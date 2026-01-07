Ένοπλες συγκρούσεις στο νοτιοδυτικό Ιράν με νεκρούς - Η Αυστραλία καλεί τους πολίτες της να εγκαταλείψουν τη χώρα

H αυστραλιανή κυβέρνηση ζήτησε σήμερα από τους πολίτες της να φύγουν από το Ιράν "το συντομότερο δυνατό" λόγω των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα και της "ασταθούς" κατάστασης ασφαλείας.

"Εάν είστε στο Ιράν, πρέπει να φύγετε το συντομότερο δυνατό", προειδοποίησε η κυβέρνηση σε ένα επικαιροποιημένο κείμενο των συστάσεών της προς τους ταξιδιώτες. "Βίαιες διαδηλώσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, οι οποίες είναι πιθανόν να ενταθούν, καθώς η κατάσταση ασφαλείας είναι ασταθής", πρόσθεσε.

Η πρεσβεία της Αυστραλίας στην Τεχεράνη είχε αναστείλει τις δραστηριότητές της κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν και "η ικανότητά της να παράσχει προξενική βοήθεια στο Ιράν είναι εξαιρετικά περιορισμένη", προστίθεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης.

"Οι Αυστραλοί, συμπεριλαμβανομένων αυτών με διπλή υπηκοότητα, διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να συλληφθούν", υπογραμμίζεται.

Το κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν άρχισε την 28η Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα Τεχεράνη πριν εξαπλωθεί σε άλλες επαρχίες της χώρας, κυρίως στις δυτικές όπου ζουν μειονότητες των Κούρδων και των Λορ.

Iran protests spread nationwide, including Tehran's Grand Bazaar as the Iranian currency fell to a record low.https://t.co/PjSbvFe7RZ pic.twitter.com/FTIrsnca84 — Sky News (@SkyNews) January 6, 2026

Τουλάχιστον 27 διαδηλωτές "έχουν σκοτωθεί από πυρά ή άλλες μορφές βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες", έγραψε την Τρίτη η ΜΚΟ Iran Human Rights.

Οι διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Ιράν συνιστούν το μεγαλύτερο κίνημα διαμαρτυρίας στην Ισλαμική Δημοκρατία έπειτα από εκείνο το 2022-2023 που προκλήθηκε από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί κατά τη διάρκεια της κράτησής της με την κατηγορία ότι παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες στη χώρα.

BREAKING: Protests against the Islamic Republic are engulfing nearly every city in Iran. pic.twitter.com/2WldQ8rBTL — Eyal Yakoby (@EYakoby) January 4, 2026

Δύο νεκροί, 30 τραυματίες σε ένοπλες συγκρούσεις στα νοτιοδυτικά

Μια διαδήλωση σήμερα στο νοτιοδυτικό Ιράν εξελίχθηκε σε ένοπλες συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 30 να τραυματιστούν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars κατά την ενδέκατη ημέρα του κύματος διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με το Fars, έμποροι διαδήλωναν στο Λορντεγκάν, μια πόλη που βρίσκεται 455 χιλιόμετρα νοτίως της Τεχεράνης, όταν "ταραξίες άρχισαν να πετούν πέτρες στις δυνάμεις επιβολής της τάξης".

"Μεταξύ αυτών, άτομα που είχαν την κατοχή τους στρατιωτικά όπλα και όπλα για κυνήγι άνοιξαν ξαφνικά πυρ εναντίον της αστυνομίας", πρόσθεσε το Fars χωρίς να διευκρινίσει εάν οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν ήταν αστυνομικοί ή διαδηλωτές.

Bullets. Tear gas. Brutal repression, Day 11.

People are still in the streets across Iran.

The protests are growing.

Their resistance sends a clear message to the world:

Iranians reject this child-killing terrorist regime. They don’t want those killers.



Bojnourd, January 7,… pic.twitter.com/AFz9H0Sk8o — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 7, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ