Αδήλωτα κοσμήματα και διαμάντια αξίας €41.000 σε αποσκευές επιβάτη από το Ντουμπάι - Κατέβαλε €15.000

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2026, όταν λειτουργοί του Τμήματος επέλεξαν για έλεγχο τις αποσκευές Ελληνοκύπριου επιβάτη που είχε αφιχθεί από το Ντουμπάι και επέλεξε την πράσινη δίοδο «Ουδέν προς δήλωση» κατά την έξοδό του από τον χώρο του Τελωνείου.

Κατά τον φυσικό έλεγχο των αποσκευών του εντοπίστηκαν συνολικά 31 τεμάχια κοσμημάτων, συγκεκριμένα ένα σετ σκουλαρίκια, ένα μενταγιόν, δέκα δακτυλίδια, 17 βραχιόλια και δύο κολιέ. Εντοπίστηκαν επίσης 13 διαμάντια και 32 πιστοποιητικά κοσμημάτων.

Η συνολική αξία των αντικειμένων ανερχόταν στις €41.163, ωστόσο ο επιβάτης παρέλειψε να τα δηλώσει στις τελωνειακές αρχές για την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων.

Τα κοσμήματα και τα διαμάντια κατασχέθηκαν, ενώ στις 9 Οκτωβρίου εκδόθηκε εκ των υστέρων βεβαίωση τελωνειακής και άλλης οφειλής.

Από τον εμπλεκόμενο εισπράχθηκε ποσό ύψους €10.000, το οποίο αφορούσε τους αναλογούντες δασμούς και φόρους, καθώς και χρηματική επιβάρυνση και τόκο.

Παράλληλα, έγινε αποδεκτό αίτημά του για εξώδικο συμβιβασμό του αδικήματος, με την καταβολή επιπρόσθετου ποσού €5.000.