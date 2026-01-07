Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ένοπλες συγκρούσεις στο νοτιοδυτικό Ιράν με νεκρούς - Η Αυστραλία καλεί τους πολίτες της να εγκαταλείψουν τη χώρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μια διαδήλωση σήμερα στο νοτιοδυτικό Ιράν εξελίχθηκε σε ένοπλες συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 30 να τραυματιστούν.

H αυστραλιανή κυβέρνηση ζήτησε σήμερα από τους πολίτες της να φύγουν από το Ιράν "το συντομότερο δυνατό" λόγω των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα και της "ασταθούς" κατάστασης ασφαλείας.

"Εάν είστε στο Ιράν, πρέπει να φύγετε το συντομότερο δυνατό", προειδοποίησε η κυβέρνηση σε ένα επικαιροποιημένο κείμενο των συστάσεών της προς τους ταξιδιώτες. "Βίαιες διαδηλώσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, οι οποίες είναι πιθανόν να ενταθούν, καθώς η κατάσταση ασφαλείας είναι ασταθής", πρόσθεσε.

Η πρεσβεία της Αυστραλίας στην Τεχεράνη είχε αναστείλει τις δραστηριότητές της κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν και "η ικανότητά της να παράσχει προξενική βοήθεια στο Ιράν είναι εξαιρετικά περιορισμένη", προστίθεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης.

"Οι Αυστραλοί, συμπεριλαμβανομένων αυτών με διπλή υπηκοότητα, διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να συλληφθούν", υπογραμμίζεται.

Το κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν άρχισε την 28η Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα Τεχεράνη πριν εξαπλωθεί σε άλλες επαρχίες της χώρας, κυρίως στις δυτικές όπου ζουν μειονότητες των Κούρδων και των Λορ.

Τουλάχιστον 27 διαδηλωτές "έχουν σκοτωθεί από πυρά ή άλλες μορφές βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες", έγραψε την Τρίτη η ΜΚΟ Iran Human Rights.

Οι διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Ιράν συνιστούν το μεγαλύτερο κίνημα διαμαρτυρίας στην Ισλαμική Δημοκρατία έπειτα από εκείνο το 2022-2023 που προκλήθηκε από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί κατά τη διάρκεια της κράτησής της με την κατηγορία ότι παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες στη χώρα.

Δύο νεκροί, 30 τραυματίες σε ένοπλες συγκρούσεις στα νοτιοδυτικά

Μια διαδήλωση σήμερα στο νοτιοδυτικό Ιράν εξελίχθηκε σε ένοπλες συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 30 να τραυματιστούν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars κατά την ενδέκατη ημέρα του κύματος διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με το Fars, έμποροι διαδήλωναν στο Λορντεγκάν, μια πόλη που βρίσκεται 455 χιλιόμετρα νοτίως της Τεχεράνης, όταν "ταραξίες άρχισαν να πετούν πέτρες στις δυνάμεις επιβολής της τάξης".

"Μεταξύ αυτών, άτομα που είχαν την κατοχή τους στρατιωτικά όπλα και όπλα για κυνήγι άνοιξαν ξαφνικά πυρ εναντίον της αστυνομίας", πρόσθεσε το Fars χωρίς να διευκρινίσει εάν οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν ήταν αστυνομικοί ή διαδηλωτές.

Την ίδια ώρα, η αυστραλιανή κυβέρνηση ζήτησε από τους πολίτες της να φύγουν από το Ιράν "το συντομότερο δυνατό" λόγω των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα.

"Εάν είστε στο Ιράν, πρέπει να φύγετε το συντομότερο δυνατό", προειδοποίησε η κυβέρνηση σε ένα επικαιροποιημένο κείμενο των συστάσεών της προς τους ταξιδιώτες. "Βίαιες διαδηλώσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, οι οποίες είναι πιθανόν να ενταθούν, καθώς η κατάσταση ασφαλείας είναι ασταθής", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΤΕΧΕΡΑΝΗΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα