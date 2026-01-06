Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, υπάρχει παγκόσμιος χωροφύλακας

Σε όποιον αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο από εδώ και στο εξής να απαντάτε με τη Βενεζουέλα. Ύστερα το Ιράκ. Ύστερα τη Συρία. Ύστερα τη Λιβύη. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο και άλλα παρόμοια! Όλα δεν είναι τίποτε άλλο από επινοήματα. Υπάρχει ένας παγκόσμιος οργανισμός χωροφυλάκων. Όποιου την περιουσία βάλει στο μάτι, αυτόν αφανίζει. Σας κατεβαίνει έτσι ένα πρωί. Σηκώνει από το κρεβάτι και εσάς και τη σύζυγό σας. Σας περνάει χειροπέδες. Σας δένει τα μάτια. Ύστερα σας βάζει σε ένα καράβι και σας παίρνει στη φωλιά του ληστή. Και αυτός ο ληστής στέκεται μπροστά μας με θράσος και λέει «στο εξής αυτή η χώρα είναι δική μου, εγώ θα τη διοικώ»! Ο ληστής δεν γίνεται κυρίαρχος του κόσμου; Να που γίνεται!

Έτσι πήραν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του οι ληστές. Θα τους δικάσουν, λένε! Τι έκαναν και θα τους δικάσουν; Εμπόριο ναρκωτικών; Μήπως εκείνοι δεν είναι τα πραγματικά αφεντικά των ναρκωτικών; Εκείνοι είναι, όμως, τα δειλά και ποταπά κράτη χάβουν πολύ εύκολα αυτά τα κουραφέξαλα. Από τον καιρό του Τσάβεζ η Βενεζουέλα δεν τους άφηνε να μυριστούν καν το πετρέλαιό της. Η Βενεζουέλα είναι η πρώτη στον κόσμο σε αποθέματα πετρελαίου. Διαθέτει εξαπλάσιο πετρελαϊκό πλούτο από τις ΗΠΑ. Στο δε φυσικό αέριο είναι όγδοη στον κόσμο. Στη χώρα υπάρχουν περίπου εφτά χιλιάδες τόνοι χρυσού και ένα εκατομμύριο αποθέματα διαμαντιών. Αυτό είναι που ουσιαστικά άνοιξε την όρεξη των ποταπών. Μήπως άδικα έδωσαν το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Ματσάτο, η οποία κάλεσε τις ΗΠΑ λέγοντας «ελάτε κατακτήστε τη χώρα μου, τη Βενεζουέλα;»

Εργάζονται διαφορετικά τώρα εκείνοι που χαράσσουν στρατηγική στις ΗΠΑ. Κατακτούν μια χώρα μέσω των συνεργατών τους σε εκείνη τη χώρα. Στο Ιράκ. Στη Συρία. Στη Λιβύη. Παντού έτσι έγινε. Στο Ιράκ ο Σαντάμ προδόθηκε από τον στρατό. Γι’ αυτό οι ΗΠΑ μπήκαν στη Βαγδάτη κάνοντας περίπατο. Στη Συρία έβαλαν τους ψυχασθενείς τζιχαντιστές να κάνουν τα πάντα. Και εκεί ο Μπασάρ Άσαντ προδόθηκε από τον στρατό. Οι τζιχαντιστές κατέλαβαν πολύ εύκολα τη Δαμασκό και όλες τις πόλεις. Δεν αντιμετώπισαν καμία σοβαρή αντίσταση. Το ίδιο έκαναν και στη Λιβύη. Έβαλαν να λιντσάρουν τον Καντάφι οι ίδιοι οι άνθρωποί του. Και τώρα ιδού η Βενεζουέλα. Τι πράγμα είναι αυτό; Έρχονται και παίρνουν σέρνοντας τον Πρόεδρο του κράτους και δεν αντιμετωπίζουν καμία αντίσταση. Τα αεροπλάνα βομβαρδίζουν την πρωτεύουσα Καράκας. Αλλά δεν λειτουργεί το σύστημα αεράμυνας της Βενεζουέλας. Καλά, ο στρατός πού είναι; Είναι άφαντος! Οι ΗΠΑ είχαν απαγάγει έτσι και τον Πρόεδρο του Παναμά Νοριέγκα το 1990. Αργότερα τον δίκασαν κατηγορούμενο για ναρκωτικά και τον καταδίκασαν σε φυλάκιση 17 χρόνων. Το 2010 οι ΗΠΑ τον εξέδωσαν στη Γαλλία και η Γαλλία τον έστειλε στον Παναμά για να δικαστεί. Ο Νοριέγκα έχασε τη ζωή του από εγκεφαλική αιμορραγία το 2017 σε ηλικία 83 χρόνων.

Μήπως η ίδια τύχη περιμένει και τον Μαδούρο τώρα; Μήπως αντέδρασε ο κόσμος; Όλοι έχουν αποδεχτεί την ηγεμονία της Αμερικής και έχουν παραδοθεί σε αυτήν. Δεν ακούγεται άχνα από τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αποκάλεσε «αδελφέ μου» τον Μαδούρο, όπως είχε αποκαλέσει τους Καντάφι και Άσαντ. Η Ευρώπη είναι μέσα στην αναξιοπιστία, όπως πάντα. Μην τυχόν και επιχειρήσουν να μας κάνουν μαθήματα διεθνούς δικαίου ξανά. Τέλειωσε το διεθνές δίκαιο. Πέθανε. Άλλωστε, φαίνεται πως ποτέ δεν υπήρξε. Αν υπήρχε, μήπως θα ήμασταν τόσα χρόνια υπό κατοχή εμείς εδώ; Μήπως υπάρχει αντίδραση από την Κύπρο; Η πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλή. επικρίνει την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη λέγοντας πως «παραμένει σιωπηλή στις παραβιάσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ». Ακούγεται κάτι από τον Τουφάν Έρχουρμαν; Ο Κουτρέτ Όζερσαϊ είπε ότι «τοποθετήθηκε το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της παλιάς παγκόσμιας τάξης πραγμάτων». Ο Δρόμος Ανεξαρτησίας έκανε εκδήλωση μπροστά στην Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ. Στον νότο, το ΑΚΕΛ καταδίκασε τη θηριωδία των ΗΠΑ. Ώς εδώ ήταν όλο. Κανείς δεν τολμά να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό του ερχόμενος σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ.

Ο Τραμπ ενθουσιάστηκε. Αυτή η υπόθεση δεν θα τελειώσει με τη Βενεζουέλα. «Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για την Κούβα», λέει. Το Ιράν έχει ούτως ή άλλως σειρά. Λένε να έρθει και η δική μας σειρά;