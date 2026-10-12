Οδηγός «κίνδυνος-θάνατος»: Εντοπίστηκε με αλκοόλ πέντε φορές πάνω από το όριο - Σήμερα πάει Δικαστήριο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, μέλη της Τροχαίας ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο που κινείτο στην οδό Προκοπίου, στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων που διενεργούνται για την πρόληψη των οδικών συγκρούσεων. Ο 24χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ, με την τελική ένδειξη να φτάνει τα 117 μικρογραμμάρια, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι μόλις 22 μικρογραμμάρια. Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, ο νεαρός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Σύμφωνα με την Αστυνομία, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για άμεση καταχώρηση της υπόθεσης.

Πάνω από 3.000 οδηγοί καταγγέλθηκαν για αλκοόλ

Ανησυχία προκαλούν την ίδια ώρα τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η Αστυνομία για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα, 12 Οκτωβρίου, έχουν καταγγελθεί περισσότεροι από 3.000 οδηγοί για τη συγκεκριμένη παράβαση. Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η κατανάλωση αλκοόλ πριν από την οδήγηση αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων. Τονίζει, παράλληλα, ότι το αλκοόλ επηρεάζει αρνητικά τη συγκέντρωση, την κρίση και την απόδοση του οδηγού, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα.