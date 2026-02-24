Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Διάλυση του δ.σ. του ΡΙΚ ζητάει η Ατταλίδου

Επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών για όσα τεκταίνονται το τελευταίο διάστημα έστειλε η βουλεύτρια του Volt, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, η οποία ζητάει από τον υπουργό Εσωτερικών να διαλύσει το δ.σ. του ΡΙΚ, καθώς όπως αναφέρει δεν ανταποκρίνεται στον ρόλο του. «Η συνεχιζόμενη κακοδιαχείριση από πλευράς διοικητικού συμβουλίου, εκτός από το οικονομικό κόστος, έχει δημιουργήσει και μια κατάσταση αναβρασμού που ποσώς δεν επιτρέπει στο ίδρυμα να επιτελέσει τον σκοπό του», αναφέρει, μιλά για το κόστος της υπόθεσης Νεοκλέους, ενώ αναφέρεται στην επιδείνωση των συνθηκών εργασίας των λειτουργών του ΡΙΚ και την κουλτούρα αυταρχισμού, εκφοβισμού.

Άλης  

