Τρεις ληστείες τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Μοτοσικλετιστές εκφοβίζουν ποδηλάτες

Στην πρώτη περίπτωση, 23χρονος ανέφερε ότι γύρω στις 3.30 π.μ., ενώ ποδηλατούσε στην οδό Προμαχών Ελευθερίας, τον πλησίασαν δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού.

Ο συνεπιβάτης κατέβηκε και απαίτησε να του παραδώσει το πορτοφόλι του. Ο 23χρονος, φοβισμένος, το παρέδωσε. Το πορτοφόλι περιείχε χρηματικό ποσό και τραπεζικές κάρτες. Στη συνέχεια, ο δράστης τον έσπρωξε, ανέβηκε ξανά στη μοτοσικλέτα και οι δύο απομακρύνθηκαν.

Στη δεύτερη περίπτωση, 20χρονη κατήγγειλε ότι την ίδια ώρα, ενώ κινούνταν με το ποδήλατό της στον ίδιο δρόμο, περίπου 30 μέτρα από το σημείο της πρώτης ληστείας, την προσέγγισαν έξι άτομα σε τρεις μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού. Φορούσαν μαύρα ρούχα, κράνη και μαύρες κουκούλες.

Δύο από τα άτομα κατέβηκαν από τις μοτοσικλέτες και της ζήτησαν χρήματα. Όταν απάντησε ότι δεν είχε, της άρπαξαν την τσάντα, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό και προσωπικά έγγραφα, και έφυγαν από το σημείο.

Η τρίτη καταγγελία αφορά 50χρονη, η οποία ανέφερε ότι γύρω στις 4.50 π.μ., ενώ ποδηλατούσε στην οδό Νίκου Παττίχη, την πλησίασαν τρία άτομα σε δύο μοτοσικλέτες, με τα πρόσωπά τους καλυμμένα με κουκούλες.

Ένα από τα άτομα τράβηξε την τσάντα της, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί ελαφρά στο πρόσωπο και στα χέρια. Οι δράστες πήραν την τσάντα, στην οποία υπήρχαν χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: ΚΥΠΕ