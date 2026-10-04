Έκλεψαν πορτοφόλια από σπίτια και χρησιμοποίησαν κλεμμένη κάρτα – Δύο συλλήψεις στη Λάρνακα

Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 38 και 52 ετών, προχώρησε χθες η Αστυνομία στη Λάρνακα, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών από κατοικίες, οι οποίες διαπράχθηκαν μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου 2026 στην επαρχία Λάρνακας.

Συγκεκριμένα, στις 28/07/2026, 63χρονη κατήγγειλε την κλοπή του πορτοφολιού της από την οικία της. Το πορτοφόλι περιείχε, μεταξύ άλλων, χρηματικό ποσό πέραν των 600 ευρώ και πιστωτικές κάρτες. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 38χρονης, η οποία καταζητείτο.

Επιπρόσθετα, στις 02/10/2026, 85χρονη κατήγγειλε την κλοπή του πορτοφολιού της από την οικία της, το οποίο περιείχε μεταξύ άλλων, χρηματικό ποσό πέραν των 100 ευρώ και μία πιστωτική κάρτα. Την ίδια μέρα, διαπιστώθηκε ότι η πιστωτική κάρτα της 85χρονης χρησιμοποιήθηκε σε διάφορα καταστήματα στη Λάρνακα.

Από εξετάσεις που ακολούθησαν, προέκυψε μαρτυρία εναντίον της 38χρονης και 52χρονου, εναντίον των οποίων εξασφαλίστηκαν την ίδια μέρα δικαστικά εντάλματα σύλληψης. Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν χθες το απόγευμα από μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας, ενώ διακινούνταν με όχημα.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις