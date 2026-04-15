Το εμπόδιο δεν είναι η Τουρκία πλέον, λέει

Με εκπλήττουν πραγματικά μερικοί σχολιαστές που διαβάζω στον Τύπο του νότου. Σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε την περασμένη βδομάδα στη «Cyprus Mail» αναφέρθηκε ότι «δεν είναι η Τουρκία το εμπόδιο για τη λύση πλέον, ο Χριστοδουλίδης είναι». Το άρπαξαν στον αέρα αυτό οι εφημερίδες μας που υποστηρίζουν τη μητέρα πατρίδα. Το έβαλαν πρωτοσέλιδο τίτλο. Τι είπε ο αρθρογράφος; Η Ευρωπαϊκή Ένωση κτίζει γέφυρες για συνεργασία με την Τουρκία, όμως ο Χριστοδουλίδης δεν κτίζει γέφυρες, λέει! Πώς κτίζει γέφυρες με την Άγκυρα η Ευρώπη, λέει; Γέφυρες μεταναστών; Μήπως αυτή είναι γέφυρα του «πάρε αυτά τα χρήματα και μην βάλεις στην Ευρώπη τους μετανάστες από τη Μέση Ανατολή»; Έτσι είναι, μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, αυξήθηκε πιο πολύ η ανάγκη της Ευρώπης για την Τουρκία. Πάλι θα υπάρξει κύμα μεταναστών. Και ο Ταγίπ Ερντογάν θα εμποδίσει τη μετανάστευσή τους στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας. Για τα συμφέροντά της, η Ευρώπη δεν σταματάει να χαϊδεύει στην πλάτη έναν δικτάτορα, όπως ο Ερντογάν, ο οποίος δεν αναγνωρίζει δίκαιο και δικαιώματα και ρίχνει στη φυλακή όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μήπως δεν είναι οι καλές σχέσεις του Ερντογάν με την Ευρώπη που κατάφεραν το μεγαλύτερο πλήγμα στους πολιτικούς καταδίκους και κρατουμένους στην Τουρκία; Με τη δύναμη που παίρνει από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ο Ερντογάν συνθλίβει όλους τους αντιπολιτευόμενους στην Τουρκία. Η Ευρώπη, που παραδίδει μαθήματα δημοκρατίας, δικαίου και ανθρωπιάς σε όλους μας, δεν κοκκινίζει καθόλου και δεν ντρέπεται που σιγοντάρει αυτή την καταπίεση, έτσι δεν είναι;

Κτίζει γέφυρες συνεργασίας με την Τουρκία, λέει! Φαίνεται πως δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει η Τουρκία για την Κύπρο. Πρέπει να τους το θυμίζουμε εμείς συνεχώς; Η Τουρκία είναι εισβολέας και κατακτητής σε αυτό το νησί εδώ και 52 χρόνια. Έστω και αν δεν υπήρξε επισήμως προσάρτηση, έχει προσαρτήσει το βόρειο κομμάτι του νησιού. Πώς θα κτίσει γέφυρες συνεργασίας με τον κατακτητή του ο Χριστοδουλίδης; Παραγνωρίζοντας και αγνοώντας την κατοχή; Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκανε απολύτως κανένα βήμα εδώ και 22 χρόνια για να απαλλάξει την Κύπρο από την κατοχή της Τουρκίας. Καθόρισε τα σύνορα στην Κύπρο ως την Πράσινη Γραμμή και άφησε στην Τουρκία τον βορρά. Ως πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας εμείς οι Τουρκοκύπριοι είμαστε και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καν σε θέση να προστατεύσει έναντι της Τουρκίας τους πολίτες της που βρίσκονται στον βορρά. Είμαστε πολίτες της ΕΕ, όμως βρισκόμαστε κάτω από τη διοίκηση της Τουρκίας εδώ, όχι της ΕΕ. Η Τουρκία μάς διοικεί. Αυτή η κατάσταση δεν νοιάζει καθόλου την ΕΕ; Θέλουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με την Τουρκία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Ενώ εμείς προσπαθούμε να απαλλαχτούμε από το να είμαστε όμηροι της Τουρκίας εδώ.

Κοιτάξτε κουβέντα. Δεν είναι η Τουρκία το εμπόδιο για τη λύση, λέει. Δεν αντιλαμβάνονται και την πολιτική της Τουρκίας πως η μη λύση είναι λύση εδώ και 52 χρόνια. Έφραξε τον δρόμο των διαπραγματεύσεων μιλώντας για δύο κράτη. Και δεν έχουν τίποτα να πουν στην Τουρκία και σε αυτό το θέμα! Το Βαρώσι είναι πόλη΄-φάντασμα εδώ και 52 χρόνια. Δεν το βλέπουν καθόλου. Κτίζουν βάση για μη επανδρωμένα πτητικά μέσα και οπλισμένα μη επανδρωμένα πτητικά στο Λευκόνοικο, εγκαθιστούν F-16 στο Ερτζιάν. Δημιουργούν μεραρχία καταδρομών στον Πενταδάχτυλο και δεν έχουν τίποτα να πουν για αυτά! Επιπλέον, ένα οικοδόμημα εγκατεστημένο πάνω σε βρόμικο χρήμα. Κάθε είδους παρανομία. Και εμπόριο ανθρώπων. Είμαστε πολίτες της ΕΕ, όμως χρησιμοποιούμε την τουρκική λίρα. Στον νότο ευρώ. Στον βορρά τουρκική λίρα! Ιδού ένα καθεστώς πολίτη της ΕΕ! Και ύστερα γιατί ο Χριστοδουλίδης δεν κτίζει γέφυρες συνεργασίας με την Τουρκία, λέει. Μήπως θέλουν να νομιμοποιήσει την κατοχή; Ένας λαός υπό κατοχή κτίζει γέφυρες συνεργασίας με τον κατακτητή του ή μήπως σκέφτεται τρόπους για να απαλλαχθεί από αυτή την κατοχή; Προσεγγίσεις σαν αυτή είναι που αυξάνουν το εθνικιστικό και σοβινιστικό πνεύμα στον νότο εντός της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Για αυτό δεν με εκπλήττει το γεγονός ότι το ΕΛΑΜ είναι τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις.

Η Τουρκία βρίσκεται στα χέρια ενός και μόνου ανδρός. Είναι μια χώρα που συνεργάζεται με ψυχασθενείς τρομοκράτες τζιχαντιστές στη Συρία και στο Ιράκ. Στην Ουγγαρία ανατράπηκε με εκλογές ένας δικτάτορας. Θα ανατραπεί και ο Ερντογάν μια μέρα. Έφυγε ο Όρμπαν, θα φύγει και ο Ερντογάν. Τι άλλο θα μείνει εκτός από ντροπή στην Ευρώπη που δεν τα βλέπει αυτά;