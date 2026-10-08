Βασανιστήρια στην Πύλα: «Όχι» από το Κακουργιοδικείο στο αίτημα του 48χρονου - Στις 10 Νοεμβρίου η ακρόαση

Σε προηγούμενη δικάσιμο οι δύο κατηγορούμενοι απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Στις 12 Οκτωβρίου θα εξεταστεί η ένσταση του 27χρονου στην παραμονή του υπό κράτηση.

Ο 48χρονος είχε καταχωρίσει αίτηση ζητώντας την απόρριψη της υπόθεσης για κατάχρηση διαδικασίας. Υποστήριξε ότι εναντίον του καταχωρίστηκαν δύο ξεχωριστές υποθέσεις, μία για τα επεισόδια έξω από την ΑΔΕ Λάρνακας και μία για τα βασανιστήρια σε υποστατικό στην Πύλα, ενώ, κατά την άποψή του, θα έπρεπε να περιληφθούν σε κοινό κατηγορητήριο.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας απέρριψε την αίτηση ως πρόωρη, κρίνοντας ότι τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούν από μόνα τους να στηρίξουν τη θέση του περί κατάχρησης.

Ο 48χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν υποβολή προσώπου σε βασανιστήρια, στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό να τεθεί άτομο σε κίνδυνο βαριάς βλάβης, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, επιθέσεις που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη και απαίτηση περιουσίας με απειλές. Ο 27χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για στέρηση της ελευθερίας προσώπου, υποβολή προσώπου σε βασανιστήρια και επίθεση.

Για την υπόθεση αναζητείται ακόμη ένα άτομο, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Αναζητούνται επίσης άλλοι φερόμενοι ως συνεργοί των δύο κατηγορουμένων, καθώς, σύμφωνα με τα βίντεο, υπάρχουν και άλλοι δράστες που δεν έχουν ταυτοποιηθεί σε αυτό το στάδιο.

Τα θύματα είναι έξι: τρεις Κύπριοι, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται εκτός Κύπρου, ένας Ινδός που επίσης βρίσκεται εκτός Κύπρου και ένας Άραβας που βρίσκεται στην Κύπρο. Το έκτο θύμα φαίνεται να είναι Ευρωπαίος πολίτης και καταβάλλονται προσπάθειες για την ταυτοποίησή του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ