Μπαγιάτικο ψωμί: Έξυπνες ιδέες για να μην το πετάξουμε

Αξιοποιούμε το μπαγιάτικο ψωμί και μαζί του δημιουργούμε νόστιμες παρασκευές, κάνοντας οικονομία χωρίς εκπτώσεις στη γεύση.

Το ψωμί είναι από τα λίγα τρόφιμα που αγοράζουμε σχεδόν καθημερινά. Ουκ ολίγες φορές συμβαίνει το ίδιο: δύο ή τρεις μέρες μετά, στην ψωμιέρα μένουν φέτες ή μισές φρατζόλες που έχουν χάσει τη φρεσκάδα τους. Το μπαγιάτικο ψωμί, όμως, δεν είναι άχρηστο, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αρκετές νόστιμες συνταγές, και έτσι να εξοικονομήσουμε χρήματα και παράλληλα να περιορίσουμε την σπατάλη τροφίμων.

Γιατί αξίζει να αξιοποιούμε το μπαγιάτικο ψωμί

Το ελαφρώς ξερό ψωμί έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα: απορροφά καλύτερα τα υγρά και αποκτά πιο τραγανή υφή στο ψήσιμο, αποτελώντας ιδανική βάση για πολλές συνταγές. Αυτός είναι και ο λόγος που σε πολλές παραδοσιακές κουζίνες θεωρείται σχεδόν απαραίτητο υλικό.

Από συνοδευτικό σε πρωταγωνιστή του τραπεζιού

Μία από τις πιο πρακτικές χρήσεις είναι να γίνει κρουτόν ή παξιμάδια. Κόβουμε τις φέτες του ψωμιού και βάζουμε λίγο ελαιόλαδο, μυρωδικά και ψήνουμε για λίγα λεπτά στον φούρνο. Το μπαγιάτικο ψωμί γίνεται επιπλέον εύκολα τριμμένη φρυγανιά για πανάρισμα. Αρκεί να ψήσουμε στον φούρνο και μετά να το θρυμματίσουμε.

Όταν το ψωμί είναι ολόκληρο καρβέλι μπορούμε να το κάνουμε γεμιστό στον φούρνο με τυριά και μυρωδικά, σκορδόψωμο ή μπρουσκέτες με λαχανικά και τυριά. Ταυτόχρονα, πολλές συνταγές έχουν ψωμί που έχει μπαγιατέψει. Η σκορδαλιά με ψωμί είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς η ψίχα απορροφά το ελαιόλαδο και δημιουργεί βελούδινη υφή. Το ίδιο ισχύει και για αλμυρά σουφλέ ή φαγητά φούρνου, αλλά και μπιφτέκια.

Ακόμη και στο πρωινό βρίσκει τη θέση του. Αυγόφετες, τηγανισμένο τοστ ή ζεστά σάντουιτς γίνονται πιο τραγανά, απορροφώντας τα υγρά χωρίς να διαλύονται.

Το μπαγιάτικο ψωμί με λίγη φαντασία μετατρέπεται από περίσσευμα σε βασικό συστηματικό της καθημερινής κουζίνας, αποδεικνύοντας ότι η νοστιμιά συχνά ξεκινά από την απλότητα και την καλή διαχείριση όσων ήδη έχουμε.

cantina.protothema.gr

