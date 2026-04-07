Κρείττον είναι τοις ποσίν ολισθείν ή τη γλώττη

ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Είναι προτιμότερο το γλίστρημα των ποδιών από το γλίστρημα της γλώσσας. Η ρήση αυτή ανήκει στον Στωικό φιλόσοφο Ζήνωνα και αναφέρεται στα δεινά που προκύπτουν από την απερίσκεπτη ομιλία και που θεωρούνται κατά πολύ οδυνηρότερα, από τα δεινά που προκαλεί το γλίστρημα των ποδιών.

Ο Πρόεδρός μας υπηρετεί το κράτος, κατ’ άλλους τον υπηρετεί το κράτος εδώ και τριάντα επτά μήνες. Μιλά, ξαναμιλά, δηλώνει, ξαναδηλώνει, υπόσχεται, ξαναϋπόσχεται και το μόνο που προκαλεί είναι ζημιά. Κάλλιστα μπορεί κάποιος να δει τις δηλώσεις του «Μικρού» οι οποίες αφθονούν και θ’ αντιληφθεί.

Τα μέτρα στην πράσινη γραμμή που δήλωσε ότι έλαβε, «ορατά και αόρατα μέτρα», η ασφάλεια της γης μας και του λαού έναντι της πυρκαγιάς, η αφθονία νερού από τις αφαλατώσεις, η Aμάλθεια, η Άννα Αριστοτέλους, ο νεποτισμός, η αγάπη του προς τον Συναγερμό, η λύση του Κυπριακού, η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λύση, οι εχθρικές δηλώσεις της Μαρίας Ολγκίν, η αλλαγή του καθεστώτος των Βρετανικών Βάσεων, η εξαγωγή φυσικού αερίου μέσω Αιγύπτου, ως το τέλος του 2027 και αν είχε η γιαγιά μου απ' αυτά....

Εδώ και χρόνια, μας εμπαίζει, ότι θ’ αρχίσει συνομιλίες για τη λύση του Κυπριακού ξεκινώντας απ’ εκεί που έμειναν οι συνομιλίες στο Κραν Μοντανά. Και ενώ κορδώνει και φουσκώνει όπως το παγόνι και χωρίς να έχει να πει κάτι, δεν σιωπά και καλεί τον Έρχιουρμαν για άτυπη συζήτηση, αν αγαπάτε, για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Το χειρότερο όλων, το παρουσιάζει στο κόσμο ως μέγα γεγονός και στο τέλος με την τακτική του, που είναι μοναδική κατά τον Ευριπίδη, θα μας οδηγήσει στην καταστροφή. Ο άνθρωπος αυτός χρησιμοποιεί χωρίς φρόνηση τη γλώσσα του και είναι φανερό πως θα περιπέσει σε λάθη, για τα οποία μην περιμένετε να αισθανθεί αργότερα λύπη και μεταμέλεια. Διακατέχεται από άκρατο εγωισμό, πίστεψε ότι αυτός και η Φιλίππα διοικούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν σκέφτεται, ότι η απερισκεψία και επιπολαιότητα στο λέγειν του συνεπάγονται μείωση του κύρους του.

Η σιωπή Πρόεδρε περικλείει μεγάλη δύναμη. Μην επεκτείνεστε σ’ ένα ζήτημα το οποίο δεν γνωρίζετε, είτε γιατί οι λεπτομέρειές του υπονοούνται, είτε ακόμα γιατί δεν θέλετε να συζητήσετε.

Είχα το θάρρος Πρόεδρε, μόλις εξελέγη ο Έρχιουρμαν, να τοποθετηθώ καλόπιστα και να σας πω, ότι είμαστε τυχεροί για την εκλογή του και πιο τυχεροί γιατί εξελέγη με 63%, που δηλώνει μια δυνατή πλειοψηφία. Από την ημέρα της εκλογής του συμπατριώτη μας Έρχιουρμαν, το ύφος, οι πράξεις και οι δηλώσεις σας είναι υποτιμητικές και τον θεωρείτε πολίτη ή πολιτικό δεύτερης τάξης.

Τώρα τελευταίως μπορεί να σας παρέσυρε το ότι διοριστήκατε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγενέστερα το ότι αποκτήσατε μουσάκι και νομίζετε ότι ωριμάσατε. Τον Έρχιουρμαν πρέπει να τον πλησιάσετε σαν άνθρωπο, σαν πολιτικό, σαν συμπατριώτη και αφήστε πίσω τη μουττουθκιοσμίαση.

«Μικρέ», πρέπει να το χωνέψετε, για την ώρα δεν είστε Πρόεδρος ολόκληρης της Κύπρου. Είστε Πρόεδρος της ελληνοκυπριακής κοινότητας, έχοντας το απάνω χέρι, ναι, το οποίο με το τρόπο που συμπεριφέρεστε θα σας το κόψουν. Σας δόθηκε η ευκαιρία να κάμετε το μεγαλύτερο άνοιγμα προς τους Τουρκοκυπρίους, την ημέρα της τελετής που ανέλαβε η Κύπρος την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια απλή κίνηση χρειαζόταν μόνο. Να καλέσετε τον Έρχιουρμαν να παραστεί. Πόσο πιο βοηθητική ήταν η παρουσία του Ζελένσκι;

Να σας θυμίσω, το 1963 ο Μακάριος αποφάσισε να παραστεί εκ μέρους της Κύπρου στην πρώτη διάσκεψη των Αδεσμεύτων. Ο αντιπρόεδρος Κουτσιούκ διαφώνησε με τον Μακάριο και ο «Μεγάλος» του είπε, «εγώ θα πάω». Ο Κουτσιούκ του ανέφερε, ότι θα θέσει βέτο και η απάντηση του Μακάριου ήταν «ότι θέλεις κάμε, εγώ θα πάω» και πήγε. Από τότε, ναι από τότε, άρχισε να ξηλώνεται το τρικό. Στη δική σας Προεδρία παραλάβατε τα δύο τρίτα του τρικού. Με τη συμπεριφορά σας, θα παραδώσετε το μισό τρικό και θα είστε ευχαριστημένος.

Μην αναμένετε από εμένα εκδηλώσεις σεβασμού, εκτίμησης ή αγάπης, αν πρώτα εσείς δεν σέβεστε τον εαυτόν σας. Έχουμε δύο χρόνια για τις εκλογές του 2028. Παράκληση μου να ελέγξετε τα πάθη σας, γιατί θα τιμωρηθείτε ο ίδιος απ’ αυτά.