Απόπειρα εμπρησμού: Κίνητρο η... μπάλα;

Σε συναντήσεις και επικοινωνίες που φέρονται να προηγήθηκαν της τοποθέτησης της αυτοσχέδιας βόμβας σε κατάστημα τηλεπικοινωνιών στη Μέσα Γειτονιά, στρέφονται πλέον οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού, σε μια προσπάθεια να συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης και να εντοπιστούν άλλα δύο πρόσωπα που αναζητούνται. Ταυτόχρονα, οι ανακριτές θεωρούν δεδομένο ότι η υπόθεση έχει ποδοσφαιρικά υπόβαθρο, και σχετίζεται με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Cablenet αλλά και όσα έγιναν σε πρόσφατο αγώνα ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ.

Για την υπόθεση τελούν υπό οκταήμερη κράτηση τρεις νεαροί, ηλικίας 20, 22 και 28 ετών, μετά τη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Σύμφωνα με όσα τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, οι ανακριτές αναζητούν το πρόσωπο που φέρεται να παρέδωσε τον εκρηκτικό μηχανισμό, αλλά και δεύτερο άτομο, για το οποίο προέκυψαν ενδείξεις εμπλοκής.

Κομβικό ρόλο στην πορεία των ερευνών διαδραματίζουν τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, μέσα από τα οποία οι ανακριτές επιχείρησαν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της μοτοσικλέτας που χρησιμοποιήθηκε. Μετά την αποχώρηση του δράστη από τη Μέσα Γειτονιά, η μοτοσικλέτα καταγράφηκε στον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών και ακολούθησε πορεία προς Λόφου. Περίπου στις 3:15 τα ξημερώματα της 30ής Σεπτεμβρίου φαίνεται να σταθμεύει πλησίον της οικίας του 22χρονου, με τον οδηγό να εισέρχεται στην κατοικία.

Ώρες αργότερα, η ίδια μοτοσικλέτα εντοπίστηκε μέσω πληροφοριών στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Χαβούζας. Όταν η Αστυνομία έφθασε στο σημείο είχε ήδη μετακινηθεί, ωστόσο παραλήφθηκε ζεύγος αθλητικών παπουτσιών για επιστημονικές εξετάσεις. Από νέο υλικό κλειστών κυκλωμάτων, οι ανακριτές θεωρούν ότι αναγνώρισαν τον 22χρονο ως το πρόσωπο που μετέφερε τη μοτοσικλέτα, ενώ πίσω του ακολουθούσε αυτοκίνητο που συνδέεται με τον 20χρονο.

Η μοτοσικλέτα είναι εγγεγραμμένη στον 28χρονο, αλλά ο ίδιος δεν καταγράφεται από τα κλειστά κυκλώματα. Στις έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των υπόπτων εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια, μεταξύ των οποίων κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα υποβληθούν σε εξετάσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται παράλληλα το κίνητρο της ενέργειας, όπου σύμφωνα με πληροφορία που εξασφάλισαν οι ανακριτές, η απόπειρα φέρεται να σχετίζεται με παράπονα της ΑΕΛ για τη διαιτησία και τη διαδικασία του VAR στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ στις 6 Σεπτεμβρίου και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν, ενώ υπενθυμίζεται ότι για το εν λόγω περιστατικό η ΑΕΛ προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία για χειραγώγηση του αγώνα, με την υπόθεση να βρίσκεται υπό εξέταση στο ΤΑΕ Αρχηγείου.

Η αυτοσχέδια βόμβα, η οποία περιείχε εκρηκτική ύλη υψηλής ισχύος, πυροδοτήθηκε αλλά δεν εξερράγη λόγω αστοχίας υλικού.