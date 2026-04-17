Μήπως σε ρώτησαν Τουφάν, όταν οδήγησαν τα τανκς στο πεδίο;

Ο Τουφάν εξηγεί: «Το 2018 ήμουν πρωθυπουργός. Χωρίς να ενημερωθώ χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα κατά διαδηλωτών». Έτος 2026. Ο Τουφάν εξηγεί: «Και αυτή τη φορά, χωρίς να ενημερωθώ, χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα κατά διαδηλωτών μπροστά από τη βουλή». Είναι πρόεδρος της δημοκρατίας στα χαρτιά. Και αρχιστράτηγος στα χαρτιά. Όμως, χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα χωρίς να ενημερωθεί ο αρχιστράτηγος. Δεν θα τον ρωτήσουν: «Τι είδους αρχιστράτηγος είσαι;» «Είσαι καλλωπιστικό φυτό;»

Ένταση στην Πύλα. Αν αγγίξεις το φιτίλι, θα καούν τα πάντα! Εξαιτίας ποιου πράγματος; Εξαιτίας των προβάτων στη μάντρα; Καμία σχέση! Υπάρχουν πιο πρόβατα από τα πρόβατα! Οδήγησαν τα τανκς στο πεδίο. Ένας πολίτης λέει «τα μέτρησα, είναι 15 τανκς». Στη φωτογραφία είναι παραταγμένα στη σειρά. Τι γίνεται; Πάνε να κατακτήσουν τη Λάρνακα; Θα χορέψουν ζεϊμπέκικο στο Κάστρο της Λάρνακας, όπως στα βουνά του Πενταδακτύλου; Είσαι ενήμερος Τουφάν; Είσαι αρχιστράτηγος, έτσι δεν είναι; Σε ρώτησαν; Σου είπαν «να οδηγήσουμε τα τανκς στο πεδίο»; Ή μήπως έγινε και αυτό όπως με τα δακρυγόνα; Δεν σε ενημέρωσαν καθόλου; Πες αρχιστράτηγε. Εσύ έδωσες αυτή τη διαταγή; Αν δεν την έδωσες εσύ, ποιος την έδωσε; Μα τον Θεό, τώρα θα γελάσει και ο στρατηγός. Θα γελάσει δυνατά καθώς διαβάζει αυτές τις γραμμές. Θα πει πόσο αφελείς είναι αυτοί οι Κύπριοι; Θα πει, άρα δεν μας κατάλαβαν καθόλου; Τι δηλαδή, κορόιδα είμαστε; Μήπως δεν ξέρουμε, ότι οι ηγέτες μας δεν μπορούν να πάνε ακόμα και στην τουαλέτα χωρίς να σας ρωτήσουν; Είδαμε πολλούς αξιότιμους κυρίους, που κουμπώνονται ακόμα και όταν μιλούν στο τηλέφωνο. «Ηρεμήστε, τα κανονίσαμε», λέει ο Τουφάν. Τι κανόνισες αδελφέ; Εμπόδισες την τρίτη επιχείρηση; Είναι δική σου και η νεκρή ζώνη; Τα ζώα θανατώθηκαν λόγω του αφθώδους πυρετού. Όμως, υπάρχουν πιο πρόβατα από τα πρόβατα. Μήπως την πάτησε η Κύπρος;

Είσαι αρχιστράτηγος Τουφάν. Αποφάσισε. Άσε τις γενικολογίες. Αν είναι πρόκληση αυτή, έργο ποιου είναι; Πάντα έρχονταν οι Ελληνοκύπριοι κτηνίατροι, τώρα γιατί δεν μπόρεσαν να έρθουν; Σε ποια φωτιά αναφέρεται ο Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος λέει, ότι «οι Ελληνοκύπριοι παίζουν με τη φωτιά»; Ποιον να ρωτήσω; Τον κύριο Ταχσίν; Δικό του έργο είναι αυτό; Εκείνος οδήγησε τα τανκς στο πεδίο; Θα ερχόταν ξαφνικά ένα βράδυ. Άλλαξε γνώμη και ήρθε κατά τη διάρκεια της ημέρας; Δεν έχεις άποψη πάνω σε αυτό το θέμα Τουφάν; Τότε να ρωτήσουμε και τον Χακάν Φιντάν. Αυτές τις μέρες έχει πολύ λαμπρές ιδέες. Θυμώνει συνεχώς στο Ιράν. Αν έδιδε στην Αμερική αυτό που ήθελε, δεν θα γινόταν τέτοιος πόλεμος τώρα, λέει! Τι ξεφτέρι που είναι όμως... Αυτή η υπόθεση των τανκς είναι δικό του έργο οπωσδήποτε, το υπογράφω. Όμως, κανείς δεν πήγε να κοιτάξει το Λευκόνοικο. Μπορεί να ήταν έτοιμα να απογειωθούν τα μη επανδρωμένα πτητικά μέσα και τα οπλισμένα μη επανδρωμένα πτητικά μέσα. Μπορεί και τα F-16 που βρίσκονται στο Ερτζιάν. Αφήστε τον Ταχσίν. Κοιτάξτε τον Φιντάν. Άραγε λαχτάρησε να γίνει ο κατακτητής της Κύπρου;

Τι είπες Τουφάν; Όλο γράφει ψέματα ο Τύπος στον νότο και παραποιεί τα πάντα, έτσι δεν είναι; Μόνο ο δικός μας Τύπος γράφει την αλήθεια, έτσι; Τι είπες Τουφάν; Ως τουρκοκυπριακή πλευρά ποτέ δεν ήμασταν υπέρ της έντασης; Μπράβο! Ακριβώς όπως το εμβατήριο που λέμε κάθε πρωί στο σχολείο:

Είμαι Τούρκος!

Είμαι σωστός!

Είμαι εργατικός!

Για να πω την αλήθεια, τώρα κατάλαβα καλύτερα. Τελικά, δεν είναι καθόλου εύκολο να είναι κανείς Τουρκοκύπριος ηγέτης. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει τόσες κωλοτούμπες …