ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανατροπή οχήματος στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λευκωσίας - Έκλεισε λωρίδα κυκλοφορίας

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η τροχαία κίνηση διοχετεύεται μέσω της δεξιάς λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου, ενώ στο σημείο βρίσκονται μέλη της Δύναμης για παροχή βοήθειας, ρύθμιση της κυκλοφορίας και διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες απομάκρυνσης του οχήματος με τη χρήση ρυμουλκού, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς που διέρχονται από την περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλή και ασφαλή ταχύτητα, να διατηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.