συνδυασμός πολλών μέτρων είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να προστατεύσετε το αυτοκίνητό σας από περιστατικά κλοπής. Να θυμάστε πως στόχος είναι να καταστήσετε το όχημά σας όσο το δυνατόν ασφαλέστερο, κάνοντας το έργο των κλεφτών, ολοένα και δυσκολότερο.

Πηγή: carandmotor.gr