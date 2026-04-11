Το άρθρο του Προέδρου της Δημοκρατίας

Γράφει ο Γιαννάκης Ηρακλέους

Παραθέτω πιο κάτω αποσπάσματα από το ξεχειλισμένο από…μετριοφροσύνη άρθρο του Προέδρου Χριστοδουλίδη, με το «ξεκάθαρο» μήνυμα «Σαν κι εμένα κανένας!», που δημοσιεύτηκε στον «Φιλελεύθερο» της 5ης Απριλίου, με τα σχόλια της στήλης σε παρένθεση:

[...]»Η κοινωνία επιζητεί ασφάλεια στην οικονομία, στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία, σε κάθε πτυχή και έκφανση της καθημερινότητας του πολίτη». (Τούτο πρέπει να το αντέγραψε από έκθεση συμμαθητή του, τον τζιαιρό που επήαιννε δημοτικό).

[...] «Από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου, πορευόμαστε με σαφείς στόχους». (Τους ακόλουθους τρεις, τους εξής δύο: την επανεκλογή του, την επανεκλογή του και την επανεκλογή του).

[...] «Με τις πολιτικές μας, αλλάζουμε την Κύπρο». (Ξεκάθαρα! Αλλά προς το χειρότερο).

[...] «Θέτουμε τις βάσεις για μια σύγχρονη χώρα προσφέροντας ασφάλεια σε όλους τους τομείς». (Ως γεγονός, παλιά οι φατρίες του υποκόσμου εσκοτώνουνταν τες νύχτες ενώ τωρά αλληλοσκοτώνονται μέρα μεσημέρι, έξω από τους αστυνομικούς σταθμούς).

[...] «Σε διεθνές επίπεδο, η Κυπριακή Δημοκρατία περήφανα από την 1η Ιανουαρίου ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ». (Κανένας δεν επήρε πρέφαν, ούτε στην Κύπρο, ούτε στην ΕΕ).

[...] «Όλα αυτά ενισχύουν ουσιαστικά τη μεγάλη μας προσπάθεια για επίτευξη της υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητάς μας για απελευθέρωση, τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας». (Πιστός στις παρακαταθήκες του αγώνα της ΕΟΚΑ για την ένωση, τη διαιώνιση του στάτους κβο, τη ΔΔΟ, το ενιαίο κράτος και το όραμα του τατά του για λύση δύο κρατών).

[...] «Βρισκόμαστε σε μια αρκετά ώριμη φάση υλοποίησης των όσων έχουμε υποσχεθεί στον κυπριακό λαό». (Ο λόγος που-όπως παραδέχεται-δεν υλοποίησε όσα είχε υποσχεθεί, δεν οφείλεται στο ότι υποτιμά τη νοημοσύνη του κόσμου αλλά, επειδή δεν είχαν ωριμάσει οι συνθήκες. Τωρά που ωρίμασαν οι συνθήκες…επαγιατέψαν οι υποσχέσεις).

[...] «Ας σκεφτούμε τη σημασία του διορισμού εκπροσώπου της Επιτροπής για το Κυπριακό». (Ας σκεφτούμε και τη σημασία του ότι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν, έσυρε πέτρα πίσω του).

[...] «Στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας, συνεχής είναι η προσπάθειά μας για ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας». (Όντως η Εθνική Φρουρά ενισχύθηκε με την εθελοντική κατάταξη…μιας γυναίκας).

[...] «Μέσα από μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, μακριά από λαϊκισμούς και ανέξοδα ευχολόγια, πετυχαίνουμε μετρήσιμα και θετικά αποτελέσματα για την οικονομία μας». (Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το 17,1% του πληθυσμού ζει σε νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας).

[...] «Ως αποτέλεσμα της υπεύθυνης μας πολιτικής και των στοχευμένων δράσεων μας σε σημαντικούς τομείς, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία, μάς επιτρέπουν να επενδύσουμε ουσιαστικά στην παιδεία». (Μετά που φωτογραφήθηκε καπαρτίζοντας στο πιλοτήριο του F-16, τους τουρίστες θα τους γυρεύκουμε με το τζιερίν).

[...] «Τα οικονομικά δεδομένα της χώρας ως αποτέλεσμα της υπευθυνότητάς μας, επιτρέπουν την αύξηση των κοινωνικών δαπανών για τα άτομα με αναπηρίες». (Μόλις την περασμένη βδομάδα διαμαρτύρονταν έξω από το Προεδρικό, αλλά επειδή ο Πρόεδρος ως συνήθως απουσίαζε στο εξωτερικό, εν επήρε χαπάρι).

[...] «Μέσα από τον εκσυγχρονισμό του κράτους, τις συνεχείς και τολμηρές μεταρρυθμίσεις, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, αλλάζουμε τη χώρα μας». (Όπου τζιαι να ‘σαι, θα δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των χορηγών και τα ποσά που εισέφεραν στο ταμείο της Φιλίππας).

[...] «Σε συνδυασμό με την επανάκτηση της διεθνούς φήμης της χώρας, η προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων καθίσταται πιο εφικτή με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα μιας τέτοιας εξέλιξης». (Πόσα είπαμε θα μας στοιχίσει ο ξένος οίκος που ανέλαβε το rembranding της χώρας μας μετά το ρεζιλλίκκιν με το videogate;).

[...] «Η Κυπριακή Δημοκρατία αναδεικνύει τον ρόλο της ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή». (…και από τον μικρομεγαλισμό του, προσγειώνεται στην μεγαλομικρότητά του).

[...] «Ως ακόμα μια ένδειξη της ξεκάθαρης πολιτικής μας βούλησης στο θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς…». (Δαμαί…πάω πάσο τζιαι υποκλίνομαι!)

Ευχές για Καλό Πάσχα!