Δεν μπορεί να πει, λέει

Μια δασική έκταση 3.500 στρεμμάτων στην Καρπασία. Τι θα γίνει; Στρατιωτική βάση! Βάση ποιου; Της Τουρκίας ή των ΗΠΑ; Αν ρωτάτε εμένα, των ΗΠΑ!

Το συζητάμε και μιλάμε γι’ αυτό εδώ και εβδομάδες. Ποιο ήταν το ζήτημα; Μια χαμηλή δασική έκταση στην Καρπασία που λέγεται ότι θα παραχωρηθεί στο Πολυτεχνείο Κωνσταντινούπολης, έκτασης 3.500 στρεμμάτων. Ελκύει την προσοχή το μέγεθος της έκτασης, όμως δεν διανοείτο κανείς ότι θα γινόταν στρατιωτική βάση. Κοιτάξτε τι είπε ο Ουνάλ Ουστέλ στην ομιλία που έκανε στη βουλή πριν την ψηφοφορία: «Θυμηθείτε την έκκληση για πόλεμο κατά του Ιράν την οποία απηύθυνε στην Ευρώπη ο Νεντανιάχου. Και αξιολογήστε και από αυτή την άποψη αυτή την περιοχή στην Καρπασία». Και ύστερα είπε: «Είναι στρατηγική, ασφάλεια και απόρρητο». Επειδή είναι απόρρητο, δεν μπόρεσε να πει γιατί είναι απόρρητο. Αν μιλούσε λίγο πιο ανοικτά, θα μπορούσε να έλεγε ότι θα γινόταν στρατιωτική βάση. Τι σημαίνει ασφάλεια, στρατηγική; Τι σχέση έχουν αυτά με την εκπαίδευση;

Μήπως οι ΗΠΑ δεν ζήτησαν ποτέ προηγουμένως βάση στο βόρειο τμήμα της Κύπρου που είναι υπό κατοχή; Δεν το ξέρω αυτό. Ακόμα και αν δεν το ζήτησε, σε κάθε περίπτωση δεν το ζήτησε επειδή είναι κατεχόμενα εδάφη. Όμως, τώρα η κατάσταση είναι διαφορετική. Στην ηγεσία των ΗΠΑ υπάρχει ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει τα πάντα. Στην ηγεσία της Τουρκίας υπάρχει ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει τα πάντα για να προστατεύσει το σουλτανάτο του. Αν του το ζήτησαν οι ΗΠΑ, θα τους δώσει ευχαρίστως βάση στην Καρπασία. Ίσως και να τους έχει ήδη δώσει. Αν δεν τους έδωσε και ακόμα και αν θα γίνει τουρκική στρατιωτική βάση, δηλαδή αν μας κάνουν να το χάψουμε ότι θα είναι έτσι, σίγουρα θα δραστηριοποιούνται και οι ΗΠΑ εκεί.

Πριν γίνει η επίθεση στο Ιράν, στην Αμερική υπήρξε κατάληξη μιας πολύ σοβαρής δίκης για την Τουρκία και ειδικά για τον Ταγίπ Έρντογαν. Η δίκη της Χαλκ Μπανκασί της Τουρκίας. Σε σχέση με μαύρο χρήμα. Κατά την τελευταία του επίσκεψη στις ΗΠΑ, ο Ταγίπ Έρντογαν είχε ζητήσει την βοήθεια του Τραμπ γι’ αυτή τη δίκη. Μάλιστα, του είπε «να δώσω εκατό εκατομμύρια δολάρια και να κλείσει», λέει. Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλλουν πρόστιμο μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία σε αυτή τη δίκη. Όμως, ιδού, ακριβώς στις παραμονές του πολέμου, εκπλήρωσε την επιθυμία του Έρντογαν ο Τραμπ και έκλεισε αυτή την υπόθεση φιλικά. Τώρα όλοι στην Τουρκία ρωτούν: «Τι απέκοψε άραγε ο Τραμπ από τον Ταγίπ Έρντογαν σε αντάλλαγμα γι’ αυτή την καλοσύνη;» Δεν ήταν ένα ζήτημα που θα μπορούσε να διευθετηθεί έτσι εύκολα. Κάποιος σαν τον Τραμπ κάνει καλό σε κάποιον χωρίς να πάρει αντάλλαγμα;

Η έκταση στην Καρπασία δόθηκε πριν χρόνια στο Πολυτεχνείο Κωνσταντινούπολης. 1.500 στρέμματα. Το 2008. Πέρασαν 17 χρόνια από τότε, αλλά δεν έγινε απολύτως τίποτα εκεί. Δεν τοποθετήθηκε έστω και ένα καρφί. Δηλαδή, στο πανεπιστήμιο δόθηκε έκταση 5.000 στρεμμάτων. Ισούται με 700 ποδοσφαιρικά γήπεδα. Το 90% των συνόρων του τουρκικού δήμου Λευκωσίας. Η δε έκταση ενός κοτζάμ Πανεπιστημίου Ανατολικής Μεσογείου στην Αμμόχωστο είναι μόνο 1.500 στρέμματα. Σκεφτείτε εσείς τα υπόλοιπα πλέον.

Ο πρωθυπουργός μας Ουνάλ Ουστέλ λέει «είναι ασφάλεια, στρατηγική και απόρρητο». Γίνονται μυστικές υποθέσεις πίσω από την πλάτη μας. Κοιτάξτε πίσω από την πλάτη σας. Στο παρασκήνιο. Εκεί γίνεται ό,τι γίνεται. Πριν την ψηφοφορία στη βουλή, ο άνθρωπος καλεί τους βουλευτές να ακούσουν αυτά που λέει ο Νεντανιάχου! Τι σχέση έχει ο κ. Νεντανιάχου με την παραχώρηση γης στην Καρπασία σε πανεπιστήμιο; Οδηγός μας είναι ο Νεντανιάχου; Νοικιάζουν κοτζάμ έκταση για 49 χρόνια. Πουλήστε την να πάει. Άλλωστε πουλήσατε την χώρα. Την λεηλατήσατε. Την καταστρέψατε. Ούτε βουνό αφήσατε, ούτε δάσος…

Τι είχαμε πει όταν η Κύπρος εντάχθηκε στην ΕΕ το 2004 και τα σύνορα της ΕΕ καθορίστηκαν μέχρι την Πράσινη Γραμμή: «Ο νότος έμεινε στην ΕΕ και ο βορράς στις ΗΠΑ». Η Τουρκία βρίσκεται στην αγκαλιά των ΗΠΑ εδώ και χρόνια. Και εμείς βρισκόμαστε στην αγκαλιά της Τουρκίας. Τι είχε πει κάποτε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Σουνάι σε όσους αντιτίθεντο στον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ στην Τουρκία; «Οι ΗΠΑ μάς δίνουν μέχρι και τα σώβρακά μας»! Και εδώ μάς κλέβουν ακόμα και τα σώβρακα!