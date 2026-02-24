Κάτι που δεν θα γίνει σε Κύπρο, Τουρκία, Ελλάδα

Συνελήφθη στην Αγγλία ο Άντριου, αδελφός του Άγγλου βασιλιά Καρόλου. Αφού οδηγήθηκε στη φυλακή και λήφθηκε η κατάθεσή του, ύστερα αφέθηκε ελεύθερος. Όμως, συνεχίζεται η έρευνα. Ο Άντριου κατηγορείται λόγω ισχυρισμών σε σχέση με τον Epstein, ο οποίος καταδικάστηκε στην Αμερική για σεξουαλικά αδικήματα. Κατηγορείται ότι συνήψε σεξουαλική σχέση με κορίτσια μικρότερα των 18 χρόνων. Ο βασιλιάς Κάρολος έδιωξε τον πρίγκιπα Άντριου από το παλάτι μετά τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν για αυτόν στους φακέλους Epstein και του αφαίρεσε όλους τους τίτλους του. Μετά τη σύλληψη του πρίγκιπα αδελφού του ο Κάρολος εξέδωσε γραπτή δήλωση και είπε το εξής: «Από εδώ και στο εξής η διαδικασία θα διεξαχθεί με πλήρη δικαιοσύνη εκ μέρους των αρμόδιων Αρχών και σύμφωνα με τους κανόνες». Δηλαδή, όποια είναι η ποινή του θα την εκτίσει.

Ας έρθουμε στον τίτλο αυτού του άρθρου τώρα. Τι είπαμε; Κάτι που δεν θα γίνει για ακόμα εκατό χρόνια στην Τουρκία, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Τι είναι αυτό το κάτι; Αυτό που περιέγραψα πιο πάνω. Κοτζάμ αδελφός του βασιλιά της Αγγλίας. Πρίγκιπας! Συνελήφθη με επιδρομή που διενήργησε η Αστυνομία ενωρίς το πρωί στο σπίτι στο οποίο έμενε. Αφέθηκε ελεύθερος αφού ανακρίθηκε για 11 ώρες στον αστυνομικό σταθμό. Μήπως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο εδώ σε εμάς; Ή στους εγγυητές μας, Τουρκία και Ελλάδα; Μπορεί να γίνει; Η Αστυνομία θα διενεργήσει έφοδο στον πιο στενό συγγενή του ατόμου που βρίσκεται στο ανώτατο αξίωμα του κράτους. Θα ερευνήσει το σπίτι του και θα το κάνει άνω κάτω. Και ύστερα θα τον πάρει και θα τον μεταφέρει στον αστυνομικό σταθμό. Δεν θυμάμαι τέτοιο γεγονός στην ιστορία της Κύπρου. Ούτε στην ιστορία της Τουρκίας. Ούτε στην ιστορία της Ελλάδας. Σε αυτές τις χώρες είναι τόσο ισχυρός ο μηχανισμός της ευνοιοκρατίας που ποτέ δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Η Αγγλία, που είχε κυριαρχήσει στα τρία τέταρτα του κόσμου, καυχιέται πιο πολύ, με το δίκαιό της. Τη Δικαιοσύνη της. Και ιδού, στέλνει και μήνυμα στον κόσμο σε ένα τέτοιο γεγονός. Παραδίδει μάθημα δικαιοσύνης. Όποιος είναι ένοχος πρέπει να τιμωρείται, λέει. Ακόμα και αν είναι πρίγκιπας.

Εμείς γιατί δεν κάναμε ποτέ χαΐρι; Ιδού, για αυτό ακριβώς. Τα πάντα σε εμάς γίνονται με ευνοιοκρατία. Το σπαθί της Δικαιοσύνης κόβει όσους δεν έχουν μέσο και δεν κόβει όσους έχουν. Ακόμα και στα τροχαία αδικήματα. Παρασύρθηκε ένα παιδί έξι χρόνων και πέθανε. Ο οδηγός διέπραξε όλα τα αδικήματα που υπάρχουν. Δεν ήταν εντάξει η άδεια οδήγησής του, η άδεια κυκλοφορίας του, η ασφάλειά του. Το όχημα δεν είχε μηχανικό έλεγχο. Δεν τα είχε αυτά, όμως ο άνθρωπος διαθέτει μπαλαντέρ. Είναι ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης του κυβερνώντος κόμματος. Και τι έκπληξη, βγήκε από το δικαστήριο χωρίς να του επιβληθεί απολύτως καμία ποινή. Και κανείς στην κοινωνία δεν έβγαλε άχνα. Όταν η οικογένεια του θύματος επαναστάτησε, ανοίχτηκε ξανά η υπόθεση. Και ήταν και αυτό φιάσκο. Γλύτωσε με 15 χιλιάδες λίρες. Αν δεν είχε μέσο, θα έμπαινε τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια στη φυλακή.

Είδαμε πολλά τέτοια γεγονότα εδώ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μέσο; Εκείνοι που κάθονται στην κορφή της κοινωνίας. Πρώτα και κύρια η στρατιωτική διοίκηση. Ύστερα η πρεσβεία της Τουρκίας. Ύστερα οι ευρισκόμενοι επικεφαλής της διοίκησης. Για παράδειγμα, είχαν μεγάλο μέσο εκείνοι που ήρθαν να λιντσάρουν την εφημερίδα μας. Για αυτό τη γλύτωσαν πολύ εύκολα. Μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν τιμωρήθηκαν. Ποια εισαγγελία μπορεί να τιμωρήσει κάποιον που προστατεύει η στρατιωτική διοίκηση και η πρεσβεία;

Οι προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων είναι με μέσο. Οι προσφορές με μέσο. Οι υπηκοότητες με μέσο. Τι άλλο να απαριθμήσω; Εδώ δεν υπάρχει άνθρωπος ανάλογα με τη δουλειά, υπάρχει δουλειά ανάλογα με τον άνθρωπο.

Ο γιος του δολοφονήθηκε εκ μέρους της ΜΙΤ και κοτζάμ Ντενκτάς δεν έβγαλε άχνα. Γιατί; Επειδή δεν υπήρχε πιο μεγάλο μέσο από εκείνους που τον σκότωσαν…