Το Ισραήλ ανέβαλε τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βηρυτό μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ

Για αναβολή της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στη Βηρυτό του Λιβάνου, μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ κάνουν λόγο τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Kan News, Τις τελευταίες ώρες, λαμβάνει χώρα ένας πυρετώδης γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών για να ασκηθεί πίεση στη Χεζμπολάχ να σταματήσει τα πυρά προς το βόρειο Ισραήλ και να αποτραπεί η πιθανότητα κατάρρευσης των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, που μεταδίδονται, το αίτημα για αναβολή της επιχείρησης στο προάστιο Νταχίγια, μετέφερε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ, στην τηλεφωνική τους επικοινωνία, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (1/6).

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν απείλησε να βομβαρδίσει το βόρειο Ισραήλ, σε περίπτωση που πραγματοποιούνταν η επιχείρηση στη Βηρυτό.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ έκαναν σαφείς δηλώσεις σχετικά με την πρόθεση του Ισραήλ να επιτεθεί στη συνοικία Νταχίγια στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, η οποία χαρακτηρίζεται ως προπύργιο της Χεζμπολάχ. «Ο νόμος της Νταχίγια στη Βηρυτό είναι ο ίδιος με τους νόμους των βόρειων οικισμών στο Ισραήλ - αν δεν υπάρχει ειρήνη στο βορρά, δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Βηρυτό», δήλωσε ο Κατζ.

Τραμπ: «Η Χεζμπολάχ συμφώνησε να σιγήσει τα όπλα»

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε απόψε ότι είχε μια «πολύ καλή» επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, η οποία συμφώνησε «να παύσει το πυρ».

«Μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ και συμφώνησαν ότι θα σταματήσει πλήρως το πυρ», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» συνομιλία με τον Μπίμπι (Μπενιαμίν) Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Διαβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μη στείλει στρατό στη Βηρυτό και όσες μονάδες ήταν καθ’ οδόν έχουν ήδη κάνει αναστροφή.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, δύο ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ ανέμενε την τελική έγκριση του Τραμπ για να ξεκινήσει επιχειρήσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Επίσης, το κρατικό ισραηλινό κανάλι, μετέδιδε ότι το Ισραήλ ανέβαλε την επιχείρηση στη Βηρυτό για την οποία είχε δοθεί εντολή εκκένωσης, μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ. Το ζήτημα, όπως αναφέρει συζητήθηκε μεταξύ άλλων στην τηλεφωνική συνομιλία Νετανιάχου και Τράμπ.

Το Ιράν επιρρίπτει ευθύνες στις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν ευθύνη για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που διαπράττει το Ισραήλ στον Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός σε ένα μέτωπο ισοδυναμεί με παραβίαση σε όλα τα μέτωπα.

Το Ιράν θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητές του, με βάση το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα, για να προστατεύσει τα συμφέροντά του όπου είναι απαραίτητο, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Τραμπ δεν έχει ενημερωθεί για αναστολή των συνομιλιών με την Τεχεράνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου NBC News ότι δεν έχει ενημερωθεί από το Ιράν ότι αναστέλλει τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, όμως πιστεύει ότι έχουν γίνει «πάρα πολλές συζητήσεις», λίγη σιωπή θα έκανε καλό και είναι πρόθυμος να «περιμένει».

«Για να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι μιλάμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι το να σωπάσουμε θα ήταν πολύ καλό, και αυτό θα μπορούσε θα μπορούσε να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα", είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες παντού. Απλώς θα σιγήσουμε. Θα διατηρήσουμε τον αποκλεισμό», πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι μπορώ να περιμένω όσο θέλουν. Αυτοί χάνουν μια περιουσία», υποστήριξε.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι το Ιράν διακόπτει τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αφού το Ισραήλ διέταξε τον στρατό του να διεισδύσει βαθύτερα στον Λίβανο, περιπλέκοντας τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ είπε ότι οι Ιρανοί είναι καλύτεροι διαπραγματευτές παρά μαχητές αλλά ο ίδιος δεν έχει ενημερωθεί ότι διακόπτουν τις συνομιλίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / cnn.gr