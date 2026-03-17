Τι είσαι εσύ τελικά

Δεν θα με ένοιαζε καθόλου, αν ο Ταγίπ Ερντογάν ήταν αυτός που έλεγε, ότι παρέχουν ασφάλεια και στους Ελληνοκύπριους τα αεροπλάνα F-16, που εγκαταστάθηκαν στον βορρά. Όμως, εκπλήττομαι, όταν το λέει αυτό ένας φίλος αριστερός. Αυτή η δήλωση μου θυμίζει τα ανακοινωθέντα, τα οποία ρίχθηκαν από τα τουρκικά αεροπλάνα τον Ιούλιο του 1974. «Φέρνουμε ειρήνη στο νησί», έλεγαν. Υπόσχονταν να σώσουν όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους, αλλά και τους Ελληνοκύπριους, δηλαδή όλους τους Κύπριους.

Τι έγινε τώρα; Ο χθεσινός κατακτητής έγινε σωτήρας; Πώς παρέχουν ασφάλεια στους Ελληνοκύπριους τα F-16; Αν εκτοξευθεί πύραυλος από το Ιράν, θα τον χτυπήσουν στον αέρα; Η Τουρκία δεν μπορεί να χτυπήσει ακόμα και τους πυραύλους, που εκτοξεύονται εναντίον της και θα χτυπήσει τους πυραύλους, που εκτοξεύονται κατά της Κύπρου; Το ΝΑΤΟ είναι αυτό που χτυπά τους πυραύλους, που εκτοξεύονται κατά της Τουρκίας. Αν τα τουρκικά F-16 παρέχουν ασφάλεια στους Ελληνοκύπριους, σημαίνει πως και τα ελληνικά F-16 παρέχουν ασφάλεια σε εμάς, έτσι δεν είναι; Μήπως και αυτά δεν ήρθαν στο νησί μας, για να αναχαιτίσουν κάποια επίθεση, που θα γίνει από το εξωτερικό; Και επιπλέον, ελάτε να ευχαριστήσουμε όλοι μαζί όλους όσοι ήρθαν με τα αεροπλάνα και τα πλοία τους. Αν ήρθαν, για να μας σώσουν, τα τουρκικά και τα ελληνικά αεροπλάνα, μήπως και εκείνοι δεν ήρθαν γι’ αυτό; Σε αυτό οδηγεί η λογική σας, κάτι το οποίο εγώ δεν πιστεύω καθόλου. Δεν με κάνει, να νιώθω πιο ασφαλής από ποτέ αυτή η στρατιωτική συγκέντρωση. Το νησί μας μετατράπηκε σε αποθήκη όπλων και πυρομαχικών. Τι υπάρχει σε αυτό για να χαίρεται κάποιος; Αν και δεν εμπλεκόμαστε σε αυτό τον πόλεμο, γιατί δίδεται η εντύπωση ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο; Ναι, στόχος είναι οι βρετανικές βάσεις. Ο μπελάς στο κεφάλι μας. Και οι βάσεις είναι σε κυπριακό έδαφος. Στο στόχαστρο βρίσκονται δικά μας εδάφη. Αλλά ακόμα δεν μπορούμε να αποκαλέσουμε «δικό μας» κάτι που είναι δικό μας!

Αν θεωρείτε ότι τα τουρκικά F-16 παρέχουν ασφάλεια και στους Ελληνοκύπριους, τότε δεν πρέπει να έχετε κανένα παράπονο και από τις σαράντα χιλιάδες τουρκικού στρατού, που βρίσκεται εδώ για 52 χρόνια, έτσι δεν είναι; Αν τα F-16 παρέχουν ασφάλεια, παρέχει και αυτός ασφάλεια. Αν οι Ελληνοκύπριοι δεχτούν επίθεση, θα τους προστατεύσουν τα F-16 μας και δεν θα τους προστατεύσει ο τουρκικός στρατός; Θα κοιτάζει από μακριά; Μήπως δεν συγκαταλέγονται στον τουρκικό στρατό και οι πιλότοι που βρίσκονται στα F-16; Σύμφωνα με τη δική σας λογική, σημαίνει, πως αυτός ο πόλεμος φέρνει την ειρήνη σε εμάς στην Κύπρο και δεν το αντιλαμβανόμαστε! Οι τουρκικές και οι ελληνικές δυνάμεις είναι δίπλα δίπλα στο ίδιο πεδίο και θα μας προστατεύσουν ενάντια στον εχθρό που θα έρθει από το εξωτερικό. Με τη στήριξη και των Βρετανών, των Γερμανών και των Γάλλων! Τι ωραία! Τι καλά! Μην τους ματιάσω, τι αφοσιωμένοι, τι ευγενικοί είναι τελικά αυτοί οι εγγυητές μας και δεν το ξέραμε! Άρα μας μοίρασαν. Μας κομμάτιασαν. Και τώρα θα μας σώσουν!

Από πότε η Τουρκία ανησυχεί για την ασφάλεια των Ελληνοκυπρίων; Άραγε γι’ αυτό δημιούργησε την βάση των μη επανδρωμένων πτητικών μέσων και των ένοπλων μη επανδρωμένων πτητικών μέσων στο Λευκόνοικο; Γι’ αυτό διατηρεί αυτό τον στρατό εδώ για 52 χρόνια; Και αυτός είναι για την ασφάλεια των Ελληνοκυπρίων; Γι’ αυτό δεν θέλει να ανοίξει μια πύλη, επειδή ο δρόμος θα περνάει από στρατιωτική περιοχή; Όταν λέει «μπορεί να έρθω ξαφνικά ένα βράδυ», λέει ότι θα έρθει, για να σώσει τους Ελληνοκύπριους; Μήπως δεν δίνει το Βαρώσι στους Ελληνοκύπριους, για να μην κινδυνεύουν, επειδή βρίσκεται κοντά στη Δεκέλεια, η οποία είναι ένας από τους στόχους των επιθέσεων; Μα τον Θεό, χίλια δυο ερωτήματα γεννήθηκαν στο μυαλό μου, όταν είπατε, ότι «τα τουρκικά F-16 παρέχουν ασφάλεια και στους Ελληνοκύπριους». Επανεξέτασα τις απόψεις μου. Τόσα χρόνια αποκαλούσαμε την Τουρκία κατοχική δύναμη. Άραγε κάναμε λάθος; Ζητούσαμε να φύγει απ’ εδώ, να φύγουν όλοι οι ξένοι στρατοί. Και τώρα χαιρόμαστε και που δεν έφυγαν και που ήρθαν περισσότεροι! Αν υπάρχουν στρατεύματα και πολεμικά αεροπλάνα, είμαστε ασφαλείς. Αν δεν υπάρχουν, δεν είμαστε ασφαλείς, έτσι δεν είναι; Ε αγαπητέ Κύπριε…Τι είσαι εσύ τελικά!