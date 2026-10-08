Υπόθεση που αφορά ρίψη πυροβολισμού στο κέντρο της Πάφου διερευνά η Αστυνομία, μετά από πληροφορία που λήφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.
Πυροβολισμός αναστάτωσε τα ξημερώματα το κέντρο της Πάφου – Εντοπίστηκαν πιστόλι και κάλυκας
Η περιοχή αποκλείστηκε από την Αστυνομία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για πυροβολισμό σε περιοχή στο κέντρο της πόλης.
Μέλη της Δύναμης που μετέβησαν στη σκηνή εντόπισαν, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, πιστόλι μέσα σε ανθώνα, ενώ σε μικρή απόσταση βρέθηκε και ένας κάλυκας.
Η περιοχή αποκλείστηκε για σκοπούς εξετάσεων, ενώ περαιτέρω έρευνες αναμένεται να διενεργηθούν σήμερα το πρωί από τα μέλη της Αστυνομίας.
Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης με στόχο να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ρίφθηκε ο πυροβολισμός και η προέλευση του όπλου που εντοπίστηκε στη σκηνή.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.