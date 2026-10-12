Χειροπέδες σε επτά πρόσωπα πέρασε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Αστυνομίας

Σε ανακοίνωση, η Αστυνομία αναφέρει ότι ήταν «έντονη» η παρουσία και δράση της το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη επτά προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και τροχαία αδικήματα, προστίθεται.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 550 οχήματα και ελέγχθηκαν 710 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 35 υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 395 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 11 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, αναφέρεται, οι 196 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 10 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης 237 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες, καθώς και 2 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.