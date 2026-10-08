Πυροβολισμός αναστάτωσε τα ξημερώματα το κέντρο της Πάφου – Εντοπίστηκαν πιστόλι και κάλυκας

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για πυροβολισμό σε περιοχή στο κέντρο της πόλης.

Μέλη της Δύναμης που μετέβησαν στη σκηνή εντόπισαν, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, πιστόλι μέσα σε ανθώνα, ενώ σε μικρή απόσταση βρέθηκε και ένας κάλυκας.

Η περιοχή αποκλείστηκε για σκοπούς εξετάσεων, ενώ περαιτέρω έρευνες αναμένεται να διενεργηθούν σήμερα το πρωί από τα μέλη της Αστυνομίας.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης με στόχο να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ρίφθηκε ο πυροβολισμός και η προέλευση του όπλου που εντοπίστηκε στη σκηνή.