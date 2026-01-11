Η (θορυβώδης) πτώση ενός διάττοντα αστέρα

Ένα βίντεο που δείχνει τον στενό κύκλο του Προέδρου να μπαίνει σ’ ένα αλισβερίσι με φερόμενους επενδυτές και επιχειρηματίες, το οποίο περιλάμβανε πολιτικές εξυπηρετήσεις έναντι εισφορών, παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις κυρώσεις, και μαύρο χρήμα, δεν ήρθε απλά να υπενθυμίσει σε ποια χώρα ζούμε. Ήρθε να επιβεβαιώσει και την πτώση του Νίκου Χριστοδουλίδη από το '23 όταν ανέλαβε την προεδρία μέχρι σήμερα. Ήταν η τελευταία και σημαντικότερη ρωγμή στο προφίλ ενός Προέδρου, που από την αρχή έδειξε να αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, τόσο αξιοπιστίας όσο και ικανότητας. Ο οποίος πλέον έχει να διαχειριστεί και πελώρια ερωτήματα όσον αφορά ζητήματα ηθικής.

Στο βίντεο υπάρχουν αναφορές πολύ συγκεκριμένες που περιγράφουν έναν μηχανισμό στο Προεδρικό που προτεραιοποιεί αιτήσεις και δίνει προνομιακή μεταχείριση με αντάλλαγμα ύποπτες δωρεές, αθέμιτη προεκλογική χρηματοδότηση, ακόμα και αναφορές για παρεμβάσεις έναντι αμοιβής για παράκαμψη κυρώσεων για να εξυπηρετηθούν ολιγάρχες. Με πρώην υπουργό, σε ρόλο διαμεσολαβητή, να εξηγεί πως με μια υπόγεια εισφορά, είτε μέσω του ταμείου της Πρώτης Κυρίας είτε μέσω ενός ταμείου του οποίου ο ρόλος δεν προσδιορίζεται, θα μπορούσε να κερδίσει «την προσοχή του Προέδρου». Τον διευθυντή του γραφείου του Προέδρου να περιγράφει πώς γίνονται οι αιτήσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι με κάποιες εισφορές μπορούν να τύχουν θετικής προσέγγισης. Και τον εθνικό εργολάβο να εμφανίζει τον Πρόεδρο ως φιλενάδα του και να δηλώνει ότι είναι ένα τηλεφώνημα μακριά από την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του. Παρουσιάζοντας έναν Πρόεδρο που χειραγωγείται από επιχειρηματίες. Και δημιουργώντας εύλογες υποψίες για θεσμική διαπλοκή και διαφθορά.

Η αντίδραση της κυβέρνησης και των εμπλεκομένων, με 5 ώρες χρονοκαθυστέρηση, αν μη τι άλλο επιβεβαίωσε ότι η εικόνα, έστω και «προϊόν μοντάζ», ήταν πραγματική. Αντί για εξηγήσεις ως προς τα όσα παρουσιάζονταν στο βίντεο, αντί για δημοσιοποίηση του ταμείου της Πρώτης Κυρίας που θα διέψευδε ότι έγινε κομμάτι ύποπτων συναλλαγών μεταξύ Προεδρικού και ιδιωτικών συμφερόντων, προχώρησε σε γενικόλογες δηλώσεις. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει λόγο για υβριδικό πόλεμο από ξένα συμφέροντα που ως στόχο είχαν να πλήξουν τον Πρόεδρο και τη χώρα. Και τον Βίκτωρα Παπαδόπουλο να εντάσσει τα όσα παρακολουθούσε η κοινωνία με εικόνα και ήχο στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης. Και οι δύο είπαν ότι το βίντεο είναι προϊόν μοντάζ, υποστηρίζοντας ότι έγινε συρραφή με τρόπο που οι διάλογοι που καταγράφονται να παραποιηθούν κακόβουλα.

Τι κακόβουλη παραποίηση όμως θα μπορούσε να οδηγήσει στις λεπτομερείς περιγραφές του Γιώργου Λακκοτρύπη για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος επενδυτής να αποκτήσει προτεραιότητα συνεισφέροντας στο ταμείο της Πρώτης Κυρίας; Σε τι ερώτηση μπορεί να απαντούσε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους όταν δήλωνε ότι μπορεί ο επενδυτής να έρθει και να πει «θέλουμε να κάνουμε αυτές τις δουλειές και έχουμε αυτά τα λεφτά» (για να χρησιμοποιηθούν για εταιρική κοινωνική ευθύνη) ή όταν έδινε ως παράδειγμα έναν Αμερικανό που έκανε (ή θα έκανε) εισφορά 500.000; Και τι μοντάζ θα μπορούσε να φέρει τον Χρυσοχόο να δηλώνει ότι «η σχέση που έχουμε είναι από τα μεγαλύτερα προτερήματά μου; Ότι ολοκλήρωσε έργο «κινώντας τα κατάλληλα νήματα» ή ότι τους χρησιμοποιεί όλους συνέχεια για να έχει στήριξη; Διότι ανεξαρτήτως σκοπιμότητας ή κινήτρων, το βίντεο δείχνει τον στενό κύκλο του Προέδρου να εμπλέκεται σε φερόμενες υπόγειες συναλλαγές, πολλές φορές με μαύρο χρήμα. Αυτό δεν αλλάζει ούτε από το αν έγινε μοντάζ ούτε από το αν οι προθέσεις δεν ήταν αγνές. Κακόβουλο δεν σημαίνει και ψεύτικο. Γι’ αυτό και όφειλαν μια ξεκάθαρη απάντηση.

Το βίντεο ήρθε να ολοκληρώσει έναν κύκλο. Έναν κύκλο γεμάτο ρωγμές στο προεδρικό προφίλ του Νίκου Χριστοδουλίδη που δείχνει πλέον να έχει ολοκληρωθεί. Αφού φαίνονται ικανές να τερματίσουν και τις όποιες φιλοδοξίες έχει για το '28. Ένας Πρόεδρος που ξεκίνησε προτάσσοντας το «νέο», αλλά από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε το παλιό με διορισμούς που παρέπεμπαν σε πρωτόγνωρα επίπεδα νεποτισμού και ενέργειες (όπως με το ταμείο της Πρώτης Κυρίας) που έδειξαν ότι έχει πολλά να κρύψει. Ο οποίος με τις δολοφονικές πυρκαγιές ήρθε να αναδείξει με έκδηλο τρόπο την ανικανότητα της κυβέρνησης να λειτουργήσει, και με την αντίδραση την ικανότητά της να αντιληφθεί. Κρατώντας τους δύο υπουργούς που καθηκόντως είχαν την ευθύνη στο Υπουργικό. Ο οποίος, όμως, παρά τα ζητήματα ικανότητας και αξιοπιστίας που παρουσίαζε, πάντοτε ως υποστηρικτικό στοιχείο είχε ότι, αν μη τι άλλο, αυτός δεν είναι διεφθαρμένος. Ο Πρόεδρος έχει να απαντήσει και σε αυτό πλέον. Αφού το βίντεο φέρει τον πολύ στενό του κύκλο να εμπλέκεται και σε ενέργειες που παραπέμπουν σε θεσμική διαπλοκή και διαφθορά. Με τρόπο που αγγίζει την ίδια του την ηθική.

Πριν τρία χρόνια ο Νίκος Χριστοδουλίδης εκλεγόταν διαθέτοντας τεράστια δυναμική. Φάνταζε τόσο ιδανικό για τον ίδιο το πολιτικό περιβάλλον, που πολλοί ήταν εκείνοι που εκτιμούσαν ότι το μόνο που στεκόταν εμπόδιο στην πέραν της 10ετούς παραμονής του στο Προεδρικό, ήταν η νομοθεσία που περιόριζε τις προεδρικές θητείες στις δύο. Τρία χρόνια μετά, μοιάζει με Πρόεδρο που απλά περιμένει να τελειώσει η θητεία του. Έχοντας απωλέσει την αξιοπιστία του, δείχνοντας σε κάθε κρίση ελλείμματα ικανότητας, έχοντας χάσει κάθε έξωθεν καλή μαρτυρία, μοιάζει με έναν Πρόεδρο σε ελεύθερη πτώση. Χωρίς καμιά απολύτως προοπτική πλέον. Όσο θόρυβο έκανε με την άνοδό του, τόσο κάνει και με την πτώση του. Και όλο και περισσότερο θυμίζει διάττοντα αστέρα.

