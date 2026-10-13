Κοσμήματα και διαμάντια συνολικής αξίας €41.163 εντοπίστηκαν στις αποσκευές Ελληνοκύπριου επιβάτη, ο οποίος αφίχθηκε από το Ντουμπάι και επιχείρησε να περάσει από το Τελωνείο χωρίς να τα δηλώσει. Ο επιβάτης κλήθηκε τελικά να καταβάλει συνολικό ποσό €15.000 για δασμούς, φόρους και εξώδικο συμβιβασμό.
Αδήλωτα κοσμήματα και διαμάντια αξίας €41.000 σε αποσκευές επιβάτη από το Ντουμπάι - Κατέβαλε €15.000
Από τον εμπλεκόμενο εισπράχθηκε ποσό ύψους €10.000, το οποίο αφορούσε τους αναλογούντες δασμούς και φόρους, καθώς και χρηματική επιβάρυνση και τόκο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2026, όταν λειτουργοί του Τμήματος επέλεξαν για έλεγχο τις αποσκευές Ελληνοκύπριου επιβάτη που είχε αφιχθεί από το Ντουμπάι και επέλεξε την πράσινη δίοδο «Ουδέν προς δήλωση» κατά την έξοδό του από τον χώρο του Τελωνείου.
Κατά τον φυσικό έλεγχο των αποσκευών του εντοπίστηκαν συνολικά 31 τεμάχια κοσμημάτων, συγκεκριμένα ένα σετ σκουλαρίκια, ένα μενταγιόν, δέκα δακτυλίδια, 17 βραχιόλια και δύο κολιέ. Εντοπίστηκαν επίσης 13 διαμάντια και 32 πιστοποιητικά κοσμημάτων.
Η συνολική αξία των αντικειμένων ανερχόταν στις €41.163, ωστόσο ο επιβάτης παρέλειψε να τα δηλώσει στις τελωνειακές αρχές για την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων.
Τα κοσμήματα και τα διαμάντια κατασχέθηκαν, ενώ στις 9 Οκτωβρίου εκδόθηκε εκ των υστέρων βεβαίωση τελωνειακής και άλλης οφειλής.
Από τον εμπλεκόμενο εισπράχθηκε ποσό ύψους €10.000, το οποίο αφορούσε τους αναλογούντες δασμούς και φόρους, καθώς και χρηματική επιβάρυνση και τόκο.
Παράλληλα, έγινε αποδεκτό αίτημά του για εξώδικο συμβιβασμό του αδικήματος, με την καταβολή επιπρόσθετου ποσού €5.000.
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