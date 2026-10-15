Στη σύλληψη έντεκα ανδρών, ηλικίας 19 έως 24 ετών, προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα μέλη της Αστυνομίας στη Λεμεσό, μετά από πληροφορία για συμπλοκή στην περιοχή της Μέσα Γειτονιάς.
Άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό, τους βρήκαν με αίματα στα πρόσωπά τους - Πέρασαν χειροπέδες σε 11 άτομα
Αναστάτωση τα ξημερώματα στη Μέσα Γειτονιά μετά από πληροφορία για συμπλοκή 10-15 προσώπων – Τι αντίκρισαν οι αστυνομικοί και τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι στους συλληφθέντες
Συγκεκριμένα, γύρω στη 1.20 π.μ., λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή ομάδας 10 – 15 προσώπων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Στο σημείο μετέβησαν αμέσως περίπολα της Αστυνομίας, όπου εντόπισαν αριθμό προσώπων να συζητούν έντονα, δύο από τα οποία είχαν αίματα στα πρόσωπά τους.
Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης συνάθροισης έντεκα πρόσωπα, ηλικίας από 19 μέχρι 24 ετών.
Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λεμεσού, όπου διενεργήθηκαν έλεγχοι για την ταυτότητα και το καθεστώς παραμονής τους.
Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι πέντε από αυτούς, διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνελήφθησαν και για το αδίκημα της παράνομης παραμονής.
Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.
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