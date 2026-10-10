Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε μέσα σε 27 λεπτά δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου 2026, σε περιοχή της κοινότητας Φύτης, στην επαρχία Πάφου.
Υπό πλήρη έλεγχο πυρκαγιά στη Φύτη της Πάφου
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 16:25, πλησίον δρόμου της κοινότητας, και κατασβέστηκε πλήρως στις 16:52. Από την πυρκαγιά κάηκε μικρή έκταση με χαμηλή άγρια βλάστηση, ενώ για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν ένα πυροσβεστικό όχημα του Τμήματος Δασών με τρία άτομα, καθώς και τρία πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με εννέα άτομα.
Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.
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