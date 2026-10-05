Πιστόλι με γεμιστήρα βρέθηκε κρυμμένο σε πολυκατοικία στη Λευκωσία

Πιστόλι με γεμιστήρα εντοπίστηκε χθες σε ισόγειο πολυκατοικίας στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, γύρω στις 2.25 το απόγευμα της Κυριακής μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, έπειτα από αξιολόγηση πληροφορίας, μετέβησαν σε περιοχή της επαρχίας Λευκωσίας.

Κατά την έρευνα, εντόπισαν το πιστόλι μέσα σε ξύλινο κιβώτιο ηλεκτρικών διακοπτών. Το πιστόλι και ο γεμιστήρας παραλήφθηκαν από τα μέλη της Αστυνομίας για να υποβληθούν σε εξειδικευμένες εξετάσεις.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ