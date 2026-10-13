Τρεις ληστείες μέσα σε 80 λεπτά στη Λεμεσό: Κουκουλοφόροι σε μοτοσικλέτες έβαλαν στο στόχαστρο ποδηλάτες, τραυματίστηκε 50χρονη

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η πρώτη ληστεία καταγγέλθηκε από 23χρονο, ο οποίος ανέφερε ότι γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα, ενώ ποδηλατούσε στην οδό Προμαχών Ελευθερίας, τον προσέγγισαν δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού.

Ο συνεπιβάτης κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα και απαίτησε από τον 23χρονο να του παραδώσει το πορτοφόλι του. Φοβούμενος για τη σωματική του ακεραιότητα, ο νεαρός συμμορφώθηκε, παραδίδοντας το πορτοφόλι του, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό και τραπεζικές κάρτες. Ακολούθως, ο δράστης τον έσπρωξε και επιβιβάστηκε ξανά στη μοτοσικλέτα, με την οποία διέφυγε μαζί με τον συνεργό του.

Έξι κουκουλοφόροι λήστεψαν 20χρονη σε απόσταση μόλις 30 μέτρων

Την ίδια περίπου ώρα, δεύτερη ληστεία σημειώθηκε στον ίδιο δρόμο, σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από το σημείο του πρώτου περιστατικού. Σύμφωνα με την καταγγελία 20χρονης, ενώ διακινούνταν με το ποδήλατό της, την προσέγγισαν έξι άτομα που επέβαιναν σε τρεις μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού. Οι δράστες φορούσαν μαύρα ρούχα, κράνη και μαύρες κουκούλες, ενώ δύο από αυτούς κατέβηκαν από τις μοτοσικλέτες και απαίτησαν από τη νεαρή να τους παραδώσει τα χρήματά της.

Όταν η 20χρονη τους απάντησε ότι δεν είχε χρήματα, οι δράστες άρπαξαν την τσάντα της, στην οποία υπήρχαν χρηματικό ποσό και διάφορα προσωπικά της έγγραφα, και εγκατέλειψαν το σημείο.

Έριξαν 50χρονη στο έδαφος για να της αρπάξουν την τσάντα

Η τρίτη ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 4:50 τα ξημερώματα, στην οδό Νίκου Παττίχη, με θύμα 50χρονη γυναίκα.

Όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία, ενώ διακινούνταν με το ποδήλατό της, την πλησίασαν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες. Ένας από τους δράστες τράβηξε την τσάντα της, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει στο έδαφος, τραυματιζόμενη ελαφρά στο πρόσωπο και στα χέρια. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν την τσάντα της, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο και άλλα προσωπικά αντικείμενα, προτού τραπούν σε φυγή.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού διερευνά και τις τρεις υποθέσεις, με τις εξετάσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.