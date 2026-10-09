Οκταήμερη προσωποκράτηση 30χρονος για τη ρίψη πυροβολισμού στο κέντρο της Πάφου

Ο 30χρονος μετέβη στα γραφεία του ΤΑΕ Πάφου συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, όπου και συνελήφθη στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα χτες λήφθηκε πληροφορία για ρίψη πυροβολισμού σε περιοχή στο κέντρο της πόλης.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν άμεσα στη σκηνή και, κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντόπισαν μέσα σε ανθώνα ένα πιστόλι, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και ένας κάλυκας. Η σκηνή αποκλείστηκε και το πρωί χτες διενεργήθηκαν περαιτέρω εξετάσεις και έρευνες, με σκοπό να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.