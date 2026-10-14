Ο χωρισμός με ανήλικη πίσω από τον ξυλοδαρμό 16χρονου στα Λατσιά - Υπό κράτηση οι ύποπτοι

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 16χρονος στην κατάθεσή του ανέφερε ότι είναι μαθητής, στην Β’ τάξη Λυκείου και από τον Μάιο του 2025 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2026, διατηρούσε δεσμό με συγκεκριμένη ανήλικη κοπέλα. Υποστήριξε ότι η σχέση τους τερματίστηκε καθώς είχαν διάφορους τσακωμούς και εκ των υστέρων η ανήλικη κοπέλα, διέδιδε φήμες στα Λατσιά ότι, ο παραπονούμενος την χτυπούσε.

Όπως αναφέρθηκε, διάφοροι φίλοι της ανήλικης, μεταξύ των οποίων και οι ύποπτοι 1 έως 4, αντέδρασαν και αφού δημιούργησαν ομάδα στην εφαρμογή Instagram, όπου στην εν λόγω ομάδα ήταν ο παραπονούμενος και ακόμη δύο άλλα πρόσωπα, τα οποία αναζητούνται, ξεκίνησαν να καλούν τον παραπονούμενο, ζητώντας του να συναντηθούν για να λυθεί το όλο θέμα και οι μεταξύ τους διαφορές. Τελικά συμφώνησαν να συναντηθούν την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου σε συγκεκριμένη τοποθεσία στα Λατσιά.

Ο 16χρονος μετέβη στο μέρος που συμφώνησαν, με όχημα δύο φίλων του. Όπως είπε, με την άφιξη τους, άνοιξε το παράθυρο του οχήματος και διαπίστωσε ότι στο σημείο ήταν μαζεμένα γύρω στα 20 άτομα, μεταξύ των οποίων και η ανήλικη πρώην κοπέλα του. Εκείνη τη στιγμή, προσέγγισαν το όχημα οι ύποπτοι 1 και 4, του ζήτησαν να εξέλθει του οχήματος και αφού ο παραπονούμενος δεν το έπραξε, ένας εκ των δύο υπόπτων, του άνοιξε την πόρτα. Ο παραπονούμενος εξήλθε του οχήματος και στάθηκε μπροστά από τον 1ο ύποπτο και του είπε «πε μου ρε τι θέλεις να πούμε». Ο 1ος ύποπτος δεν του απάντησε και τον κλώτσησε με το δεξί του πόδι στη δεξιά μεριά του σαγονιού του και αμέσως με το δεξί του χέρι, του έδωσε μπουνιά στο ίδιο σημείο του προσώπου του. Ο παραπονούμενος ζαλίστηκε από τα χτυπήματα που δέχτηκε, ωστόσο ο 1ος ύποπτος συνέχισε να τον κλωτσάει και να του δίνει μπουνιές σε όλο του το σώμα με τον παραπονούμενο να προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο. Ακολούθως ενώ ο παραπονούμενος βρισκόταν ακόμα στο έδαφος, τον προσέγγισαν οι ύποπτοι 2 έως 7, ως επίσης ακόμα ένα άγνωστο προς τον παραπονούμενο πρόσωπο και ξεκίνησαν να τον κλωτσούν. Ένας από τους υπόπτους, τον προσέγγισε και αφού ξεκίνησε να τον χτυπάει με μπουνιές, τον ρώτησε αν «δέρνει κορούες». Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, στις 10/10/2026, η ανήλικη πρώην κοπέλα του, απέστειλε βίντεο στην μητέρα του, το οποίο απεικόνιζε αποσπάσματα από το περιστατικό που οι ύποπτοι τον χτυπούσαν.

Από την προκαταρκτική επιθεώρηση που έγινε στο υπό αναφορά βίντεο, διαπιστώθηκε ότι σε κάποια στιγμή και ενώ ο παραπονούμενος βρίσκεται στο έδαφος και δέχεται χτυπήματα, κάποιοι εκ των παρευρισκόμενων τον απειλούν, λέγοντας του συγκεκριμένα την φράση «άμπα τζιε ρουφτζιανέψεις σιυλλομπασταρτε». Στις 13/10/2026 αφού εξακριβώθηκαν τα στοιχεία των υπόπτων προσώπων, εναντίων τους εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης.

Οι ύποπτοι είναι ηλικίας, 21, 17, 16 ετών, τρεις 15 ετών και ένας 14 ετών εξασφαλίστηκαν διατάγματα προσωποκράτησης. Εναντίον τους διερευνώνται αδικήματα που αφορούν, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, βαριά σωματική βλάβη, επιθέσεις που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη και αδικήματα του νόμου για τη σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.