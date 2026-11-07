Έξι πολίτες τιμήθηκαν για την πολύτιμη συνεισφορά τους στο έργο της Αστυνομίας, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2026 στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου. Τα έξι τιμώμενα πρόσωπα ξεχώρισαν για τις πράξεις και τη στάση τους, με τις οποίες συνέβαλαν ουσιαστικά στο έργο της Αστυνομίας κατά την περίοδο 2023-2026. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας η επιλογή τους έγινε έπειτα από αξιολόγηση του Μόνιμου Εξεταστικού Συμβουλίου, ενώ η βράβευσή τους πραγματοποιήθηκε από τον Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου. Κατά τη διάρκεια της τελετής, στους πολίτες απονεμήθηκαν τιμητικά αναμνηστικά και έπαινοι, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς και της ουσιαστικής συμβολής τους στο έργο της Αστυνομίας. Η συγκεκριμένη βράβευση αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών, καθώς η ενεργή συμμετοχή και η υπεύθυνη στάση των πολιτών αποτελούν σημαντικό σύμμαχο στην προσπάθεια για διατήρηση της ασφάλειας και προστασία της κοινωνίας. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες αναγνωρίζεται έμπρακτα προστίθεται στην ανακοίνωση, η αξία της κοινωνικής ευθύνης και της συνεργασίας των πολιτών με τις αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

07.11.2026 19:39